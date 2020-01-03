Bầu 4 tháng ăn khổ qua được không? Liệu khổ qua có gây sảy thai?

Khổ qua là một loại thực phẩm có thành phần dinh dưỡng rất cao và cung cấp rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, tuy nhiên nó cũng đem lại những tác hại không nhỏ nếu không biết cách sử dụng khoa học. Nhiều mẹ thường thắc mắc mới mang thai, cuối thai kỳ hay bầu 4 tháng ăn khổ qua được không , thì trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích rõ những lợi ích và tác hại của khổ qua để các bạn có thêm hiểu biết cần thiết cho thai kỳ của bản thân và người nhà.

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, trong khô qua có chứa một lượng lớn chất folate – chất đóng vai trò rất quan trọng trong các quá trình phát triển và hoạt động của hệ thần kinh, cũng như việc hình thành tủy sống và hệ thống dây thần kinh toàn thân. Đồng thời hấp thụ đủ lượng folate cần thiết sẽ giúp thai nhi hạn chế được những dị tật về hệ thần kinh sau sinh. Nên việc ăn khổ qua đem lại một lớn ích rất lớn cho sự phát triển của thai kỳ.

Trong thời kỳ mang thai, việc thay đổi nội tiết tố và ảnh hưởng của việc thai nghén sẽ khiến các mẹ dễ mắc phải những chứng bệnh về đường tiêu hóa như táo bón, khó tiêu, đầy bụng,…Bằng cách ăn khổ qua sẽ giúp các mẹ cải thiện được tình trạng này hiệu quả nhờ vào hàm lượng chất xơ dồi dào có trong loại quả này. Đồng thời khả năng kích thích tiêu hóa của khổ qua cũng sẽ giúp hệ tiêu hóa của cả mẹ và bé được cải thiện hơn, từ đó giảm nguy cơ mắc các chứng bệnh đường ruột không mong muốn.

Khổ qua hỗ trợ phát triển hệ thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát cân nặng

Tuy kích thích hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh hơn những lượng chất xơ trong khổ qua sẽ khiến cảm giác đói bụng và thèm ăn của mẹ được hạn chế, từ đó ngăn ngừa tình trạng béo phì do ăn quá mức trong thai kỳ.

Phòng chống chứng tiểu đường thai kỳ

Trong thành phần dinh dưỡng của khổ qua có chứa chất charantin, p-insulin (chất mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương tự insulin) và polypeptide-P giúp cân bằng và kiểm soát lượng đường có trong máu, từ đó phòng chống được chứng tiểu đường thai kỳ cho các mẹ.

Bổ sung dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch

Vì trong khổ qua có rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như kẽm, kali, axit pantothenic, sắt, mangan, niacin, magiê và pyridoxin, vitamin C, các chất chống oxy hóa,…nên khi hấp thụ khổ qua, cơ thể các mẹ và bé sẽ được bổ sung thêm rất nhiều dưỡng chất quan trọng và hệ miễn dịch cũng được cải thiện đáng kể, tránh được những bệnh vặt phát sinh trong thai kỳ.

Lợi tiểu

Theo Đông y, khổ qua có tính mát, đem lại tác dụng điều hòa khí huyết và lợi tiểu cho người sử dụng, nên người ta thường dùng khổ qua để hỗ trợ cho việc tiểu tiện khó khăn của những người bị các vấn đề về đường tiết niệu.

Nước ép khổ qua chống tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của khổ qua

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, nếu ăn khổ qua không đúng cách hoặc những đối tượng không được phép ăn mà vẫn cố sử dụng thì khổ qua hoàn toàn có thể mang tới những tác hại vô cùng nghiêm trọng cho cả mẹ và bé, cụ thể như sau:

Ngộ độc đường tiêu hóa

Nếu ăn đúng mức khổ qua sẽ giúp cải thiện đường tiêu hóa rất hiệu quả, nhưng ngược lại, nếu ăn quá mức sẽ gây ra các triệu chứng ngộ độc đường tiêu hóa như tiêu chảy, đau bụng, co thắt dạ dày,…

Nhiễm độc cơ thể

Thêm vào đó, trong khổ qua có một loại chất gây độc tố là hepatotoxins, Quinine, Morodicine và hạt mướp đắng có một chất là Vicine, đây là những chất có thể gây ngộ độc ở một số người, khi ăn quá mức hoạt chất này sẽ gây độc nghiêm trọng cho cơ thể mẹ và bé.

Động thai và sảy thai

Ngoài chất độc nói trên, khổ qua khi được tiêu thụ thái quá có thể làm rối loạn tử cung, ảnh hưởng tới sự phát triển của bé và dẫn tới tình trạng động thai, sinh non và tệ hơn là sảy thai.

Khổ qua có thể gây ngộ độc cơ thể nếu dùng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Tụt đường huyết

Như đã nhắc tới phía trên, trong khổ quá có chứa chất p-insulin (chất mang lại hiệu quả hạ đường huyết tương tự insulin), khi lượng chất này tăng lên trong cơ thể sẽ gây ra biểu hiện tụt đường huyết, các triệu chứng thường thấy như hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, ngất xỉu,…nếu không được xử trí kịp thời sẽ gây hại cho mẹ bầu và sức khỏe thai kỳ.

Gây tăng men gan

Theo một số nghiên cứu khoa học, nếu ăn quá mức độ khổ qua cần thiết có nguy cơ gây enzyme gan tăng cao, từ đó hình dáng các tế bào gan cũng sẽ bị biến đổi theo, thậm chí nguy hiểm hơn là khả năng gây ngộ độc và tổn thương gan. Nên cần có chế độ ăn khoa học và cẩn thận khi sử dụng khổ qua.

Ức chế dẫn truyền máu

Hàm lượng chất vicine từ việc hấp thụ khổ qua quá mức sẽ gây cản trở các quá trình dẫn truyền máu trong cơ thể của chính mẹ bầu và khả năng dẫn truyền máu từ mẹ sang thai nhi. Việc dẫn truyền máu thiếu hụt cho thai nhi sẽ gây ra tác hại không nhỏ tới sự phát triển của em bé, đặc biệt trong các tháng đầu thai kỳ.

Khổ qua gây ức chế dẫn truyền máu - Ảnh minh họa: Internet

Mới có bầu ăn khổ qua được không?

Nếu bạn mới có thai, bạn vẫn có thể ăn khổ qua nhưng chỉ nên dừng lại ở một mức độ vừa phải và không được phép tiêu thụ quá nhiều để tránh gây hại cho bản thân và thai nhi. Nếu ăn khổ qua vừa phải thì sẽ không phát sinh những tình trạng quá nghiêm trọng, trừ khi cơ địa bạn vốn đã có những vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi là trong thời kỳ này thai nhi và cơ địa của mẹ vẫn có rất nhiều bất ổn, nên hãy hạn chế sử dụng được thì sẽ tốt hơn. Ở nhiều quốc gia và trong nhiều bài thuốc dân gian, khổ qua được dùng như thuộc nạo phá thai nên để chắc chắn bạn nên thận trọng khi quyết định sử dụng khổ qua.

Bà bầu chỉ nên ăn khổ qua ở mức giới hạn - Ảnh minh họa: Internet

Bà bầu 4 tháng ăn khổ qua được không?

Tương tự như đã nói ở những phần phía trên, nếu các mẹ bầu sử dụng khổ qua ở mức độ vừa phải thì không có gì quá đáng lo ngại, trừ khi cơ địa của các mẹ vốn đã có những vấn đề nguy hiểm. Nhưng không nên ăn quá nhiều vì bất cứ lý do gì vì việc này có thể gây hại cho mẹ bầu và bé, dù ở tháng thứ 4 thai nhi đã có sự chắc chắn hơn những các mẹ vẫn không nên liều lĩnh.

Bầu mấy tháng ăn khổ qua được?

Bầu mấy tháng cũng có thể ăn khổ qua được, những chúng tôi vẫn phải nhắc lại là bạn không nên ăn nhiều quá mức mà nên hạn chế việc sử dụng. Vì trong khổ qua tuy có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe những đồng thời nó cũng chứa đựng rất nhiều hoạt chất có hại cho thai kỳ. Vậy nên nếu quá thích ăn thì các mẹ có thể ăn 1-2 bữa một tuần, và mỗi bữa chỉ giới hạn ăn khoảng nửa quả.

Cách dùng khổ qua hợp lý

Trong thai kỳ, nên dùng khổ qua nhiều nhất 2 lần một tuần, mỗi lần chỉ nên ăn 1-2 miếng (tương ứng với khoảng nửa quả). Hãy cố gắng không ăn vượt mức này và nên hạn chế tối đa nếu có thể để tránh phát sinh những tình huống không mong muốn với những mẹ có cơ địa yếu.

Không nên ăn khổ qua quá 2 bữa / tuần - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là phân tích những lợi ích, tác hại của việc tiêu thụ khổ qua, đồng thời là câu trả lời cho những thắc mắc mới mang thai, cuối thai kỳ hay bầu 4 tháng ăn khổ qua được không. Hy vọng sau khi đọc bài viết này các bạn đã tìm thấy những thông tin cần thiết và biết thêm nhiều hiểu biết hữu ích cho thai kỳ của mình.