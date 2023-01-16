Nhìn vết bớt trên cơ thể có thể đoán được vận mệnh tương lai, vết bớt ở vị trí nào mang lại sự may mắn?

Nuôi dạy con 16/01/2023 11:37

Trẻ em nếu từ khi mới sinh ra đã sở hữu vết bớt ở những chỗ này chứng tỏ là người cầm quyền tương lai, sau không thành rồng cũng hóa phượng.

Vết bớt ở tay

Người có vết bớt trên cánh tay là người tay hay làm, chân hay đi. Trong công việc, họ rất chăm chỉ làm việc, không ngại khó, ngại khổ. Gặp khó khăn, thất bại, họ cũng không nản lòng mà luôn cố gắng vươn lên.

Họ là người tốt bụng nên về sau nhận nhiều phúc báo. Cuộc sống của họ thuở ban đầu có thể khó khăn, trắc trở nhưng càng về sau càng có hậu. Không những thế, họ còn có được nhân duyên thuận hòa, hôn nhân suôn sẻ. Về già, họ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, con cháu đều tài danh, hiếu thảo.

Nhìn vết bớt trên cơ thể có thể đoán được vận mệnh tương lai, vết bớt ở vị trí nào mang lại sự may mắn? - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vết bớt ở mông

Xem tướng vết bớt cho thấy, những ai có vết bớt ở mông được coi là cầm "chìa khóa vàng" trong tay, mang mệnh phú quý, đi tới đâu cũng được chào đón, làm việc gì cũng thuận lợi, cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc, vật chất. Họ là người có đầu óc nhanh nhạy, thông minh. Họ có khả năng thu hút, có tài năng lãnh đạo bẩm sinh. Họ luôn là vì sao sáng ngời, tâm điểm trong đám đông.

Vết bớt đỏ ở chân

Người này tính tình dịu dàng, sức khỏe dồi dào, có trí tuệ minh mẫn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu biết lễ nghĩa và dễ đồng cảm.

Người có vết bớt đỏ ở chân thì cuộc sống thường gặp nhiều gian nan, trắc trở và thử thách. Nếu biết xử lý và vượt qua hết những khó khăn thì họ sẽ trở nên cứng cáp và tài giỏi.

Nhìn vết bớt trên cơ thể có thể đoán được vận mệnh tương lai, vết bớt ở vị trí nào mang lại sự may mắn? - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Vết bớt cạnh rốn

Những người sở hữu vết bớt cạnh rốn theo nhân tướng học thì được mệnh danh như là nàng Thúy Vân trong "Truyền Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Những người này thuộc kiểu " gặp người thì người yêu, gặp hoa thì hoa nở", tức là từ vẻ ngoài cho đến cách sống đều rất được lòng mọi người.

Những người này rất khéo léo uyển chuyển, đặc biệt tinh tế lịch sự và khiêm tốn. Họ biết người biết ta, ta rất thiện vậy nên sinh ra vẻ ngoài trong sáng, dễ mến. Bởi vậy, mà đi đến đâu những người có vết bớt cạnh rốn đều có quý nhân phù trợ, nhiều người muốn giúp đỡ. Đường nào cũng dễ đi và đã đi là rất dễ thành công rực rỡ.

*Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm tham khảo.

8 câu cha mẹ nên hỏi con trong bữa tối

8 câu cha mẹ nên hỏi con trong bữa tối

Bữa tối là thời gian hoàn hảo để gắn kết với con cái, nhất là với những phụ huynh bận rộn.

Xem thêm
Từ khóa:   vết bớt chàm dự đoán tương lai của trẻ biểu hiện bé thông minh

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 16 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 19 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?