Giúp trẻ khám phá thế giới qua gối kể chuyện cổ tích

Những câu chuyện cổ tích luôn là một phần gắn liền với tuổi thơ và kí ức trong đời sống tinh thần của mỗi người. Ở nhịp sống phát triển hiện đại như ngày nay, cho dù được truyền tải dưới hình thức sách, phim ảnh hay radio kể chuyện, thì những giá trị tinh thần cao đẹp ấy vẫn không hề thay đổi.

Đối với trẻ thơ, thế giới trong truyện cổ tích vô cùng kì diệu và tươi đẹp. Ở đó, trẻ gặp những bà tiên tốt bụng, những cô công chúa và hoàng tử đáng yêu hay những con vật ngộ ngĩnh, thông minh. Tuy bản chất của truyện cố tích là hư cấu nhưng thông điệp được truyền tải lại mang ý nghĩa giáo dục và hướng thiện cao đẹp. Từ đó, nhắc đến truyện cổ tích là trẻ em sẽ tưởng tượng ngay đến một thế giới trong veo, bay bổng. Và có thể xem như một món ăn tinh thần rất hợp khẩu vị của trẻ thơ. Không có một người nào lớn lên mà trong hành trang lại không lưu lại bóng dáng của những câu chuyện cố tích. Vì lẽ đó, khi đã làm cha làm mẹ, họ cũng luôn mong muốn con cái mình sẽ yêu và học được điều hay lẽ phải từ những câu chuyện trước đây mình đã từng say mê. Với những ông bố bà mẹ thông thái, cho con tiếp xúc với truyện cổ tích trong những năm tháng đầu đời là một điều quan trọng. Họ cũng tin rằng, trong xã hội xuất hiện quá nhiều loại hình giải trí mới mẻ, hiện đại như hiện nay thìt? việc con mình được sớm tiếp cận với truyện cổ tích sẽ giúp chúng giữ gìn được sự hồn nhiên, trong trẻo.

Không ai có thể phủ nhận rằng truyện cổ tích chính là mảnh đất tươi đẹp nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn bé bỏng của trẻ thơ. Do đó, dù nhịp sống có hối hả đến đâu, các bậc phụ huynh quan tâm đến sự phát triển của con sẽ sớm cho con tiếp cận với truyện cổ tích bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trong đó, gối kể chuyện cổ tích là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay. Sự ra đời của gối kể chuyện cổ tích được đánh giá là sự tiến bộ vượt bậc của phương pháp giáo dục tại Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu được nghe truyện cổ tích một cách trọn vẹn và trở thành người bạn hoàn hảo bên cạnh những đứa trẻ. Vẫn là những truyện cổ tích quen thuộc mà biết bao thế hệ người đã từng yêu mến, qua chiếc gối kể chuyện cổ tích, thế giới sinh động và đầy sắc màu ấy lại hiện ra một cách dễ hiểu và gần gũi. Chẳng một đứa trẻ nào có thể làm ngơ trước một sản phẩm dễ thương như gối kể chuyện cổ tích. Bởi lẽ, chỉ cần ôm người bạn nhỏ này vào lòng là có thể khám phá cả bức tranh cuộc sống tươi đẹp. Khi đứa trẻ đã yêu truyện cổ tích, chắc chắn chiếc gối đáng yêu sẽ là một vật bất ly thân của trẻ. Với các bậc phụ huynh bận rộn, chiếc gối này sẽ vừa là người bạn, người thầy, là cha mẹ để kể những câu chuyện thú vị và ru trẻ vào những giấc ngủ ngon lành.

Dù bận rộn đến mấy, các bậc cha mẹ cũng nên cho con mình sớm được tiếp xúc với truyện cổ tích. Và với những sản phẩm kể chuyện hiện đại như chiếc gối nhỏ nhắn mang thương hiệu HONEY từ Công ty TNHH Mimosa Cao Nguyên, các bậc cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm giao phó nhiệm vụ kể chuyện, bầu bạn với bé nhà mình cho chiếc gối này. Có 220 truyện cổ tích được “gói gém” trong chiếc gối kể chuyện cổ tích Honey, được truyền tải qua giọng đọc ấm áp và truyền cảm, sẽ giúp các bé có được những giờ phút vừa giải trí, vừa học tập vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Gối kể chuyện cổ tích Honey – mang thế giới cổ tích thú vị cho đời sống tinh thần của trẻ thơ. CTY TNHH MIMOSA CAO NGUYÊN

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