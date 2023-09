Dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con so cho lần đầu làm mẹ

Chu kỳ mang thai của một bà mẹ bình thường là 38- 40 tuần, thời gian sinh con có thể sớm hơn hoặc muộn hơn nhưng vẫn nằm trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên theo thống kê, khi sinh lần đầu thông thường bé sẽ chào đời sớm hơn so với dự kiến sinh khoảng 1 – 2 tuần, ở tuần thứ 37 – 39 của thai kỳ.

Lần đầu được làm mẹ, mẹ bầu sẽ cảm thấy lo lắng, bồn chồn, thiếu bình tĩnh do không nhận thấy được đâu là dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con so . Điều này có thể gây ảnh hưởng đến việc mang thai và sinh con.

Theo như phần lớn các bà mẹ đã từng có kinh nghiệm sinh con thì sinh con so sẽ mất nhiều thời gian hơn sinh con rạ. Khi biết được những dấu hiệu sắp sinh con so, các mẹ sẽ có thể có kinh nghiệm hơn, rút ngắn thời gian sinh, giảm đau đớn cho mẹ và đảm bảo sức khỏe cho con.

Mẹ bầu sinh con so sẽ có tình trạng co thắt tử cung nhiều hơn so với những lần sinh tiếp theo. Đồng thời, thời gian chuyển dạ ở mẹ sinh lần đầu cũng dài hơn, trung bình khoảng 16 – 24h thay gì 8 – 12h như sinh con rạ. Khi thấy có dấu hiệu chuyển dạ nhưng bé vẫn không chịu ra, nhiều bà mẹ sẽ có tâm lý lo lắng, hoang mang, điều này ảnh hưởng đến quá trình sinh sản.

Dấu hiệu sắp sinh con so trước 1 tuần

Đối với các bà mẹ sinh con đầu lòng, các dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con bắt đầu xuất hiện trước 1 – 2 tuần so với ngày sinh dự tính. Đặc biệt, trước 1 tuần dự sinh, các dấu hiệu khá rõ rệt nhưng với các bà mẹ chưa có kinh nghiệm, mẹ sẽ dễ bỏ qua một vài biểu hiện cho thấy ngày bé chào đời sắp tới. Các dấu hiệu sắp sinh con so trước 1 tuần thường gặp gồm có:

Bụng bầu tụt xuống

Bụng bầu sẽ bắt đầu tụt 1-2 tuần trước khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trước ngày dự sinh khoảng 1-2 tuần, ở vào khoảng tuần thứ 36-39 của thai kỳ, em bé sẽ di chuyển xuống dưới vùng khung xương chậu của mẹ, phần đầu bé quay xuống phía dưới để việc sinh nở diễn ra thuận lợi nhất.

Mẹ sẽ có cảm giác như bé muốn đi ra và bụng dưới trở nên nặng. Mẹ cũng có thể bị chuột rút và đau nhiều hai bên háng. Càng đến ngày sinh, tình trạng đau càng tăng. Đây là do bé không ngừng phát triển và lớn hơn ở những tuần cuối, tạo áp lực cho khung xương chậu.

Với các mẹ sinh con so, cơ bụng của mẹ chưa được giãn nở nên mẹ có thể cảm nhận được việc tụt bụng khá rõ. Ở các mẹ sinh con thứ 2 trở đi, cơ bụng không còn săn chắc, việc di chuyển xuống khung xương chậu của bé có thể diễn ra muộn hơn, thậm chí trước ngày sinh 1-2 ngày.

Ra “máu báo”

Ở những ngày cuối chu kỳ mang thai, nội tiết tố trong cơ thể mẹ sẽ thay đổi, nhằm giúp làm mềm cổ tử cung, âm đạo sẽ tiết ra nhiều dịch nhầy gọi là “ máu báo” nhằm tạo điều kiện cho bé chui ra dễ dàng hơn. “Máu báo” thường có màu đỏ hoặc vàng. Mẹ bầu có thể dễ thấy “máu báo” trên quần lót.

Xuất hiện các cơn gò tử cung

Các cơn gò tử cung khiến mẹ đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Gò tử cung là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy quá trình chuyển dạ bắt đầu. Các cơn gò thường kéo dài khoảng 1 tuần hoặc có thể là 1 tháng trước ngày sinh dự tính với tần suất 25-40 phút/lần. Càng gần thời điểm lâm bồn, các cơn gò càng mạnh và mật độ càng dày.

Tùy theo cơ địa của từng sản phụ, cơn gò có thể gây cảm giác đau đớn, quặn thắt vùng bụng hoặc chỉ là những cơn đau nhẹ.

Đau lưng

Do bé tụt xuống khung xương chậu nên sẽ tạo áp lực cho lưng, căng dây chằng cổ tử cung khiến mẹ bầu cảm thấy đau nhức, đặc biệt là ở vùng lưng dưới. Nếu mẹ thấy tình trạng đau tăng lên thì có thể đây chính là dấu hiệu bé thông báo rằng bé sắp ra đời.

Tiểu thường xuyên và tiêu chảy

Khi bé di chuyển xuống khung xương chậu, đầu bé sẽ chèn ép bàng quang, khiến cho mẹ đi tiểu thường xuyên hơn. Mẹ cũng sẽ thấy việc tiêu hóa bị ảnh hưởng, các mẹ sẽ bị tiêu chảy. Mẹ bầu cần hết sức chú ý điều chỉnh chế độ ăn và nghỉ ngơi để tránh các bệnh về đường tiêu hóa sau sinh.

Ngừng tăng cân

Cân nặng của mẹ sẽ giảm do nước ối bắt đầu cạn - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình mang thai, cân nặng của mẹ không ngừng tăng lên. Đến khoảng 1 tuần trước khi sinh, cân nặng sẽ trững lại dù mẹ không giảm lượng đồ ăn nạp vào cơ thể. Đây là hiện tượng hết sức bình thường, cân nặng không tăng có thể là do nước ối của mẹ đang bắt đầu cạn.

Bản năng làm "tổ"

Theo nhiều sản phụ, trước khi sinh bé khoảng 1 tuần, mẹ sẽ có cảm giác muốn dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ đạc cho bé. Đây có thể coi như một tín hiệu tự nhiên của cơ thể mẹ cho thấy mẹ đang chào đón bé về nhà.

Dấu hiệu sắp sinh con so trong 24h

Bụng bầu nặng hơn

24h trước khi sinh, bé sẽ di chuyển xuống vị trí thấp nhất của tử cung, gần nhất với âm đạo của mẹ. Với các mẹ bầu đã từng sinh con, do cơ bụng đã giãn nở ở lần sinh trước nên sẽ khó có thể nhận thấy bụng đã xuống thấp hẳn hay chưa. Tuy nhiên, với mẹ sinh con so, từ cảm quan, mẹ có thể thấy bụng bầu sẽ bị tụt xuống rất thấp. Mẹ sẽ có cảm giác bé đã chạm đến cửa mình và có thể ra bất cứ lúc nào.

Lưng đau âm ỉ

24h trước khi sinh, các cơn đau sẽ tăng lên và âm ỉ - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng đau lưng xuất hiện suốt quá trình mang thai, tuy nhiên trong 24h trước khi sinh, các cơn đau sẽ tăng lên và âm ỉ. Nhiều bà bà bầu nhầm tưởng đây chỉ là triệu chứng thường có khi mang thai nên chủ quan, không chuẩn bị trước dẫn đến lúng túng khi chuyển dạ.

Các cơn gò tử cung dày hơn

Các cơn gò tử cung có thể bắt đầu từ 1 tháng trước khi sinh nên khiến không ít các sản phụ nhầm lẫn với dấu hiệu chuyển dạ. Khi đã quá quen với các cơn gò tử cung, mẹ sẽ khó nhận ra sự thay đổi trong thời gian giữa các lần. Trước khi sinh 24h, các cơn gò sẽ cách nhau từ 10-20 phút/lần. Ở một số bà mẹ, cơn gò có thể kèm hiện tượng co giật, nghiêm trọng có thể khiến việc nói và di chuyển khó khăn. Trong trường hợp này, cần đưa sản phụ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Vỡ túi ối

Túi ối là môi trường cung cấp chất dinh dưỡng cho bé. Khi bé chuẩn bị ra đời, túi ối sẽ vỡ. Mẹ sẽ nhận thấy có chất lỏng chảy ra khỏi cơ thể một cách không kiểm soát. Nước ối có thể chảy ra nhiều hoặc rỉ ra ít một. Sản phụ cần theo dõi nước ối để tránh tình trạng cạn ối, gây nhiễm trùng cho bé. Trong một số trường hợp vỡ ối bất ngờ khi chưa có các dấu hiệu chuyển dạ khác, cần đến bệnh viện ngay để được áp dụng các biện pháp kích thích giục sinh.

Dịch âm đạo có lẫn máu

Khi tử cung giãn nở từ 10 cm trở nên, bé đã sẵn sàng chào đời. Tử cung giãn quá mức sẽ xuất hiện các tia máu lẫn trong dịch âm đạo. Đặc biệt với các mẹ sinh con so, tử cung chưa từng được giãn nở nên tia máu sẽ nhiều hơn so với các bà mẹ sinh con rạ. Tuy nhiên, điều này không hề gây nguy hiểm cho mẹ và con. Mẹ bầu nên chú ý theo dõi để chuẩn bị sinh tốt nhất.

Hơi thở ngắn và dồn dập

Mẹ thấy khó thở, thở dồn dập - Ảnh minh họa: Internet

Các cơn gò thắt bụng dày đặc hơn sẽ khiến mẹ bầu cảm thấy khó thở và thở dồn dập, ngắt quãng và tim đập nhanh. Dấu hiệu này thường xuất hiện trước khi sinh 2–3h. Với sản phụ sinh con lần đầu, do không có kinh nghiệm trong việc điều chỉnh hơi thở nên có thể sẽ bị ngất, hụt hơi trong quá trình sinh. Vì thế, ngay khi cảm thấy khó thở, sản phụ cần đến bệnh viện để làm các thủ tục nhập viện và sinh con an toàn.

Máy thai bất thường

Càng gần thời điểm sinh ra, bé càng ít cử động, bạn sẽ thấy máy thai yếu dần đi và không còn cảm nhận được các cử động mạnh của con. Nguyên nhân là do bé đang di chuyển đến cửa ra, khu vực này khá chật hẹp, không đủ không gian để bé hoạt động.

Tiêu chảy

Cơ thể đào thải chất khác trước khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con so trong 24h dễ nhầm lẫn nhất. Nhiều sản phụ cho rằng hiện tượng tiêu chảy là do đồ ăn, các loại thuốc an thai hoặc bị lạnh bụng. Tuy nhiên, 24h trước khi sinh, bé đã muốn ra khỏi cơ thể mẹ, cơ thể sẽ có cơ chế loại bỏ các chất khác ra khỏi cơ thể trước khi bé đi ra ngoài.

Trên đây là các dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh con so cho người lần đầu làm mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ này có thể giúp các mẹ chủ động trong việc xử lý các tình huống giúp quá trình lâm bồn thuận lợi.