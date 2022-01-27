Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào?

Nuôi dạy con 27/01/2022 22:46

Trẻ em tiếp thu mọi thứ trong những năm đầu đời, vì vậy tốt hơn hết là bạn nên tận dụng điều đó và dạy chúng một số thói quen tuyệt vời, chẳng hạn như đọc sách.

Dù ở độ tuổi nào, việc đọc sách cho con bạn sẽ thúc đẩy sự phát triển trí não của chúng, sự gắn kết giữa ba mẹ và con với nhau và rất nhiều kỹ năng quan trọng khác sẽ phục vụ con trong suốt cuộc đời. Đó là lý do tại sao tạo ra thói quen đọc sách mỗi đêm sẽ làm nên điều kỳ diệu cho con bạn về lâu dài.

Nhiều những trẻ em cần được dạy về những cuốn sách đặc biệt như thế nào, dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà việc đọc sách mang lại cho con trẻ.

1. Sách có thể dạy con tính kiên nhẫn.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 1

 

Kiên nhẫn là một kỹ năng quý giá trong cuộc sống mà nhiều người có thể thiếu. Rất may, những điều đó có thể được dạy cho những đứa trẻ từ khi còn rất nhỏ, vì lắng nghe những câu chuyện được đọc để nghe khiến trẻ kiên nhẫn hơn. Việc phát triển kỹ năng kiên nhẫn giúp con lắng nghe tích cực hơn. Bằng cách đó, trong tương lai, con sẽ là một người biết lắng nghe, khiến mọi người cảm thấy được lắng nghe và quý trọng.

2. Làm phong phú thêm vốn từ vựng của con.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 2

 

Đọc sách không chỉ tốt cho chúng ta mà còn có thể rất tốt cho trẻ. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Rhode Island, những em bé được đọc sách cho nghe có thể hiểu nhiều từ hơn những em bé không được đọc. Kết quả cho thấy khả năng tiếp thu từ vựng của những đứa trẻ tăng 40%, trong khi con số này chỉ là 16% đối với nhóm không được đọc.

3. Phát triển trí tưởng tượng của con.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 3

 

Đọc sách mở rộng trí tưởng tượng, vì vậy, theo lẽ tự nhiên, nó sẽ khơi dậy trí tưởng tượng của con. Chúng ta càng đọc nhiều cho con nghe, chúng càng dễ hình dung những từ và câu chuyện đó trong tâm trí. Sự rèn luyện liên tục của não bộ sẽ cải thiện khả năng tưởng tượng của trẻ, sáng tạo hơn và cởi mở hơn với những ý tưởng mới.

4. Sách dạy con cách trở nên đồng cảm hơn.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 4

 

Bạn có thể không tưởng tượng rằng sách và sự đồng cảm đi cùng nhau, nhưng chúng lại có, và kỹ năng sống rất quan trọng đó có thể được dạy cho con từ khi còn nhỏ. Khi trẻ được đọc hoặc tự đọc truyện, trẻ có cơ hội xem và trải nghiệm câu chuyện đó theo quan điểm của nhân vật. Bằng cách đó, trẻ có thể hiểu những gì đang xảy ra với những nhân vật đó, trải nghiệm kinh nghiệm của họ và hiểu cảm xúc của họ.

5. Khuyến khích sự tham gia và cải thiện kỹ năng trò chuyện của trẻ.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 5

 

Đọc sách cải thiện khả năng tương tác và giao tiếp của trẻ. Đừng quá khó chịu nếu con liên tục ngắt lời bạn khi bạn đang đọc truyện cho con nghe, đó thực sự là một điều rất tốt. Trả lời câu hỏi của con, giải thích mọi thứ và kết nối những gì đang xảy ra trong câu chuyện bạn đang đọc với điều gì đó có thể đã xảy ra trong cuộc sống thực. Giúp con tham gia câu chuyện bằng cách hỏi con về cảm giác của các nhân vật và điều gì có thể xảy ra tiếp theo để con tăng khả năng trò chuyện.

6. Dạy con phải chú ý.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 6

 

Trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ, rất dễ bị phân tâm, vì vậy đọc sách cho chúng nghe có thể dạy chúng tập trung và khả năng chú ý. Con phải lắng nghe và ngồi yên để có thể hiểu được câu chuyện, điều này có thể dẫn đến con ít nổi giận hơn. Các lợi ích bổ sung đó là khả năng đọc hiểu tốt hơn, kỷ luật tự giác tốt hơn, thời gian chú ý lâu hơn và khả năng ghi nhớ tốt hơn cho con. Đó là tất cả những kỹ năng sẽ rất hữu ích cho con bạn ở trường và trong cuộc sống khi trưởng thành.

7. Đọc sách cho con truyền cho con cảm hứng yêu thích đọc sách.

Kể chuyện cho con trước khi đi ngủ giúp trẻ phát triển như thế nào? - Ảnh 7

 

Bằng cách bắt đầu đọc cho con bạn khi chúng vẫn còn nhỏ, bạn đang dần giúp con phát triển niềm đam mê với sách và việc đọc. Trẻ em khi tiếp xúc với sách có nhiều khả năng chọn sách đọc hơn trò chơi điện tử, TV và các hình thức giải trí khác, ngay cả khi con trưởng thành hơn.

Theo Brightside

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