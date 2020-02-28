Những biểu hiện khi mang thai cần lưu ý

Cân nặng cũng là một dấu hiệu dự báo việc bạn đang mang thai, tuy nhiên dấu hiệu có thai này không dễ nhận biết ở những tuần đầu tiên. Bạn cần theo dõi sau quan hệ để biết được cân nặng của mình tăng hay giảm đột ngột vì phụ nữ có thai, có thể tăng cân nếu họ không bị ốm nghén hoặc cũng có thể giảm cân nếu họ chán ăn hay buồn nôn.

Những biểu hiện bất thường của cơ thể luôn được chị em quan tâm, nhất là những biểu hiện của việc mang thai. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về những biểu hiện khi mang thai và cách phân biệt chúng với biểu hiện bình thường.

Người có thai thường đi tiểu nhiều trong ngày, hiện tượng này xuất hiện vào khoảng tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 sau khi thụ thai. Sau khi trứng được thụ tinh khoảng 6 tuần, lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên. Vì thế, thận bài tiết ra nhiều nước hơn, dẫn đến sự chèn ép của tử cung ngày càng lớn lên bàng quang khiến bạn đi tiểu thường xuyên.

Nếu thời gian thụ thai gần với chu kỳ kinh nguyệt bình thường bạn sẽ thấy được những thay đổi trong dịch tiết âm đạo. Dịch tiết âm đạo trong thai kỳ sẽ nhiều hơn nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, chị em cần tránh rửa quá nhiều gây kích ứng. Nếu dịch âm đạo có mùi hôi và ngứa bạn nên tìm đến bác sĩ để được khám. Dịch nhờn âm đạo là dấu hiệu mang thai tuần đầu dễ dàng nhận thấy, thông thường nó có màu trắng hay trắng đục bởi sự thay đổi của thành âm đạo.

Kích cỡ của ngực thay đổi

Những dấu hiệu có thai từ ngực như tăng kích thước vòng 1, căng tức ngực, đầu ti có màu thâm, có cảm giác nóng cơ đầu núm vú… Đây là những dấu hiệu phổ biến và cũng dễ nhận thấy nhất sau có thai 1 tuần.

Buồn nôn

Buồn nôn là dấu hiệu mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thường xuyên nôn khan thì cần nghĩ ngay đến trường hợp có thai, đây là dấu hiệu thường gặp ở những chị em đang mang thai những tuần đầu. Chị em có thể nôn trong bất cứ thời điểm nào trong ngày kể cả chưa ăn.

Tâm trạng thất thường

Tâm trạng bất thường là một trong những dấu hiệu của mang thai dễ nhầm lẫn. Khi mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể khiến tâm lý của chị em phụ nữ dễ thất thường hơn.

Dấu hiệu mang thai 2 tuần

Mũi nhạy cảm hơn

Mũi của bạn trở nên nhạy cảm với những mùi hương bình thường như mùi cơm chín, mùi nước hoa hay đơn giản là mùi quần áo, chúng khiến bạn cảm thấy khó chịu và thậm chí buồn nôn.

Tháng đầu tiên của thai kỳ, cơ thể phụ nữ có sự nhạy cảm hơn với những mùi xung quanh họ, có thể là yêu thích những mùi mà trước đó rất ghét và ngược lại. Nguyên nhân của việc này là do lượng nội tiết tố nữ estrogen tăng lên khiến mẹ bầu thính hơn cũng như dễ nhạy cảm với mùi hơn.

Cảm giác lạ ở ngực

Ngực của bạn xuất hiện những cảm giác lạ như đau nhói hay ngứa ran, đặc biệt là vùng xung quanh núm vú. Nguyên nhân của việc này là do hormone thai kỳ làm tăng lượng máu cung cấp cho ngực.

Ngực căng tức khó chịu là dấu hiệu mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một trong những dấu hiệu có thai mà bạn cần lưu ý, sau 2 tuần bạn sẽ bắt đầu thấy ngực căng tức, những chiếc áo ngực cũ làm cho bạn khó chịu vì chật hơn bình thường. Tuy nhiên dấu hiệu đau tức ngực thường rõ ràng nhất là thời gian 4 tuần sau khi thụ thai.

Dấu hiệu mang thai sau rụng trứng

Chảy máu âm đạo

Nhận biết máu báo thai - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian từ 6 đến 12 ngày sau khi trứng được thụ tinh chị em sẽ thấy có hiện tượng chảy máu, gọi là máu báo thai. Dấu hiệu có thai này không phải ai cũng gặp phải. Lượng máu báo thai ra ít hơn so với lượng máu trong chu kỳ kinh nguyệt và chỉ kéo dài từ 1 đến 2 ngày. Máu báo thai xuất hiện do sau khi trứng thụ tinh lớp niêm mạc tử cung bị bung ra dẫn đến hiện tượng chảy máu âm đạo. Màu của máu báo thai không giống với màu máu trong chu kỳ kinh nguyệt, thường nó có màu nhạt hơn hay sẫm màu hơn một chút, không phải đỏ tươi như máu kinh nguyệt.

Trễ kinh

Trễ kinh là dấu hiệu mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu đáng tin cậy nhất để biết bạn có thai hay không. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng que thử thai để xác định việc mang thai sau khi phát hiện chu kỳ kinh nguyệt chưa tới sau từ 2 đến 3 tuần. Để chắc chắn hơn bạn nên đến phòng khám tiến hành siêu âm để xác định tình trạng của mình là mang thai hay gặp vấn đề về phụ khoa.

Trên đây là những biểu hiện khi mang thai, khi thấy cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường, bạn nên đến phòng khám uy tín để xác định được rõ việc mình có thai hay không.