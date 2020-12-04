Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm?

Nuôi dạy con 04/12/2020 16:21

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm là tình trạng phổ biến thường gặp khiến không ít mẹ thấy lo lắng. Vậy mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi có đờm?

Nội dung bài viết

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm, khò khè là tình trạng thường gặp ở hầu hết các trẻ. Không chỉ do cảm cúm hay thời tiết thay đổi mà còn có rất nhiều nguyên nhân khác khiến trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, thở khò khè. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Mẹ nên theo dõi kỹ lưỡng tình trạng này ở trẻ để tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị phù hợp. Dưới đây là một số thông tin về nguyên nhân và cách xử lý khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi mà mẹ nên biết. 

Ngạt mũi ở trẻ sơ sinh là gì?

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, khò khè và quấy khóc ở mức độ nhẹ thường sẽ có các hiệu khác kèm theo như mũi đóng vảy cứng, có đờm, hắt hơi, chảy nước mũi,…Đối với trẻ sơ sinh còn bú sữa mẹ, tình trạng nghẹt mũi sẽ khiến trẻ khó bú, không dài hơi, bú ngắt quãng, dễ bị sặc.

tre so sinh bi ngat mui co dom 1
Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm? - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp nếu trẻ bị ngạt mũi nặng và kéo dài, bé không biết cách tống đờm ra sẽ khiến đờm khô cứng phía trong mũi làm bé khó thở, phải thở bằng miệng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh liên quan khác như ho khan, khô tím môi, nôn mửa, viêm họng…Khi chất nhầy này chảy xuống họng, sẽ khiến trẻ bị ngứa rát cổ họng và sinh ra ho đờm. 

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm?

Bệnh cảm lạnh, cảm cúm

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch rất yếu. Chính vì vậy, nếu trẻ tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ tạo cơ hội cho các virus xâm nhập vào hệ hô hấp gây bệnh. Vì cơ chế bảo vệ của hệ hô hấp ở trẻ sơ sinh lúc này chưa được hoàn chỉnh. Một số virus thường hay gây nên bệnh cảm ở trẻ sơ sinh như: cúm, Adenovirus, virus hợp bào hô hấp,…

tre so sinh bi ngat mui co dom 2
Trẻ tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ tạo cơ hội cho các virus xâm nhập vào hệ hô hấp gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng

Một số trẻ sơ sinh rất dễ mẫn cảm với môi trường, có thể bị dị ứng với thời tiết, độ ẩm không khí, phấn hoa hoặc khói bụi. Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi do dị ứng thường kèm theo triệu chứng hắt hơi, ngứa mũi và đỏ mắt.

Dị vật trong mũi

Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, có đờm và thở khò khè nhưng cha mẹ không biết. Do trong lúc chơi đùa có thể vô tình trẻ cho món đồ chơi nhỏ lọt vào mũi. Nhiều trường hợp dị vật trong mũi khiến trẻ bị nghẹt đường thở gây đau và chảy máu mũi.

tre so sinh bi ngat mui co dom 3
Nhiều trường hợp dị vật trong mũi khiến trẻ bị nghẹt đường thở gây đau - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh hít phải mùi lạ

Một số mùi lạ như nước hoa, nước xả vải, khói thuốc lá,…có thể gây kích thích quá trình phản ứng ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, cho nên khi hít phải những mùi lạ trên sẽ có phản ứng lại. Và một trong những phản ứng đó là tăng tiết dịch nhầy gây nên nghẹt mũi.

Bị viêm đường hô hấp trên

Viêm đường hô hấp trên là một trong những tình trạng rất dễ mắc phải ở trẻ sơ sinh. Các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nước ối,…xâm nhập vào đường hô hấp sẽ dẫn đến viêm mũi. Song song với tình trạng viêm mũi, trẻ sơ sinh còn có thể gặp phải triệu chứng nghẹt mũi kèm theo. 

tre so sinh bi ngat mui co dom 4
Các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nước ối,…xâm nhập vào đường hô hấp sẽ dẫn đến viêm mũi - Ảnh minh họa: Internet

Hít thở không khí khô thường xuyên

Việc trẻ sơ sinh hít thở thường xuyên không khí khô hoặc có độ ẩm thấp sẽ rất dễ bị nghẹt mũi. Nguyên nhân chính là do hệ hô hấp của trẻ phản ứng lại với không khí khô bằng cách tăng tiết dịch. Dịch nhầy tăng tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc mũi và dẫn đến tình trạng nghẹt mũi.

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, mẹ cần làm gì?

Massage cánh mũi

Sau khi nhỏ nước mũi, mẹ có thể dùng ngón tay trỏ để day day và massage nhẹ nhàng 2 bên cánh mũi của trẻ. Điều này sẽ khiến dịch nhầy tan ra giúp bé dễ thở hơn.

Nhỏ nước muối sinh lý

Mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ vào mỗi bên lỗ mũi cho bé nhằm làm loãng dịch mũi. Muối có tính kháng khuẩn rất tốt nên sẽ giúp làm thông mũi hiệu quả. Loại nước muối sinh lý này mẹ có thể mua tại các nhà thuốc. Mỗi lần mẹ chỉ cần nhỏ một giọt nước muối sinh lý cho mỗi lỗ mũi của trẻ là đủ.

tre so sinh bi ngat mui co dom 5
Muối có tính kháng khuẩn rất tốt nên sẽ giúp làm thông mũi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dụng cụ hút mũi 

Nếu bé bị dịch nhầy quá nhiều gây khó chịu, mẹ có thể mua dụng cụ hút mũi tại các nhà thuốc về để hút mũi cho bé. Sau khi sử dụng xong, mẹ nên vệ sinh sạch sẽ và tiệt trùng dụng cụ bằng xà bông hoặc trụng qua nước sôi.

Cho bé bú nhiều cữ

Do trẻ sơ sinh có ống mũi nhỏ nên dễ bị ngạt và phải thở bằng miệng. Điều này sẽ khiến bé bị khô họng, mất nước. Do đó, mẹ nên cho bé bú nhiều hơn và chia thành nhiều cử nhỏ.

>>> Xem thêm:

- Cách trị ngạt mũi cho trẻ sơ sinh hiệu quả và an toàn tại nhà

- Hướng dẫn cách lấy đờm cho trẻ sơ sinh đơn giản, dễ làm mẹ nên biết

tre so sinh bi ngat mui co dom 6
Mẹ nên cho bé bú nhiều hơn và chia thành nhiều cử nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về tình trạng trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm. Hy vọng có thể giúp mẹ biết được nguyên nhân cũng như cách xử lý phù hợp khi trẻ bị ngạt mũi. 

Bé 2 tuổi đi ngoài có nhầy mũi: Nguyên nhân và cách điều trị

Bé 2 tuổi đi ngoài có nhầy mũi: Nguyên nhân và cách điều trị

Bé 2 tuổi đi ngoài có nhầy mũi khiến nhiều mẹ không khỏi lo lắng. Vậy nguyên nhân và cách điều trị khi thấy xuất hiện nhầy mũi ở phân trẻ là gì? 

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi có đờm trẻ sơ sinh nghẹt mũi có đờm Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?