Sở hữu MV 100 triệu người xem đầu tiên của Vpop khi chỉ mới 8 tuổi, bé Bảo An "Xúc xắc xúc xẻ” giờ ra sao?

Bảo An tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Theo gia đình chia sẻ, kể từ năm 3 tuổi em đã bộc lộ thiên bẩm ca hát. Khi ấy, ba mẹ đã quyết định cho em đăng ký vào Nhà văn hóa thiếu nhi học thanh nhạc. Nhưng vì thời điểm đó, Bảo An còn quá nhỏ nên trường từ chối. Đến lần thứ 3, phải nhờ cách khai gian tuổi, cô bé mới được vào học.

Bảo An là một trong những sao nhí nổi tiếng với loạt MV hit từ khi còn rất nhỏ. Trong đó, bài hát "Xúc xắc xúc xẻ" của cô chính là video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã có hơn 700 triệu view ở cả 2 kênh phát hành. Ngoài ra còn có "Mẹ ơi tại sao" 225 triệu view, "Bé chút chít" 138 triệu view...

Hiện tại, “bé” Bảo An 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật. Cô đang theo học lớp 11 tại một ngôi trường quốc tế. Bước sang độ tuổi 17, không chỉ trưởng thành hơn trong cách ăn mặc, giao tiếp, Bảo An còn dấn thân mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực để khám phá giới hạn của bản thân. Từ hát, làm MC cho đến đóng phim điện ảnh, truyền hình, cô mong muốn được “khán giả nhìn nhận” là một nghệ sĩ đa năng.

Sao nhí một thời giữ vẻ hồn nhiên đúng tuổi trăng tròn. Bảo An nói: "Thỉnh thoảng xem lại ảnh đi hát lúc nhỏ, em thấy mọi thứ rất dễ thương. Nhiều phụ huynh kể lúc cho con dùng bữa phải bật nhạc thiếu nhi của em, bé mới chịu ăn. Nghe xong em vui lắm. Giờ em không hát thể loại này nữa nhưng luôn biết ơn, nhờ quãng thời gian tuổi thơ đó mới có Bảo An hôm nay".

Bảo An thể hiện vẻ trưởng thành qua cách ăn mặc, thường chọn trang phục có họa tiết, màu sắc trẻ trung. Ca sĩ nhìn nhận sự thay đổi ít nhiều gây "sốc" với khán giả. Bảo An gần đây mở tài khoản TikTok, Instagram..., thường cập nhật hình ảnh mới để mọi người dần quen.

Nữ sinh yêu nhạc pop, muốn theo đuổi thể loại này trong tương lai. Thời gian qua, ngoài học văn hóa, ca sĩ tập trung vào thanh nhạc, piano, nhảy, sáng tác. Dịp sinh nhật năm 2020, Bảo An ra mắt nhạc phẩm do mình viết - Trái tim nàng Kim Ngưu - đang đạt hơn nửa triệu view trên YouTube. Ca sĩ nói: "Những câu chuyện trong sáng tác của em được thể hiện đúng độ tuổi, cảm xúc. Em hy vọng âm nhạc của mình sẽ ít nhiều xoa dịu trái tim trót tan vỡ".