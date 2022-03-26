Nên cho con ăn gì khi con ốm và những thắc mắc chung của các ba mẹ sẽ được giải bày với những lưu ý nhỏ này

Khi bị ốm, bạn nên cung cấp những bữa ăn nhỏ cho trẻ, vì chúng rất thích nếu chúng có thể chọn một món ăn yêu thích. Thường xuyên ăn nhiều bữa nhỏ và bạn sẽ có thể xử lý nhu cầu năng lượng của con tốt hơn. Không nên cho con ăn thức ăn nặng, nhiều dầu mỡ. Tránh và hạn chế các loại tinh bột đơn giản như gạo và mì vì chúng dễ gây no và ít calo.

Bạn nên cho bé ăn gì khi bị cảm?

Nước luộc gà hoặc bánh pudding mới nướng đều là những lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn bữa ăn ấm áp hơn cho con. Đối với trẻ sơ sinh, để tránh sai sót khi bú, trẻ từ 6 tháng tuổi trở xuống nên bú sữa mẹ hoặc sữa công thức thường xuyên.

Ba mẹ phải làm gì nếu con bị bệnh và không ăn được?

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Thực hiện từng bước nhỏ để đảm bảo bé uống được chất lỏng sẽ giúp bé phát triển ý thức độc lập mạnh mẽ. Nếu trẻ còn bú sau khi bú sữa mẹ hoặc sữa công thức, bạn có thể muốn thêm các dung dịch hydrat hóa dạng bột, chẳng hạn như thuốc Pedialyte, để bù nước cho trẻ nhanh hơn. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ khi con bạn không ăn, không làm bất cứ điều gì, hoặc tình trạng tiêu chảy kéo dài ngay cả khi không ăn.

Ba mẹ nên cho trẻ ăn gì khi con đã mệt?

Thực phẩm có thể cho con ăn (như chuối, cơm, sốt táo và bánh mì nướng) rất hữu ích để khắc phục tình trạng nôn mửa do mất nước. Những thức ăn vị nhạt được đề cập này có thể giúp trẻ thư giãn trong khi ăn. Miễn là những thức ăn nhạt này được dung nạp bình thường có thể giúp trẻ đủ dinh dưỡng.

Trẻ sơ sinh có bú nhiều hơn khi bị ốm không?

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Việc cho con bú có thể giữ cho con bạn đủ nước khi bị ốm, vì việc con khóc và uống sữa sẽ dễ chấp nhận hơn là cho con nuốt bất cứ thứ gì khác. Ngoài việc giúp chất nhầy của em bé loãng ra nếu bé bị cảm lạnh, hãy giữ cho bé luôn đủ nước.

Ba mẹ nên làm thế nào để con có cảm giác thèm ăn?

Đưa bữa tối vào cuộc sống của bạn cho bọn trẻ là một cách tuyệt vời để tương tác với chúng.

Đảm bảo rằng bạn thường xuyên phục vụ các phần nhỏ món ăn cho con

Hãy làm những món gì phù hợp với con bạn

Tránh ép ăn

Đừng để con bị phân tâm bởi bất cứ điều gì khi ăn

Những mẹo giúp ba mẹ cho con ăn giỏi hơn ngay cả khi bé ốm

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Làm món sữa chua

Làm sinh tố

Các loại trái cây như dưa hấu, dứa, dâu tây và mâm xôi nên bổ sung cho trẻ

Sữa

Chuẩn bị một tách trà (100% không chứa caffeine) và 1 muỗng canh mật ong, nó có một vị gia vị nhẹ cho con

Nước dùng món ăn đã được làm ấm cho con thưởng thức

Điều gì có thể khiến trẻ bị ốm?

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Nhiễm trùng đường ruột.

Dị ứng thực phẩm hoặc không dung nạp sữa hay các sản phẩm từ sữa khác.

Thuốc gây trào ngược dạ dày, thực quản trào ngược mũi họng, nơi các chất trong dạ dày thoát ngược lại theo đường tiêu hóa.

Bé có thể uống quá nhiều sữa sau khi uống nhiều sữa rồi do lỗ trên núm vú bình sữa.

Việc ăn phải các chất độc có thể nguy hiểm đến con.

Người lớn có lây cảm lạnh qua em bé không?

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Có thể em bé của bạn có thể tiếp xúc trực tiếp với vi-rút nếu người đó ho, hắt hơi hoặc giao tiếp. Tiếp xúc là chìa khóa làm lây lan của vi-rút cảm lạnh. Một người bị cảm lạnh có thể sẽ truyền vi rút sang con bạn, trẻ có thể bị nhiễm bệnh khi chạm trực tiếp vào mắt, mũi hoặc miệng của trẻ sau khi tiếp xúc với người bị bệnh.

Theo Mutsy