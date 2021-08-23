Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội

Nuôi dạy con 23/08/2021 13:55

Hãy cùng chúng tôi điểm qua lý do tại sao dòng sản phẩm này lại được đông đảo ba mẹ yêu mến lựa chọn cho bé.

Từ khi Chilux đưa dòng nôi cũi của mình đến Việt Nam cùng với việc khai trương nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam đã giúp ba mẹ có nhiều hơn những sự lựa chọn ưu việt cho bé, cả về mẫu mã, chất liệu lẫn giá thành hợp lý nhờ vào việc phân phối trực tiếp từ sản xuất đến tay người tiêu dùng

Hãy cùng chúng tôi điểm qua lý do tại sao dòng sản phẩm này lại được đông đảo ba mẹ yêu mến lựa chọn cho bé

  1. Tính năng ghép giường của nôi cũi cho bé Chilux

Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội - Ảnh 1

Tính năng ghép giường của dòng nôi cũi Chilux Peace White

Trên thực tế, các chuyên gia y tế khuyến cáo nên cho bé nằm riêng với ba mẹ nhằm giúp trẻ được an toàn hơn, tránh được các tai nạn đáng tiếc khi ba mẹ ngủ say vô tình đè lên bé, hay khi có uống rượu bia sẽ không kiểm soát được hành vi

Và dòng nôi cũi cho bé Chilux ra đời với những tính năng ưu việt, giá thành hợp lý đã giúp ba mẹ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc chăm sóc bé. Trong đó có tính năng ghép giường ở tất cả các mẫu nôi cũi của mình, từ đó ba mẹ có thể để con nằm cạnh bên nhưng vẫn thuận tiện chăm sóc, ngắm nhìn con.

  1. Tính năng điều chỉnh chiều cao giường nằm của bé

Để thuận tiện chăm sóc bé, nôi cho bé khi còn sơ sinh được sử dụng ở nấc 1 với chiều sâu giường nằm khoảng 35cm. Khi bé biết bò, ba mẹ có thể hạ nôi xuống ở nấc 2 có chiều sâu khoảng 65cm để giúp bé an toàn hơn khi ở trong nôi.

Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội - Ảnh 2

Nôi cũi Chilux Peace Natural hạ xuống nấc 1 và nấc 2

Ở tính năng này, bánh xe của nôi cũi được sử dụng triệt để cho bé

Với việc ba mẹ thường hay “phơi nắng” cho bé, hay đẩy bé đi vòng trong phòng để đổi không khí cho con, tính năng này có thể giúp ba mẹ di chuyển nôi dễ dàng mà bé nằm yên trên nôi.

Theo tìm hiểu, bánh xe của nôi cũi Chilux đã được nâng cấp thành bánh xe rất chắc chắn, chịu được tải trọng cao, mặt bánh xe di chuyển được làm bằng cao su đúc giúp cho việc di chuyển nôi trở nên nhẹ nhàng và êm ái hơn.

Ngoài ra tất cả các dòng nôi của Chilux đều trang bị thêm tính năng bập bênh, cao cấp hơn là chức năng đu đưa của dòng Chilux Palace.

Thực tế cho thấy để ru bé ngủ, cần lắc lư nhẹ thêm để bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, nhưng nhiều dòng nôi điện bị ba mẹ làm dụng khiến cho việc tần suất rung không đảm bảo an toàn cho bé, chính vì thế tính năng này được nhiều ba mẹ hết sức yêu thích, thao tác lại đơn giản

  1. Tính năng chuyển thành cũi chơi, bàn học, giường lớn cho bé

  • Chuyển nôi thành cũi chơi cho bé

Thông thường nếu bé nằm nôi đến 1 tuổi là không dùng tiếp, hoặc đem thanh lý. Đối với nôi cũi Chilux, ba mẹ có thể hạ giường nằm xuống nấc 3, có độ sâu 65cm để biến thành một chiếc cũi chơi cho bé.

Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội - Ảnh 3

Nôi cũi Chilux được hạ giường nằm xuống nấc thứ 3

  • Chuyển nôi thành giường lớn và bàn học

Không dừng lại ở đó, các dòng nôi cũi Chilux còn có thể chuyển đổi thành giường lớn và bàn học, nhiều ba mẹ có thể kéo dài thêm vòng đời sử dụng sản phẩm cho bé

Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội - Ảnh 4

Dòng nôi cũi Chilux Palace khi chuyển thành giường lớn

  1. Phụ kiện đi kèm nôi cũi Chilux

Một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận: ba mẹ ai cũng muốn dành những gì đẹp nhất, tốt nhất trong khả năng của mình dành cho bé. Và việc có những chiếc nệm, quây nệm, đồ chơi treo nôi kích thích thị giác vừa đảm bảo an toàn về mặt chất liệu, đúng tiêu chuẩn, vừa đảm bảo thiết kế đẹp là điều ba mẹ luôn quan tâm

Những mẫu quây nệm được làm bởi vải cotton nguyên chất ở mặt ngoài êm ái với làn da nhạy cảm của bé, đi kèm họa tiết dễ thương cũng là một phụ kiện đi kèm nôi cũi đáng cân nhắc mà ba mẹ có thể lựa chọn. Mặt trong được làm từ bông, êm ái, ba mẹ có thể tháo rời mặt trong ra để giặt và vệ sinh mặt ngoài. Một lưu ý từ Chilux là vỏ ngoài được làm từ vải cotton nguyên chất, vì thế ba mẹ nên giặt bằng tay sẽ đảm bảo cho quây nệm được sử dụng tốt hơn

Nôi cũi cho bé Chilux và những cải tiến vượt trội - Ảnh 5

Mẫu quây hoàng gia xanh dương cho nôi Chilux Peace Natural

Với nệm nằm cho bé, Chilux chọn chất liệu xơ dừa tự nhiên để làm nệm cho bé. Nệm xơ dừa có đặc tính tự nhiên, được thiết kế để không quá cứng hoặc không quá mềm, giúp cột sống của bé phát triển một cách tự nhiên. Đây cũng là chất liệu được sử dụng ở nệm cho bé sơ sinh phổ biến ở châu Âu và các nước phát triển

Đây cũng là thương hiệu có lượng phản hồi tích cực từ người dùng ở mức cao trên các sàn thương mại điện tử, cũng như hình ảnh được chia sẻ từ fanpage của mình, cũng như chính sách bảo hành, đổi mới tận tâm từ nhà máy sản xuất trực tiếp tại Việt Nam.

Ba mẹ tìm hiểu nôi cũi cho bé có thể cân nhắc thêm từ thương hiệu Chilux.

Thông tin của Chilux:

Chilux – thương hiệu chuyên sản xuất sản phẩm tiện ích dành cho bé tiên phong tại Singapore và nhiều quốc gia khác như Malaysia, Thái lan, Việt Nam, …v.v Các sản phẩm mà Chilux phát triển đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, rất được khách hàng quốc tế và trong nước ưa chuộng

  • Website: https://chilux.vn
  • Showroom Chilux ở TPHCM: 16 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM
  • Showroom Chilux ở Hà Nội: 29, Khu D, KĐT mới Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.
  • Hotline tư vấn mua hàng: 0388 922 442 - 0931 328 822
  • Tổng đài CSKH: 1900 8668 92 (1000đ/phút)
Bố mẹ không đủ tốt con lớn lên thường có 7 dấu hiệu này

Bố mẹ không đủ tốt con lớn lên thường có 7 dấu hiệu này

Nếu bạn thiếu quyết đoán, thường xuyên đổ lỗi cho bản thân và có lòng tự trọng thấp, đó có thể là dấu hiệu bạn bị nuôi dưỡng bởi cha mẹ độc hại.

Xem thêm
Từ khóa:   Nuôi cho bé cũi cho bé bí quyết nuôi con

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 41 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 46 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?