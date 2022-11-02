Mới 2 tuổi, con gái Mạc Văn Khoa đã sở hữu cả tủ đồ bơi cực yêu, thả dáng như người mẫu nhí

Tiểu công chúa nhà Mạc Văn Khoa không chỉ khiến người hâm mộ xuýt xoa với vẻ ngoài đáng yêu, đôi khi còn gây sốt bởi những màn diện đồ bơi cưng muốn xỉu. Cô bé Minnie gây ấn tượng bởi body mũm mĩm cũng được xem là "vũ khí" lợi hại giúp nhóc tì "đốn tim" người hâm mộ.

Ngay từ khi còn bé xíu, Mạc Văn Khoa đã cho con gái diện bikini bé xíu đi bơi trông cực đáng yêu, "đốn tim" người hâm mộ.

Màn khoe lưng trần "gây sốt" của bé Minnie.

Không chỉ được diện đồ bơi "cưng xỉu", cô bé được mẹ "đầu tư" nhiều phụ kiện như băng đô, kẹp tóc.

Nhìn chiếc bụng tròn ủm cùng thân hình mũm mĩm của nhóc tì, ai nấy đều bị lụi tim vì quá dễ thương.

Minnie được mẹ diện đồ bơi bánh bèo điệu đà, đội cả tóc giả vô cùng đáng yêu. Biểu cảm nghiêm túc với đôi mắt mở to tròn, đen láy của cô bé làm ai cũng "đổ gục" vì đáng yêu.

Nhìn hình ảnh đáng yêu bụ bẫm của cô bé, ít ai biết rằng khi mới sinh ra Minnie chỉ nặng 1,9kg.

Cư dân mạng còn cho rằng ái nữ nhà Mạc Văn Khoa chính là bản sao nhí của bố, thậm chí giống từ khuôn mặt cho đến nét hài duyên dáng.

Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa từng chia sẻ cô con gái Minnie rất thích đi bơi, nam danh hài cũng thường xuyên khoe khoảnh khắc dễ thương của con gái: "Chỉ cần bố nói cho bơi một cái là không chịu ngủ luôn. Nhất định phải bơi xong mới ngủ".

Càng lớn, ái nữ nhà Mạc Văn Khoa càng có gương mặt giống hệt bố.

Cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi khi cô bé được mẹ "đầu tư" hẳn bộ sưu tập đồ bơi "khủng" không đụng hàng, đa sắc màu.

Được bố mẹ cho đi bơi từ nhỏ, mỗi khi xuống nước, Minnie không những không sợ mà còn rất thích thú, vui đùa dưới hồ bơi.

Loạt ảnh đáng yêu của con gái Mạc Văn Khoa tại hồ bơi đang được dân tình 'thả tim' liên tục.

Diện đồ bơi thôi chưa đủ, Minnie trông sành điệu "hết nấc" với kính đen, tóc buộc cao 2 bên không khác gì mẫu nhí.

"Cô Hai bún đậu" được mẹ cho diện một bộ đồ tắm với màu sắc cực nổi bật, còn cài hẳn 2 bông hoa màu vàng lên đầu khiến cô bé thêm phần yểu điệu càng thêm đáng yêu.

Cô bé thể hiện sự háo hức mỗi khi được bố mẹ cho đi bơi.

Cô Minnie còn thường xuyên diện đồ bơi đôi với mẹ, cực kỳ đồng điệu và đáng yêu.

Dù sinh non nhưng trộm vía Minnie ngày càng bụ bẫm xinh xắn thấy rõ.