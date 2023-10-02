Nghiên cứu mới: Trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều ngay từ khi còn nhỏ làm tăng nguy cơ rối loạn phát triển lên 4,8 lần

Nuôi dạy con 02/10/2023 10:26

Nếu mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, chúng ta cần cho chúng vui chơi thoải mái nhất có thể nhưng nên tránh xa các thiết bị điện tử ngay từ khi còn rất nhỏ.

Ngày nay, trẻ em dành nhiều thời gian để xem màn hình video trên điện thoại di động, TV và trò chơi điện tử. Càng nhìn nhiều vào màn hình các thiết bị điện tử, trẻ càng ít tập thể dục và ngủ đủ giấc. Vì lý do này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị trẻ em từ 2 đến 5 tuổi nên giới hạn thời gian xem màn hình dưới 1 giờ.

Liên quan đến vấn đề này, kết quả của một nghiên cứu về mối quan hệ giữa thời gian tiếp xúc với màn hình thiết bị điện tử và khuyết tật phát triển ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi gần đây đã được công bố trên ấn bản của Tạp chí Journal of the American Medical Association (JAMA) - Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ. 

Nghiên cứu mới: Trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều ngay từ khi còn nhỏ làm tăng nguy cơ rối loạn phát triển lên 4,8 lần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu vào 7.097 trẻ em Nhật Bản dưới 1 tuổi. Sau khi đo lượng thời gian trẻ dành để nhìn vào màn hình thiết bị điện tử mỗi ngày, trẻ được theo dõi để xem liệu có bất kỳ rối loạn phát triển nào khác xảy ra trong thời gian đó hay không.

Khi đo ở 2 tuổi, cho thấy trẻ xem màn hình thiết bị điện tử hơn 4 giờ mỗi ngày có nguy cơ bị suy giảm kỹ năng giao tiếp cao gấp 4,8 lần so với trẻ xem màn hình thiết bị điện tử ít hơn 1 giờ mỗi ngày. 

Nghiên cứu mới: Trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều ngay từ khi còn nhỏ làm tăng nguy cơ rối loạn phát triển lên 4,8 lần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ xem màn hình thiết bị điện tử hơn 4 giờ mỗi ngày có nguy cơ bị khuyết tật phát triển về kỹ năng vận động tinh (sự khéo léo) cao gấp 1,7 lần, khả năng có kỹ năng giải quyết vấn đề cao gấp 1,4 lần và khả năng có các kỹ năng cá nhân và xã hội cao gấp 2,1 lần. Tình trạng khuyết tật phát triển trong các lĩnh vực kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tiếp tục ở mức cao thậm chí cho đến tận 4 tuổi.

Nghiên cứu mới: Trẻ sử dụng điện thoại quá nhiều ngay từ khi còn nhỏ làm tăng nguy cơ rối loạn phát triển lên 4,8 lần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thất trẻ phát triển các kỹ năng vận động, kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp khi tự do tương tác với mọi người xung quanh và tham gia các hoạt động thể chất. Nếu chỉ nhìn vào màn hình thiết bị điện tử, trẻ sẽ trở nên ít hoạt động hơn và có ít cơ hội giao tiếp với người khác, điều này làm tăng nguy cơ mắc chứng khuyết tật phát triển.

Nếu mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, chúng ta cần cho chúng vui chơi thoải mái nhất có thể, tránh xa các thiết bị điện tử ngay từ khi còn rất nhỏ.

(Tóm tắt nghiên cứu y học của Tiến sĩ Lee Eun-bong)

Khó mà cấm con sử dụng thiết bị điện tử bởi không sớm thì muộn, con cũng tiếp xúc với chúng, thay vào đó đây là cách tốt nhất bố mẹ có thể làm

Khó mà cấm con sử dụng thiết bị điện tử bởi không sớm thì muộn, con cũng tiếp xúc với chúng, thay vào đó đây là cách tốt nhất bố mẹ có thể làm

Với trẻ dưới 3 tuổi, nếu cho con sử dụng thiết bị điện tử, bố mẹ hãy cho con ngồi lên đùi mình và bắt đầu xem cùng con.

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