Dấu hiệu thai đã làm tổ trong tử cung là gì?

Sau khi trứng được thụ tinh, nó sẽ di chuyển vào tử cung, làm tổ và bám chắc ở đó. Nếu trứng làm tổ ở một trong những vị trí khác bên ngoài tử cung sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Do đó, việc biết được những dấu hiệu thai đã làm tổ trong tử cung sẽ giúp mẹ cảm thấy yên tâm hơn khi lần đầu tiên làm mẹ.

Chậm kinh là một trong những dấu hiệu đầu tiên nếu đã thụ thai. Trứng và tinh trùng gặp nhau, thụ tinh và di chuyển vào tử cung sẽ mất khoảng 5-7 ngày, thậm chí có người lên đến 10 ngày. Do đó, tùy theo từng trường hợp mà chậm kinh bao nhiêu ngày thì thai sẽ vào tử cung, thường thì dao động trong khoảng 5 đến 10 ngày.

Ra máu bất thường ở âm đạo

Nếu bạn thấy quần lót dính một ít máu màu hồng vào thời điểm không phải trùng với chu kỳ kinh nguyệt, rất có thể bạn đã có thai. Thế nhưng trong một số trường hợp, hiện tượng âm đạo ra máu khi thai chưa vào tử cung, mang thai ngoài tử cung lại gây nguy hiểm cho chị em.

Quần lót dính một ít máu màu hồng là dấu hiệu thai chưa vào tử cung - Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy ra máu, bạn cần quan sát xem màu sắc của nó đậm hay nhạt, tần suất ra máu có nhiều không, lỏng hay đặc. Nếu máu chảy nhiều hoặc kèm theo đau cứng bụng, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay để tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.

Đau lưng hoặc đau bụng dưới

Những ai phải thường xuyên di chuyển do tính chất công việc sẽ khiến bụng dưới hay bị đau hoặc đau lưng khi ngồi lâu. Hiện tượng này là do tử cung bị to ra và mềm, chuẩn bị cho việc trứng vào làm tổ.

Đau bụng dưới do tử cung bị to ra và mềm, chuẩn bị cho việc trứng vào làm tổ - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu thai đã làm tổ trong tử cung

Mỗi lần mang thai sẽ có những dấu hiệu khác nhau và không ai giống ai. Có một số người không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu thai đã làm tổ trong tử cung. Tuy nhiên, có người lại cảm nhận được những dấu hiệu này một cách rõ rệt.

Máu báo thai

Đây là một trong những dấu hiệu báo thai đã bám vào tử cung, xảy ra khi phôi thai dính chặt vào thành tử cung. Máu báo thai có màu hồng nhạt, ít hơn kinh nguyệt nhiều, không có dịch nhầy hay vón cục. Thường thì hiện tượng chảy máu kéo dài trong khoảng một vài giờ cho đến 2 ngày.

Bụng dưới co thắt

Khi thai đã làm tổ trong tử cung, tình trạng co thắt ở mức độ nhẹ thường xuất hiện ở vùng bụng dưới và vùng lưng trong vài ngày. Nếu thấy tình trạng này kéo dài liên tục, hãy đến gặp bác sĩ ngay.

Co thắt nhẹ ở vùng bụng dưới và vùng lưng trong vài ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bầu ngực thay đổi

Sau khi phôi thai đã bám vào tử cung, cơ thể bắt đầu có những thay đổi nhất định. Ngực sẽ có hiện tượng sưng to, đau tức do sự thay đổi của hormone nữ. Một số trường hợp trong khi rụng trứng hoặc sau khi rụng trứng 1 tuần cũng sẽ bị đau tức ngực

Thân nhiệt tăng

Trong khoảng thời gian rụng trứng, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng hơn bình thường do sự tăng lên của hormone progesterone. Điều này sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi thai đã bám vào tử cung.

Thân nhiệt tăng cao hơn so với lúc bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu thường xuyên

Đây cũng là một trong những dấu hiệu thai bám vào tử cung. Khi thai đã làm tổ trong tử cung, bạn sẽ thấy buồn tiểu và thường xuyên đi tiểu hơn trong vòng 1 tuần sau đó. Nguyên nhân là do lúc này, lượng máu cung cấp đến vùng xương chậu được tăng lên, tạo áp lực chèn ép bàng quang, làm cho bạn có cảm giác muốn đi tiểu.

Thèm ăn, chán ăn

Các hormone do cơ thể tiết ra trong quá trình phôi thai làm tổ có thể khiến sở thích của bạn bị thay đổi. Cụ thể là thèm ăn những loại thực phẩm trước đó bạn không thích hoặc chán ăn những món bạn đã từng rất nghiện.

Bạn có thể chán ăn những món đã từng rất yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể bốc hỏa

Đây là một dấu hiệu không mấy phổ biến, chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút ngay tại lúc thai bám vào tử cung. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do nồng độ hormone thay đổi khiến cơ thể nóng bừng lên.

Chất nhầy cổ tử cung

Sau khi phôi thai đã bám vào thành tử cung, hormone progesterone tăng lên khiến tử cung to ra, từ đó lượng máu đi đến khu vực này cũng tăng lên. Ngoài ra, tuyến cổ tử cung mở rộng theo đồng thời hormone kích thích quá trình tiết chất nhầy ở cổ tử cung nhiều hơn. Dịch nhầy kèm theo chút máu màu hồng hoặc nâu nhạt.

Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn biết rõ được dấu hiệu thai đã làm tổ trong tử cung. Từ đó, bạn sẽ cẩn thận hơn trong sinh hoạt và chế độ ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.