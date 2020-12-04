Mẹ nên làm gì khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm?

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm , khò khè là tình trạng thường gặp ở hầu hết các trẻ. Không chỉ do cảm cúm hay thời tiết thay đổi mà còn có rất nhiều nguyên nhân khác khiến trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, thở khò khè. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Mẹ nên theo dõi kỹ lưỡng tình trạng này ở trẻ để tìm hiểu nguyên nhân và cách điều trị phù hợp. Dưới đây là một số thông tin về nguyên nhân và cách xử lý khi trẻ sơ sinh bị ngạt mũi mà mẹ nên biết.

Trường hợp nếu trẻ bị ngạt mũi nặng và kéo dài, bé không biết cách tống đờm ra sẽ khiến đờm khô cứng phía trong mũi làm bé khó thở, phải thở bằng miệng. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh liên quan khác như ho khan, khô tím môi, nôn mửa, viêm họng…Khi chất nhầy này chảy xuống họng, sẽ khiến trẻ bị ngứa rát cổ họng và sinh ra ho đờm.

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, khò khè và quấy khóc ở mức độ nhẹ thường sẽ có các hiệu khác kèm theo như mũi đóng vảy cứng, có đờm, hắt hơi, chảy nước mũi,…Đối với trẻ sơ sinh còn bú sữa mẹ, tình trạng nghẹt mũi sẽ khiến trẻ khó bú, không dài hơi, bú ngắt quãng, dễ bị sặc.

Nguyên nhân trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm?

Bệnh cảm lạnh, cảm cúm

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch rất yếu. Chính vì vậy, nếu trẻ tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ tạo cơ hội cho các virus xâm nhập vào hệ hô hấp gây bệnh. Vì cơ chế bảo vệ của hệ hô hấp ở trẻ sơ sinh lúc này chưa được hoàn chỉnh. Một số virus thường hay gây nên bệnh cảm ở trẻ sơ sinh như: cúm, Adenovirus, virus hợp bào hô hấp,…

Trẻ tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ tạo cơ hội cho các virus xâm nhập vào hệ hô hấp gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Dị ứng

Một số trẻ sơ sinh rất dễ mẫn cảm với môi trường, có thể bị dị ứng với thời tiết, độ ẩm không khí, phấn hoa hoặc khói bụi. Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi do dị ứng thường kèm theo triệu chứng hắt hơi, ngứa mũi và đỏ mắt.

Dị vật trong mũi

Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến nhiều trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, có đờm và thở khò khè nhưng cha mẹ không biết. Do trong lúc chơi đùa có thể vô tình trẻ cho món đồ chơi nhỏ lọt vào mũi. Nhiều trường hợp dị vật trong mũi khiến trẻ bị nghẹt đường thở gây đau và chảy máu mũi.

Nhiều trường hợp dị vật trong mũi khiến trẻ bị nghẹt đường thở gây đau - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh hít phải mùi lạ

Một số mùi lạ như nước hoa, nước xả vải, khói thuốc lá,…có thể gây kích thích quá trình phản ứng ở trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, cho nên khi hít phải những mùi lạ trên sẽ có phản ứng lại. Và một trong những phản ứng đó là tăng tiết dịch nhầy gây nên nghẹt mũi.

Bị viêm đường hô hấp trên

Viêm đường hô hấp trên là một trong những tình trạng rất dễ mắc phải ở trẻ sơ sinh. Các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nước ối,…xâm nhập vào đường hô hấp sẽ dẫn đến viêm mũi. Song song với tình trạng viêm mũi, trẻ sơ sinh còn có thể gặp phải triệu chứng nghẹt mũi kèm theo.

Các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nước ối,…xâm nhập vào đường hô hấp sẽ dẫn đến viêm mũi - Ảnh minh họa: Internet

Hít thở không khí khô thường xuyên

Việc trẻ sơ sinh hít thở thường xuyên không khí khô hoặc có độ ẩm thấp sẽ rất dễ bị nghẹt mũi. Nguyên nhân chính là do hệ hô hấp của trẻ phản ứng lại với không khí khô bằng cách tăng tiết dịch. Dịch nhầy tăng tiết quá nhiều sẽ gây bít tắc mũi và dẫn đến tình trạng nghẹt mũi.

Trẻ sơ sinh bị ngạt mũi, mẹ cần làm gì?

Massage cánh mũi

Sau khi nhỏ nước mũi, mẹ có thể dùng ngón tay trỏ để day day và massage nhẹ nhàng 2 bên cánh mũi của trẻ. Điều này sẽ khiến dịch nhầy tan ra giúp bé dễ thở hơn.

Nhỏ nước muối sinh lý

Mẹ có thể sử dụng nước muối sinh lý để nhỏ vào mỗi bên lỗ mũi cho bé nhằm làm loãng dịch mũi. Muối có tính kháng khuẩn rất tốt nên sẽ giúp làm thông mũi hiệu quả. Loại nước muối sinh lý này mẹ có thể mua tại các nhà thuốc. Mỗi lần mẹ chỉ cần nhỏ một giọt nước muối sinh lý cho mỗi lỗ mũi của trẻ là đủ.

Muối có tính kháng khuẩn rất tốt nên sẽ giúp làm thông mũi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dụng cụ hút mũi

Nếu bé bị dịch nhầy quá nhiều gây khó chịu, mẹ có thể mua dụng cụ hút mũi tại các nhà thuốc về để hút mũi cho bé. Sau khi sử dụng xong, mẹ nên vệ sinh sạch sẽ và tiệt trùng dụng cụ bằng xà bông hoặc trụng qua nước sôi.

Cho bé bú nhiều cữ

Do trẻ sơ sinh có ống mũi nhỏ nên dễ bị ngạt và phải thở bằng miệng. Điều này sẽ khiến bé bị khô họng, mất nước. Do đó, mẹ nên cho bé bú nhiều hơn và chia thành nhiều cử nhỏ.

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Mẹ nên cho bé bú nhiều hơn và chia thành nhiều cử nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về tình trạng trẻ sơ sinh bị ngạt mũi có đờm. Hy vọng có thể giúp mẹ biết được nguyên nhân cũng như cách xử lý phù hợp khi trẻ bị ngạt mũi.