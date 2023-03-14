Công bố lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 chi tiết

Sở GD&ĐT vừa công bố lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023. Dưới đây là chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 chi tiết nhất,chính xác nhất.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2023

Chiều 13/3, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Về lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2023, Sở đã có thông tin chi tiết.

Cụ thể lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 như sau:

Như vậy, so với năm 2022, lịch thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 sớm hơn. Học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 Hà Nội chỉ còn hơn 2 tháng nữa để chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 năm 2023.

Môn thi vào lớp 10 Hà Nội 2023

Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký tham gia một trong những thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức,Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.

Hình thức, thời gian làm bài thi vào lớp 10

Bài thi Toán và Ngữ văn làm theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/bài thi.

Môn Ngoại ngữ làm trắc nghiệm, thời gian 60 phút. Có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm, kết quả được chấm bằng phần mềm.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, số học sinh lớp 9 năm học 2022 - 2023 là 129.210 em. Khoảng 72.000 thí sinh được tuyển vào THPT công lập (55,7%), còn lại 30.000 em vào các trường công lập tự chủ hoặc tư thục (23,2%), còn lại được tuyển vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

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