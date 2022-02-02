Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ

Nuôi dạy con 02/02/2022 14:05

Trong thời gian dài ở nhà do COVID-19, trẻ em hình thành thói quen luôn ở bên cạnh cha mẹ và bây giờ việc quay trở lại học tập ở trường có thể khiến hầu hết các em choáng ngợp. Đôi khi, trẻ có thể bật khóc hoặc cảm thấy thất vọng. Sau khoảng 4 đến 5 giờ ở trường, mọi đứa trẻ đều cần một khoảng thời gian chuyển tiếp để thư giãn và lấy lại tinh thần. 

Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Thời gian gần gũi với con thậm chí còn cần thiết hơn vào lúc này khi bọn trẻ đã trở lại trường học sau khoảng thời gian gần một năm rưỡi ở nhà vì đại dịch. Dành một chút thời gian và kết nối với con bạn sau giờ học có thể giúp gắn kết ba mẹ và trẻ lại gần nhau hơn và tạo sự yên tâm cho con trẻ. Dưới đây là một số cách dễ dàng để dành thời gian cho con bạn sau giờ học.

Cho con tham gia vào các công việc trong gia đình

Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Cho con bạn tham gia vào các công việc trong gia đình mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, nó sẽ tạo cho các em những thói quen tốt và giúp các em học được một số kỹ năng sống cơ bản có thể có lợi cho các em sau này. Thứ hai, nó có thể cho cả ba mẹ và con một khoảng thời gian để kết nối, thấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra, có thể bạn sẽ rất vui khi làm việc cùng với con và các hoạt động việc nhà sẽ được hoàn thành nhanh hơn.

Chơi bên ngoài trời

Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Cha mẹ chắc chắn có một số việc phải giải quyết trong một ngày, nhưng hãy nhớ rằng con cái của bạn cũng quan trọng không kém. Vì vậy, hãy dành một chút thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn của bạn và chơi với con bạn ở ngoài trời. Đưa chúng đến sân chơi hoặc dạy chúng cách đi xe đạp cũng là cách để gần gũi với con hơn.

Nói chuyện với con

Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Một số cha mẹ cung cấp cho con cái của họ mọi thứ chúng muốn, ngoại trừ thời gian để nói chuyện với con về những gì đang xảy ra với chúng. Trò chuyện với trẻ em là điều cần thiết. Nó giúp có được cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của con, ước mơ của con, niềm tin của con và các vấn đề đang làm con gặp khó khăn. Hãy quan tâm đến cuộc sống của con bạn. Hãy hỏi con về một ngày của con ra sao và các hoạt động khác của con diễn ra như thế nào.

Các hoạt động hứa hẹn hàng tuần có thể giúp ích

 

Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Hãy đưa ra một số hoạt động hàng tuần mà bạn có thể làm với con mình như đi mua hàng tạp hóa hoặc đi dã ngoại hoặc xem phim vào buổi tôi, cùng chơi trò chơi trên bàn cờ với con. Khi bạn đặt lịch cho mỗi tuần, con bạn sẽ mong chờ điều đó. Những nỗ lực nhỏ này có thể giúp bạn và cả con dành thời gian và tận hưởng không khí gia đình âm áp hơn.

 

Thỉnh thoảng thay phiên chở con đến trường

Đừng để khoảng cách thế hệ trở thành rào cản để thấu hiểu con. Hé lộ những cách kết nối cùng con sau giờ học cực hiệu quả mà nhiều ba mẹ sẽ bất ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Bất cứ khi nào bạn có thời gian, hãy đảm bảo bạn sẽ chở con mình đến trường. Bam mẹ thay phiên đưa đón con ngẫu nhiên sẽ giúp bạn có thêm thời gian để kết nối với con bạn. Bên cạnh đó, con bạn sẽ thích những kiểu bất ngờ này. Vào những ngày học bình thường, bạn cũng có thể đưa chúng đi ăn trưa sau giờ học ở trường. Đây là những điều bất ngờ nhỏ nhưng sẽ làm con vui vẻ và mong chờ.

 

 

Theo Times of india

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