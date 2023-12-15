Nhà tâm lý học chia sẻ 8 giải pháp giúp thay đổi thói quen 'lười học' của trẻ, cha mẹ vào khen: Không đòn roi, kết quả khác ngay!

Trước khi đi sâu vào giải pháp, việc thừa nhận các yếu tố góp phần gây ra "ác cảm" của trẻ với trường học là điều tối quan trọng. Lo lắng, bắt nạt, các vấn đề từ bạn bè hoặc thử thách trong học tập, thiếu cơ hội tham gia vui chơi, thể thao hoặc sở thích là nguyên nhân khiến trẻ không muốn hòa nhập vào môi trường học đường.

Sự hợp tác giữa các nhà giáo dục và phụ huynh là rất quan trọng. Nâng cao môi trường học tập thông qua các tài liệu tương tác, đầy màu sắc và phương pháp giảng dạy đa dạng có thể thu hút sự chú ý của trẻ, giúp trải nghiệm giáo dục trở nên thú vị hơn.

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Tích hợp công nghệ để trẻ học tập hấp dẫn

Việc kết hợp công nghệ phù hợp với lứa tuổi vào chương trình giảng dạy sẽ giúp tăng cường sự tham gia của trẻ. Các ứng dụng giáo dục tương tác, trải nghiệm thực tế ảo và tài nguyên trực tuyến cung cấp cách tiếp cận học tập năng động và hấp dẫn, đáp ứng sở thích ngày càng phát triển của trẻ. Cha mẹ phải sử dụng các kỹ thuật mới để tạo niềm vui học tập cho con mình.

​Điều chỉnh giáo dục theo phong cách học tập của từng cá nhân

Nhận thức và đáp ứng các phong cách học tập đa dạng là điều cơ bản. Một số trẻ phát triển mạnh mẽ trong môi trường trực quan, trong khi những trẻ khác lại nổi trội nhờ trải nghiệm thực hành. Việc điều chỉnh các phương pháp giáo dục phù hợp với sở thích học tập của từng cá nhân sẽ thúc đẩy một bầu không khí học tập thú vị và toàn diện hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Khuyến khích khám phá ngoại khóa

Ngoài học thuật truyền thống, việc khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ mở rộng tầm nhìn của trẻ. Thể thao, nghệ thuật hoặc câu lạc bộ có thể mang lại cơ hội để trẻ thể hiện bản thân và hòa nhập xã hội, khuyến khích trải nghiệm học tập toàn diện và trọn vẹn hơn.

Động lực xã hội

Tương tác xã hội tác động đáng kể đến nhận thức của trẻ về trường học. Các biện pháp chủ động nhằm giải quyết vấn đề bắt nạt, tạo điều kiện cho tình bạn và tạo ra một môi trường hỗ trợ bình đẳng góp phần mang lại trải nghiệm học tập tích cực, làm giảm mong muốn trốn tránh việc đi học.

Ảnh minh họa: Internet

Giao tiếp thường xuyên để hỗ trợ toàn diện

Giao tiếp hiệu quả giữa phụ huynh, nhà giáo dục và chuyên gia sức khỏe tâm thần là điều cần thiết. Chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe tinh thần và tiến bộ học tập của trẻ cho phép các nỗ lực hợp tác cung cấp sự hỗ trợ và can thiệp phù hợp. Giáo viên có ảnh hưởng lớn đến tâm trí trẻ và lời nói, hành động của họ có thể tác động hoặc phá hủy tinh thần của trẻ. Một giáo viên nghiêm khắc và nhẹ nhàng có thể tạo nền tảng tốt cho trẻ học tập, có tính kỷ luật.

Bắt nạt ở trường học

Bắt nạt ở trường phải được giải quyết một cách hiệu quả và tế nhị. Mọi đứa trẻ đều phải cảm thấy an toàn, được hỗ trợ và được lắng nghe. Trẻ phải được khuyến khích hợp tác, tử tế để đồng cảm, giải quyết xung đột và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả với sự giúp đỡ và hướng dẫn của giáo viên và người cố vấn. Bằng cách tạo ra một môi trường học tập kích thích, sử dụng công nghệ, tích hợp các phong cách học tập đa dạng và giải quyết các động lực xã hội, chúng ta có thể khơi dậy niềm đam mê học tập của trẻ, phát triển niềm yêu thích học tập suốt đời.

(Tiến sĩ Sachi Pandya, Nhà tâm lý học và Bác sĩ trị liệu nghệ thuật thuộc Bệnh viện nhi NHSRCC, Mumbai, Ấn Độ)