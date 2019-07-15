Ra mắt ứng dụng Zplus – kho nội dung tương tác giải trí giáo dục

Theo Bà Lê Thị Phương Thủy, Chủ tịch và Tổng Giám đốc của DPM, trẻ em là món quà được gửi đến thế giới này nên không thể phó mặc các em ngồi thụ động trước màn hình với những nội dung không thể tương tác. Bên cạnh đó, xu hướng số hoá đang diễn ra trên toàn thế giới là không thể đảo ngược. Do đó, các nội dung giải trí mang tính giáo dục trên Zplus được thiết kế nhằm tăng cường sự tương tác của trẻ khi chơi trên ứng dụng Zplus để giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, trí thông minh và những cảm xúc vui vẻ, tích cực.

Trên cơ sở phân tích các số liệu xã hội của 5 năm vừa qua từ các trang mạng xã hội và các trang tìm kiếm kiến thức cho trẻ, kết quả cho thấy các từ khóa thường được tìm kiếm là “làm sao học tiếng Anh giỏi nhất”, “kỹ năng học toán”, “làm thế nào bé thông minh hơn”, nhưng lại thiếu vắng rất nhiều các từ khoá như: “tư cách”, “thái độ ứng xử”, “kỷ luật cá nhân” hoặc “tình yêu thương”… mà chúng ta gọi chung là kiến thức về trí tuệ cảm xúc – EI (Emotional Intelligence).

Theo ý kiến của Yuval Noah Harari, một nhà khoa học và sử gia nổi tiếng hiện nay trên thế giới, “những điều quan trọng nhất cần nhấn mạnh trong giáo dục là những điều như trí tuệ cảm xúc và sự cân bằng về tinh thần bởi vì một điều mà trẻ em chắc chắn sẽ cần đến là khả năng làm mới lại bản thân liên tục trong suốt cuộc đời mình. Thật sự là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta không thật sự biết phải dạy những kỹ năng cụ thể nào cho các em bởi đơn giản là chúng ta không biết các em rồi đây sẽ sống trong một thế giới ra sao.”

Do đó, Zplus được đặc biệt xây dựng trên nền tảng giáo dục trí tuệ cảm xúc, đặt niềm vui và ước mơ của trẻ làm trung tâm, đồng thời khuyến khích sự tương tác của cha mẹ với trẻ thông qua các nội dung trên ứng dụng Zplus.

Zplus có kho nội dung phong phú với trên 50.000 sản phẩm băng hình được dự trù khai thác trong kế hoạch của 5 năm tới. Sau thời gian thu thập, chọn lọc, biên tập và sản xuất, Zplus ra mắt với trên 3.000 sản phẩm băng hình bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh.

Với niềm tự hào về văn hoá Việt Nam và mong muốn phát triển văn hoá thuần Việt cho trẻ em, đặc biệt các bé từ lứa tuổi mầm non đến mẫu giáo, Zplus sẽ cùng với các nhà sản xuất hàng đầu thế giới thiết kế, chế tác các chương trình ngữ âm, âm nhạc, lịch sử, văn hoá dân gian, chuyện cổ tích của Việt Nam. Mục đích của Zplus là nhằm nuôi dưỡng và phát triển tiếng Việt và văn hóa Việt, bên cạnh việc sản xuất nội địa hoá các nội dung giáo dục nhân văn của toàn thế giới. Sự phát triển của các bé để trở thành một công dân toàn cầu, với nguồn gốc văn hóa Việt Nam, là ước mơ và hy vọng của Zplus.

Trong kế hoạch tích hợp gần nhất vào năm 2020, Zplus sẽ phát triển các tính năng mới như tính năng AI (Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo) và IOT (Internet of Things - Mạng lưới vạn vật kết nối internet) với nguồn dữ liệu tích hợp dành đặc biệt cho những người dùng là các bà mẹ trẻ và trẻ em có độ tuổi từ 18 tháng đến 11 tuổi.

Các đối tác chiến lược của Zplus là những thương hiệu hàng đầu thế giới như Discovery, Calm Island, Iconix, Ashubia, Grafizix, Imura, Momedia....

Người dùng có thể trải nghiệm Zplus miễn phí. Các gói nội dung có mức phí linh động để thử nghiệm sẽ giúp các vị phụ huynh dễ dàng lựa chọn cho con em mình các nội dung phù hợp.

Zplus hợp tác với các nhà cung cấp hạ tầng chuyên nghiệp như Vinadata, các kênh phân phối từ các nhà mạng hàng đầu của Việt Nam như Viettel, Mobifone, Vinaphone. Do đó, sự trải nghiệm các nội dung trên Zplus của khách hàng sẽ không bị giới hạn về dung lượng và tốc độ đường truyền, đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh của các băng hình và trò chơi tương tác. Các gói nội dung của Zplus luôn kèm theo những món quà đặc biệt, thay đổi theo từng tháng, từng quý và theo sự kiện.

Ngoài ra, Zplus sử dụng các tính năng tích hợp trên nền tảng ứng dụng của mình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp giới thiệu và phân phối sản phẩm đến tay người sử dụng, và ngược lại người sử dụng cũng dễ dàng tìm kiếm, thử nghiệm và lựa chọn các sản phẩm ưng ý, phù hợp cho con em mình trên ứng dụng Zplus.

Với sự kiện ra mắt Zplus - nền tảng kho giải trí giáo dục với giải pháp “học mà chơi, chơi mà học”, Zplus mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các vị phụ huynh trong sự nghiệp giáo dục và phát triển con em mình một cách khoa học và hiệu quả nhất.