Học trực tuyến - sự lựa chọn mới của phụ huynh có con trong độ tuổi Tiểu học

Đến thời điểm hiện tại, học sinh trên cả nước đã chính thức bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2018 - 2019. Hầu hết các phụ huynh cũng đã có kế hoạch học hè cho con từ 1-2 tháng trước kỳ nghỉ.

Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh không ngại “rút hầu bao” để đăng ký cho con các học kỹ năng, tham gia trại hè quốc tế tại một số nước có nền giáo dục phát triển như: Anh, Pháp, Mỹ, Singapore…

Vài năm trở lại đây, nhu cầu cho trẻ tham gia các chương trình ngoại khóa trong dịp hè tăng mạnh. Để đáp ứng điều này, nhiều hoạt động ngoại khóa như: trại hè, học kỳ quân đội, khóa tu mùa hè, trại hè Tiếng Anh, khóa học các môn năng khiếu… đã được nhiều đơn vị tổ chức, thu hút một số lượng đông đảo phụ huynh, học sinh tham gia.

Chị Minh Hà, phụ huynh của hai bé 7 tuổi và 9 tuổi tại Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, vào mỗi dịp hè, chị thường tìm cho con các chương trình ngoại khóa.

“Bé 7 tuổi nhà mình chưa thật sự tự lập và thích học đàn piano nên mình chọn đăng ký cho con khóa học đàn gần nhà để tiện đưa đón. Bé lớn thì có thể tự lập và bạn ấy có xu hướng ưa giao tiếp cũng như các hoạt động xã hội nên mình đăng ký cho con một chương trình ngoại khóa tại Singapore trong 2 tuần để con có cơ hội được trải nghiệm và mở mang hơn.” - chị Hà kể.

Cũng lựa chọn các chương trình trại hè quốc tế cho con, anh Hoàng Việt (Hải Phòng) cho rằng, việc các con được tham gia trải nghiệm, khám phá, học hỏi với bạn bè cùng lứa tuổi trong chương trình trại hè sẽ giúp các con mạnh dạn, tự tin hơn.

“Thông qua việc được tiếp xúc, trực tiếp trải nghiệm các chương trình giáo dục, môi trường sống hiện đại tại Anh, mình hy vọng con sẽ hình thành mong muốn và động lực để học tập nhiều hơn” - anh Việt chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, bên cạnh lựa chọn cho con tham gia các chương trình ngoại khóa, thời gian gần đây, việc lựa chọn cho con tham gia các khóa học trực tuyến vào kỳ nghỉ hè cũng đang nở rộ, góp phần đưa phương thức học tập này ngày một phát triển và tạo thành một xu hướng mới.

Học trực tuyến “lên ngôi” lại cho con nền tảng kiến thức vững chắc

Học trực tuyến “lên ngôi” mùa hè này nhờ tính năng ưu việt

Tình trạng “nghỉ hè như không nghỉ hè”, trẻ vẫn phải tham gia các lớp học thêm, phụ đạo trong suốt kỳ nghỉ hè khiến trẻ căng thẳng, áp lực đã từng là một chủ đề nóng trên báo chí cũng như các diễn đàn phụ huynh học sinh một thời gian dài. Người đồng tình thì nói thời gian nghỉ hè quá lâu, trẻ dễ quên kiến thức, phải duy trì việc học là cần thiết. Người khác lại cho rằng, cả năm học trẻ đã mệt mỏi, vất vả rồi, có hai tháng hè thì hãy để cho các con được trải nghiệm, khám phá và sống đúng với tuổi thơ của mình. Tưởng chừng như không có cách nào dung hòa được vấn đề này, nhưng rồi học trực tuyến đã xuất hiện.

Vài năm trở lại đây, cho con học trực tuyến trong kỳ nghỉ hè đã là một lựa chọn phổ biến của nhiều phụ huynh. Với khả năng linh hoạt về không gian, thời gian học tập, học trực tuyến có thể giúp học sinh học và ôn tập bất kỳ môn học nào ngay tại nhà và vào khung giờ phù hợp với từng cá nhân. Thông qua những bài giảng bằng video, livestream trực tiếp, học sinh có thể tiếp thu kiến thức và tương tác với giáo viên một cách trực quan, sinh động.

Riêng với phụ huynh, phương thức học tập này rõ ràng mang lại những lợi ích rất lớn, tiết kiệm không chỉ về thời gian, kinh tế mà còn cả sức khỏe.

“Nhà mình ở xa trung tâm, muốn cho con học ở nơi uy tín một chút thì phải đi xa lắm. Tình cờ biết tới khóa Học Tốt của Hệ thống Giáo dục HOCMAI qua một người bạn, mình đăng ký thử cho con học và thấy nó thật sự là cách vẹn toàn cho cả mình và con. Thay vì đưa đón con tới trung tâm thì giờ mình có thể tiết kiệm thời gian để giải quyết nhiều công việc khác, đồng thời vẫn có thể theo dõi, học cùng con ngay tại nhà.” - chị Minh Hà (Đông Anh) chia sẻ.

Với phương pháp học trực tuyến thông qua các thiết bị thông minh phổ biến như: máy tính bảng, laptop, điện thoại… phụ huynh hoàn toàn có thể đồng hành cùng con trong quá trình học tập tại nhà hàng ngày.

“Mình từng bài xích việc sử dụng điện thoại, máy tính bảng, nhất là đối với con trẻ. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm việc học trực tuyến và thấy nhiều tiện ích của nó khi học cùng con vào dịp hè vừa rồi thì mình đã thay đổi suy nghĩ. Mình cho rằng, điều quan trọng là cách sử dụng hợp lý những tiện ích mà nó mang lại chứ không phải là cách ly với nó. Hè năm nay, mình sẽ tiếp tục chọn lựa hình thức học tập này cho hai bạn nhỏ nhà mình” - anh Anh Quân, phụ huynh của hai bạn nhỏ tại Nghĩa Tân (Hà Nội) cho hay.

Theo nhiều giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, việc nghỉ hè là rất cần thiết giúp trẻ cân bằng lại sau một năm học, thoải mái chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào năm học mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời gian nghỉ hè dài dễ dẫn tới tình trạng học sinh mất thói quen học tập khi vào năm học mới và thường bị mai một kiến thức, đặc biệt là đối với học sinh Tiểu học. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh vẫn nên duy trì nề nếp học cho con trong dịp hè.