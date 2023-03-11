Sở hữu MV 100 triệu người xem đầu tiên của Vpop khi chỉ mới 8 tuổi, bé Bảo An "Xúc xắc xúc xẻ” giờ ra sao?

Chăm sóc con 11/03/2023 10:59

Cô bé Bảo An 5 tuổi nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật.

Bảo An tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo An, sinh năm 2006. Theo gia đình chia sẻ, kể từ năm 3 tuổi em đã bộc lộ thiên bẩm ca hát. Khi ấy, ba mẹ đã quyết định cho em đăng ký vào Nhà văn hóa thiếu nhi học thanh nhạc. Nhưng vì thời điểm đó, Bảo An còn quá nhỏ nên trường từ chối. Đến lần thứ 3, phải nhờ cách khai gian tuổi, cô bé mới được vào học.

 

 

Bảo An là một trong những sao nhí nổi tiếng với loạt MV hit từ khi còn rất nhỏ. Trong đó, bài hát “Xúc xắc xúc xẻ” của cô chính là video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã có hơn 700 triệu view ở cả 2 kênh phát hành. Ngoài ra còn có “Mẹ ơi tại sao” 225 triệu view, “Bé chút chít” 138 triệu view...Bảo An là một trong những sao nhí nổi tiếng với loạt MV hit từ khi còn rất nhỏ. Trong đó, bài hát “Xúc xắc xúc xẻ” của cô chính là video ca nhạc đầu tiên của Vpop vượt mốc 100 triệu lượt xem. Đến thời điểm hiện tại, MV này đã có hơn 700 triệu view ở cả 2 kênh phát hành. Ngoài ra còn có “Mẹ ơi tại sao” 225 triệu view, “Bé chút chít” 138 triệu view...

Hiện tại, “bé” Bảo An 5 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp có chiều cao nổi bật. Cô đang theo học lớp 11 tại một ngôi trường quốc tế. Bước sang độ tuổi 17, không chỉ trưởng thành hơn trong cách ăn mặc, giao tiếp, Bảo An còn dấn thân mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực để khám phá giới hạn của bản thân. Từ hát, làm MC cho đến đóng phim điện ảnh, truyền hình, cô mong muốn được “khán giả nhìn nhận” là một nghệ sĩ đa năng.

 Sao nhí một thời giữ vẻ hồn nhiên đúng tuổi trăng tròn. Bảo An nói: "Thỉnh thoảng xem lại ảnh đi hát lúc nhỏ, em thấy mọi thứ rất dễ thương. Nhiều phụ huynh kể lúc cho con dùng bữa phải bật nhạc thiếu nhi của em, bé mới chịu ăn. Nghe xong em vui lắm. Giờ em không hát thể loại này nữa nhưng luôn biết ơn, nhờ quãng thời gian tuổi thơ đó mới có Bảo An hôm nay". Sao nhí một thời giữ vẻ hồn nhiên đúng tuổi trăng tròn. Bảo An nói: "Thỉnh thoảng xem lại ảnh đi hát lúc nhỏ, em thấy mọi thứ rất dễ thương. Nhiều phụ huynh kể lúc cho con dùng bữa phải bật nhạc thiếu nhi của em, bé mới chịu ăn. Nghe xong em vui lắm. Giờ em không hát thể loại này nữa nhưng luôn biết ơn, nhờ quãng thời gian tuổi thơ đó mới có Bảo An hôm nay".

Bảo An thể hiện vẻ trưởng thành qua cách ăn mặc, thường chọn trang phục có họa tiết, màu sắc trẻ trung. Ca sĩ nhìn nhận sự thay đổi ít nhiều gây "sốc" với khán giả. Bảo An gần đây mở tài khoản TikTok, Instagram..., thường cập nhật hình ảnh mới để mọi người dần quen.

Nữ sinh yêu nhạc pop, muốn theo đuổi thể loại này trong tương lai. Thời gian qua, ngoài học văn hóa, ca sĩ tập trung vào thanh nhạc, piano, nhảy, sáng tác. Dịp sinh nhật năm 2020, Bảo An ra mắt nhạc phẩm do mình viết - Trái tim nàng Kim Ngưu - đang đạt hơn nửa triệu view trên YouTube. Ca sĩ nói: "Những câu chuyện trong sáng tác của em được thể hiện đúng độ tuổi, cảm xúc. Em hy vọng âm nhạc của mình sẽ ít nhiều xoa dịu trái tim trót tan vỡ".

12 biểu hiện của đứa trẻ có bộ não cực kì nhạy cảm, cha mẹ khéo léo giúp con có lợi thế hiếm có, dễ gặt hái thành công

12 biểu hiện của đứa trẻ có bộ não cực kì nhạy cảm, cha mẹ khéo léo giúp con có lợi thế hiếm có, dễ gặt hái thành công

Nhiều đứa trẻ rất nhạy cảm, và dù không cố ý, nhiều bậc cha mẹ có thể có những hành động khiến những đứa trẻ này cảm thấy lo lắng, sợ sệt, bất an.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé Bảo An chăm sóc con làm cha mẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 23 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 28 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?

Ông bà chăm cháu, vì sao dễ nảy sinh mâu thuẫn?