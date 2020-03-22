Mẹ cho con bú nên ăn gì tốt cho cả mẹ và bé?

Trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, chế độ dinh dưỡng của người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của bé. Vì vậy, việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng vào chế độ ăn uống hàng ngày của mẹ là điều vô cùng quan trọng. Nhiều mẹ thắc mắc không biết mẹ cho con bú nên ăn gì tốt sức khỏe ? hay mẹ cho con bú nên ăn gì để con thông minh lanh lợi? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ giải đáp được các thắc mắc trên và có được chế độ ăn uống dinh dưỡng tốt cho cả mẹ và bé.

Trong 6 tháng đầu, lượng kháng thể của bé được cung cấp trực tiếp qua sữa mẹ. Việc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mẹ chính là cách phòng bệnh tốt nhất cho bé. Bé được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng bằng nguồn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời sẽ phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực.

Chế độ dinh dưỡng của người mẹ được cho là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng sữa tiết ra, là nguồn dinh dưỡng giúp bé phát triển toàn diện. Nhiều nghiên cứu cũng khẳng định rằng chế độ dinh dưỡng của người mẹ có ảnh hưởng nhất định đến chất dinh dưỡng cũng như lượng sữa tiết ra.

Mẹ cho con bú nên ăn gì để con tăng cân?

Như vậy, việc bé tăng cân và phát triển tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào nguồn sữa mẹ. Vậy mẹ nên ăn gì để tăng chất lượng sữa?

Thực phẩm giàu protein

Mẹ nên bổ sung nguồn thực phẩm giàu protein vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bé tăng cường hệ miễn dịch và tăng cân nhanh hơn. Một số thực phẩm chứa nhiều protein bao gồm các loại như trứng, các loại hạt (óc chó, đậu nành, thìa là), sữa, thịt nạc, hải sản…

Bổ sung nguồn thực phẩm giàu protein sẽ giúp bé mau tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm thực phẩm nhiều canxi

Các bé được bổ sung đầy đủ canxi từ sữa mẹ sẽ có hệ xương khớp phát triển và lớn nhanh hơn. Bé bị thiếu canxi sẽ dẫn đến tình trạng bé chậm lớn, khóc đêm và hay vặn mình.

Vì vậy, muốn bé bú mẹ tăng cân nhanh thì các mẹ cần phải bổ sung vào chế độ ăn uống các thực phẩm như cua đồng, tôm, hạt vừng, cải xoăn, rau đay…

Bổ sung đầy đủ canxi sẽ giúp xương bé chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cho con bú nên ăn gì để mát sữa?

Có rất nhiều cách để cải thiện nguồn sữa mẹ, giúp sữa mát, đặc và thơm hơn. Quan trọng nhất là thay đổi chế độ dinh dưỡng hợp lý cho mẹ. Nên bổ sung các loại thực phẩm sau vào thực đơn khi mẹ cho con bú:

Gạo lứt

Mẹ có thể dùng gạo lứt thay thế cho gạo trắng thông thường trong bữa ăn hàng ngày. Gạo lứt giúp cung cấp một lượng lớn các chất bổ dưỡng như vitamin B1, B2, B3, B5, B6 và các nguyên tố vi lượng gồm magie, canxi, sắt, selen, kali. Mẹ thường xuyên dùng gạo lứt sẽ giúp lợi sữa và mang lại vóc dáng thon gọn sau sinh.

Mẹ ăn gạo lứt sẽ giúp lợi sữa hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hạt vừng đen

Đây là một trong những loại hạt có chứa nhiều canxi và cũng là nguồn thực phẩm bổ sung nhiều chất xơ, magie, sắt, photpho, rất tốt cho mẹ đang cho con bú. Mẹ có thể dùng hạt vừng đen cùng với cơm hoặc nấu sữa uống hàng ngày cũng rất thơm ngon và bổ dưỡng.

Mướp non

Quả mướp được xem là một trong những thực phẩm có công dụng làm thông sữa và giúp sản phụ có thêm sữa. Tuy nhiên, mướp có tính thanh nhiệt cao nên sản phụ khi dùng mướp nên dùng thêm gừng để trung hòa tính thanh nhiệt.

Cà rốt

Việc uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày sẽ giúp bổ sung lượng vitamin A dồi dào cho chu kỳ sản xuất sữa và làm tăng chất lượng sữa của mẹ rất tuyệt vời.

Ngoài ra, cà rốt còn là thực phẩm giúp làm đẹp da sau sinh rất hiệu quả. Mẹ có thể dùng cà rốt xay nhuyễn trộn với sữa tươi để đắp mặt nạ sẽ mang lại một làn da trắng mịn.

Mẹ ăn cà rốt sẽ bổ sung lượng vitamin A cho chu kỳ sản xuất sữa - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc mẹ cho con bú nên ăn gì tốt cho mẹ và bé? Các mẹ cần có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý để có thể có được nguồn sữa mẹ chất lượng giúp bé hấp thụ đầy đủ các chất và phát triển một cách toàn diện.