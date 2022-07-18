Mùa hè, nhất định không thể thiếu những thực phẩm giải nhiệt này cho trẻ

Những ngày trời nắng nóng, trẻ dễ bị mất nước. Do đó mẹ cần bổ sung chế độ ăn với thực phẩm nhiều nước cho con để cân bằng lại lượng nước mất đi. Dưới đây là những thực phẩm mẹ nên cho con ăn trong ngày nắng nóng.

Dưa hấu là loại quả giúp giải nhiệt rất hiệu quả trong ngày hè. Với thành phần chủ yếu là nước, ăn dưa hấu sẽ giúp giảm ngay cơn khát cho trẻ. Ngoài ra còn giúp bổ sung các loại vitamin như vitamin A, C, B6, các chất chống oxy hóa và axit amin, kali,...Có thể ăn trực tiếp dưa hấu, làm sinh tố, ăn cùng với sữa chua,... giúp bé yêu thích ăn trái cây hơn.

Đứng top đầu trong những loại trái cây cung cấp nhiều vitamin C, khoáng chất và nước nhất, trái cam là một loại trái cây kì diệu của mùa hè, cực kì tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ và người lớn.

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Nước cam có tính giải nhiệt cao, có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào tốt cho làn da mỏng manh của trẻ. Ngoài tác dụng làm mát, nước cam còn có thể giúp điều trị chứng khó tiêu, táo bón và các vấn đề về răng ở trẻ. Uống nước cam cũng giúp tăng đề kháng nên mẹ nên cho bé uống thường x

Sữa chua

Ăn sữa chua đều đặn hàng ngày sẽ bổ sung lượng lớn các lợi khuẩn và men tiêu hóa cần thiết giúp hệ tiêu hóa lấy lại sự cân bằng, khỏe mạnh và hấp thu tốt hơn.

Thời tiết nóng bức khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, biếng ăn. Bên cạnh tác động giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn, sữa chua còn giúp kích thích vị giác cho bé ăn ngon miệng. Đặc biệt, loại sữa chua có bổ sung Lysine còn giúp mẹ giải quyết tình trạng biếng ăn ngày hè do thành phần Lysine kích thích trẻ ăn ngon và nhiều hơn.



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Các lợi khuẩn có trong sữa chua sẽ hỗ trợ bé hấp thụ thức ăn tốt hơn, cơ thể được nhận nhiều nguồn dinh dưỡng hơn, từ đó làm tăng sức đề kháng của bé

Sự hiếu động sẽ khiến bé nhanh chóng tiêu hao lượng năng lượng của cơ thể, để bổ sung năng lượng đúng cách, mẹ cần lựa chọn các món ăn có vị ngọt vừa và có thành phần dinh dưỡng cân bằng đạm, béo, đường bột. Sữa chua là một trong những thức ăn vặt bổ sung nặng lượng mẹ nên lựa chọn.

Đỗ đen

Theo các nghiên cứu đây là loại đậu mang đến cho cơ thể chúng ta 10 loại axit amin cần thiết như lysine, methionine,tryptophane, đồng thời có rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Trong 100g đậu đen có chứa 56mg canxi, 354mg photpho, 6mg sắt, 0,06mg caroten, 0.5mg vitamin B1, 0.21mg vitamin B2, 3mg vitamin C…

Vào mùa hè mà được thưởng thức những món ăn từ đậu đen thì không chỉ giúp giải nhiệt, cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào lại còn giúp làm đẹp da siêu hiệu quả. Đậu đen có đặc tính nuôi dưỡng da mềm mịn từ trong ra ngoài rất tốt, do đó không thể thiếu trong việc bồi bổ, dưỡng nhan, nhất là vào mùa hè khó ăn khó ở.