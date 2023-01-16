Nhìn vết bớt trên cơ thể có thể đoán được vận mệnh tương lai, vết bớt ở vị trí nào mang lại sự may mắn?

Người có vết bớt trên cánh tay là người tay hay làm, chân hay đi. Trong công việc, họ rất chăm chỉ làm việc, không ngại khó, ngại khổ. Gặp khó khăn, thất bại, họ cũng không nản lòng mà luôn cố gắng vươn lên.

Họ là người tốt bụng nên về sau nhận nhiều phúc báo. Cuộc sống của họ thuở ban đầu có thể khó khăn, trắc trở nhưng càng về sau càng có hậu. Không những thế, họ còn có được nhân duyên thuận hòa, hôn nhân suôn sẻ. Về già, họ có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, con cháu đều tài danh, hiếu thảo.

Xem tướng vết bớt cho thấy, những ai có vết bớt ở mông được coi là cầm "chìa khóa vàng" trong tay, mang mệnh phú quý, đi tới đâu cũng được chào đón, làm việc gì cũng thuận lợi, cuộc sống sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc, vật chất. Họ là người có đầu óc nhanh nhạy, thông minh. Họ có khả năng thu hút, có tài năng lãnh đạo bẩm sinh. Họ luôn là vì sao sáng ngời, tâm điểm trong đám đông.

Vết bớt đỏ ở chân

Người này tính tình dịu dàng, sức khỏe dồi dào, có trí tuệ minh mẫn, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, hiểu biết lễ nghĩa và dễ đồng cảm.

Người có vết bớt đỏ ở chân thì cuộc sống thường gặp nhiều gian nan, trắc trở và thử thách. Nếu biết xử lý và vượt qua hết những khó khăn thì họ sẽ trở nên cứng cáp và tài giỏi.

Ảnh minh họa

Vết bớt cạnh rốn

Những người sở hữu vết bớt cạnh rốn theo nhân tướng học thì được mệnh danh như là nàng Thúy Vân trong "Truyền Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Những người này thuộc kiểu " gặp người thì người yêu, gặp hoa thì hoa nở", tức là từ vẻ ngoài cho đến cách sống đều rất được lòng mọi người.

Những người này rất khéo léo uyển chuyển, đặc biệt tinh tế lịch sự và khiêm tốn. Họ biết người biết ta, ta rất thiện vậy nên sinh ra vẻ ngoài trong sáng, dễ mến. Bởi vậy, mà đi đến đâu những người có vết bớt cạnh rốn đều có quý nhân phù trợ, nhiều người muốn giúp đỡ. Đường nào cũng dễ đi và đã đi là rất dễ thành công rực rỡ.

*Thông tin trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm tham khảo.