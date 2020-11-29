Mẹ bầu bị khó thở có nguy hiểm không?

Nuôi dạy con 29/11/2020 12:36

Mẹ bầu bị khó thở có nguy hiểm không? Đây là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm, đặc biệt là những bà mẹ lần đầu mang thai. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây.

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Khi bắt đầu mang thai, các chị em sẽ trải qua hàng loạt các thay đổi về mặt sinh lý và tâm lý. Nổi bật nhất có lẽ là tình trạng khó thở mà các chị em gặp phải, nó ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động hằng ngày. Vậy mẹ bầu bị khó thở có thực sự nguy hiểm không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

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Mẹ bầu bị khó thở có nguy hiểm không? Đây là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao mẹ bầu bị khó thở?

Khi các chị em mang thai thì việc không thể tránh khỏi là sự tăng lên của cơ hoành (dải mô cơ ngăn cách giữa tim và phổi với bụng). Điều này làm thay đổi quá trình hít thở của bà bầu. Ngoài ra, việc tăng nồng độ hormone progesterone khi mang thai buộc mẹ bầu phải thở nhanh và nhiều hơn để lấy dưỡng khí. Tất cả điều này làm cho mẹ bầu cảm thấy khó thở.

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Khi các chị em mang thai thì việc không thể tránh khỏi là sự tăng lên của cơ hoành (dải mô cơ ngăn cách giữa tim và phổi với bụng) - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu bị khó thở 3 tháng cuối là do đâu?

Do càng về sau, thai nhi càng phát triển lớn làm gia tăng áp lực lên cơ hoành. Chưa kể, lượng máu trong cơ thể tăng lên, tim hoạt động nhiều hơn để chuyển máu trong cơ thể đến thai, đặc biệt là vào 3 tháng cuối thai kỳ. Điều này khiến cho bà bầu cảm thấy khó thở.

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Lượng máu trong cơ thể tăng lên, tim hoạt động nhiều hơn để chuyển máu trong cơ thể đến thai, đặc biệt là vào 3 tháng cuối thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Những tình trạng, bệnh lý khiến mẹ bầu khó thở

Ngoài những nguyên nhân bình thường nói trên thì mẹ bầu rất có thể mắc các triệu chứng, bệnh lý sau đây:

Bệnh cơ tim phụ sản

Đây là một loại của bệnh suy tim thường xảy ra trong quá trình mang thai hoặc sau khi sinh. Bệnh cơ tim phụ sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của thai phụ, nó nguy hiểm hơn ở chỗ dễ nhầm lẫn với những biểu hiện bình thường của việc mang thai. Để nhận diện bệnh cơ tim phụ sản, bạn có thể dựa vào các biểu hiện như: tim đập nhanh, mệt mỏi, khó thở, sưng mắt cá chân, hạ huyết áp…

Bệnh hen suyễn

Nếu trước khi mang thai, các chị em mắc hen suyễn thì tình trạng bệnh sẽ ngày càng nghiêm trọng. Lúc này cần có bác sĩ theo dõi, đồng thời các mẹ cần phải phối hợp tuyệt đối theo những lời khuyên của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Bệnh thuyên tắc phổi

Đây là căn bệnh gây ảnh hưởng đến quá trình hít thở do huyết khối bị kẹt trong động mạch phổi. Điều này làm cho mẹ bầu cảm thấy khó thở, kèm theo đau ngực, ho.

Thiếu máu

Trong quá trình mang thai, cơ thể của các mẹ cần nhiều sắt hơn để tăng cường quá trình sản xuất hồng cầu cần thiết, đưa oxy đi nuôi dưỡng thai nhi cùng các cơ quan khác trong cơ thể. Khi thiếu sắt sẽ làm cho cơ thể thiếu máu khiến các cơ quan làm việc nhiều hơn bình thường để tăng cường tạo oxy. Điều này làm cho các mẹ bầu khó thở.

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Trong quá trình mang thai, cơ thể của các mẹ cần nhiều sắt hơn để tăng cường quá trình sản xuất hồng cầu cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tích nước trong cơ thể

Tình trạng tích nước trong quá trình mang thai làm các mẹ bị phù nề. Điều này ảnh hưởng đến xoang mũi, phổi, từ đó gây khó khăn cho việc hít thở.

Bà bầu bị khó thở có sao không?

Mẹ bầu bị khó thở có nguy hiểm không là câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm, đặc biệt là các mẹ lần đầu tiên mang thai còn thiếu kinh nghiệm. Câu trả lời là tình trạng khó thở khi mang thai rất phổ biến, không gây hại cho mẹ và bé nếu các chị em có chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Tuy nhiên, nếu việc khó thở kèm theo các triệu chứng sau thì mẹ bầu cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra: thở gấp, tim đập nhanh hoặc nhịp tim tăng cao kéo dài; hen suyễn nghiêm trọng; đau ngực hoặc đau khi khó thở; ho liên tục, kéo dài, kèm sốt, ớn lạnh, thở khò khè, mắc bệnh mãn tính, ngón tay, ngón chân, môi chuyển sang màu xanh, tím.

Mẹ bầu khó thở thì nên làm gì?

Nếu các mẹ bầu gặp tình trạng khó thở nhưng không kèm theo các triệu chứng nghiêm trọng trên thì chỉ cần thay đổi chế độ sinh hoạt sao cho hợp lý là đã có thể cải thiện tình trạng này. Cụ thể như sau:

Chú ý đến tư thế

Khi sinh hoạt trong ngày nếu các mẹ bầu gặp tình trạng khó thở thì có thể thực hiện theo cách đơn giản sau: giữ thẳng lưng khi ngồi hoặc đứng. Nguyên lý hoạt động của cách thức này là sẽ giúp cho phổi có khoảng không để tiếp nhận oxy dễ dàng. Còn khi các mẹ bầu gặp tình trạng khó thở về đêm thì có 2 cách để khắc phục: chèn gối vào lưng hoặc phần thân trên; nằm nghiêng sang trái.

Chế độ nghỉ ngơi hợp lý

Một điều các mẹ phải nhớ khi mang thai là bản thân không thể duy trì các hoạt động thể chất như người bình thường. Khi cảm thấy mệt, khó thở hãy nghỉ ngơi đừng cố ráng sức.

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Khi mang thai các mẹ cần nghỉ ngơi điều độ, giữ tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Vận động nhẹ nhàng, vừa sức

Bà bầu không nên vận động mạnh quá nhưng cũng không được lười vận động. Trong thai kỳ, bạn có thể luyện tập các bài hít thở thường xuyên, cùng với đó là các bài vận động nhẹ như: yoga, đi bộ… Điều này giúp cải thiện nhịp tim, điều hòa nhịp tim tốt hơn.

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Khi bắt đầu bất kỳ hình thức luyện tập nào trong quá trình mang thai hãy hỏi ý kiến bác sĩ vì cơ địa mỗi người khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp tình trạng khó thở khi mang thai, các chị em phải thật bình tĩnh để xem xét tình hình, kiểm tra xem có những biểu hiện gì khác thường xung quanh việc khó thở. Nếu phát hiện bất kỳ bất thường nào phải đến bác sĩ chuyên khoa ngay. Bài viết trên không thể thay thế chẩn đoán y khoa và chỉ mang tính chất tham khảo. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề mẹ bầu bị khó thở có thể giúp ích cho các bạn.

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