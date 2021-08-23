Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội

Hãy cùng chúng tôi điểm qua lý do tại sao dòng sản phẩm này lại được đông đảo ba mẹ yêu mến lựa chọn cho bé

Từ khi Chilux đưa dòng nôi cũi của mình đến Việt Nam cùng với việc khai trương nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam đã giúp ba mẹ có nhiều hơn những sự lựa chọn ưu việt cho bé, cả về mẫu mã, chất liệu lẫn giá thành hợp lý nhờ vào việc phân phối trực tiếp từ sản xuất đến tay người tiêu dùng

Trên thực tế, các chuyên gia y tế khuyến cáo nên cho bé nằm riêng với ba mẹ nhằm giúp trẻ được an toàn hơn, tránh được các tai nạn đáng tiếc khi ba mẹ ngủ say vô tình đè lên bé, hay khi có uống rượu bia sẽ không kiểm soát được hành vi

Và dòng nôi cũi cho bé Chilux ra đời với những tính năng ưu việt, giá thành hợp lý đã giúp ba mẹ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc chăm sóc bé. Trong đó có tính năng ghép giường ở tất cả các mẫu nôi cũi của mình, từ đó ba mẹ có thể để con nằm cạnh bên nhưng vẫn thuận tiện chăm sóc, ngắm nhìn con.

Tính năng điều chỉnh chiều cao giường nằm của bé

Để thuận tiện chăm sóc bé, nôi cho bé khi còn sơ sinh được sử dụng ở nấc 1 với chiều sâu giường nằm khoảng 35cm. Khi bé biết bò, ba mẹ có thể hạ nôi xuống ở nấc 2 có chiều sâu khoảng 65cm để giúp bé an toàn hơn khi ở trong nôi.

Nôi cũi Chilux Peace Natural hạ xuống nấc 1 và nấc 2

Ở tính năng này, bánh xe của nôi cũi được sử dụng triệt để cho bé

Với việc ba mẹ thường hay “phơi nắng” cho bé, hay đẩy bé đi vòng trong phòng để đổi không khí cho con, tính năng này có thể giúp ba mẹ di chuyển nôi dễ dàng mà bé nằm yên trên nôi.

Theo tìm hiểu, bánh xe của nôi cũi Chilux đã được nâng cấp thành bánh xe rất chắc chắn, chịu được tải trọng cao, mặt bánh xe di chuyển được làm bằng cao su đúc giúp cho việc di chuyển nôi trở nên nhẹ nhàng và êm ái hơn.

Ngoài ra tất cả các dòng nôi của Chilux đều trang bị thêm tính năng bập bênh, cao cấp hơn là chức năng đu đưa của dòng Chilux Palace.

Thực tế cho thấy để ru bé ngủ, cần lắc lư nhẹ thêm để bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, nhưng nhiều dòng nôi điện bị ba mẹ làm dụng khiến cho việc tần suất rung không đảm bảo an toàn cho bé, chính vì thế tính năng này được nhiều ba mẹ hết sức yêu thích, thao tác lại đơn giản

Tính năng chuyển thành cũi chơi, bàn học, giường lớn cho bé

Chuyển nôi thành cũi chơi cho bé

Thông thường nếu bé nằm nôi đến 1 tuổi là không dùng tiếp, hoặc đem thanh lý. Đối với nôi cũi Chilux, ba mẹ có thể hạ giường nằm xuống nấc 3, có độ sâu 65cm để biến thành một chiếc cũi chơi cho bé.

Nôi cũi Chilux được hạ giường nằm xuống nấc thứ 3

Chuyển nôi thành giường lớn và bàn học

Không dừng lại ở đó, các dòng nôi cũi Chilux còn có thể chuyển đổi thành giường lớn và bàn học, nhiều ba mẹ có thể kéo dài thêm vòng đời sử dụng sản phẩm cho bé

Dòng nôi cũi Chilux Palace khi chuyển thành giường lớn

Phụ kiện đi kèm nôi cũi Chilux

Một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận: ba mẹ ai cũng muốn dành những gì đẹp nhất, tốt nhất trong khả năng của mình dành cho bé. Và việc có những chiếc nệm, quây nệm, đồ chơi treo nôi kích thích thị giác vừa đảm bảo an toàn về mặt chất liệu, đúng tiêu chuẩn, vừa đảm bảo thiết kế đẹp là điều ba mẹ luôn quan tâm

Những mẫu quây nệm được làm bởi vải cotton nguyên chất ở mặt ngoài êm ái với làn da nhạy cảm của bé, đi kèm họa tiết dễ thương cũng là một phụ kiện đi kèm nôi cũi đáng cân nhắc mà ba mẹ có thể lựa chọn. Mặt trong được làm từ bông, êm ái, ba mẹ có thể tháo rời mặt trong ra để giặt và vệ sinh mặt ngoài. Một lưu ý từ Chilux là vỏ ngoài được làm từ vải cotton nguyên chất, vì thế ba mẹ nên giặt bằng tay sẽ đảm bảo cho quây nệm được sử dụng tốt hơn

Mẫu quây hoàng gia xanh dương cho nôi Chilux Peace Natural

Với nệm nằm cho bé, Chilux chọn chất liệu xơ dừa tự nhiên để làm nệm cho bé. Nệm xơ dừa có đặc tính tự nhiên, được thiết kế để không quá cứng hoặc không quá mềm, giúp cột sống của bé phát triển một cách tự nhiên. Đây cũng là chất liệu được sử dụng ở nệm cho bé sơ sinh phổ biến ở châu Âu và các nước phát triển

Đây cũng là thương hiệu có lượng phản hồi tích cực từ người dùng ở mức cao trên các sàn thương mại điện tử, cũng như hình ảnh được chia sẻ từ fanpage của mình, cũng như chính sách bảo hành, đổi mới tận tâm từ nhà máy sản xuất trực tiếp tại Việt Nam.

Ba mẹ tìm hiểu nôi cũi cho bé có thể cân nhắc thêm từ thương hiệu Chilux.

Thông tin của Chilux:

Chilux – thương hiệu chuyên sản xuất sản phẩm tiện ích dành cho bé tiên phong tại Singapore và nhiều quốc gia khác như Malaysia, Thái lan, Việt Nam, …v.v Các sản phẩm mà Chilux phát triển đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, rất được khách hàng quốc tế và trong nước ưa chuộng