Dạy trẻ nhưng không đặt áp lực lên trẻ

Học vấn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của một con người. Mọi trẻ em đều có quyền được hưởng điều này và không ai có thể tước đoạt của chúng. Nhưng khi nói đến kiến ​​thức, người ta không được giới hạn nó ở việc đạt điểm cao, đứng nhất lớp hoặc những thứ như vậy. Mặc dù các bậc cha mẹ muốn những điều tốt nhất cho con cái của họ, hy vọng rằng con cái của họ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhưng họ cũng nên biết rằng áp lực thúc đẩy trẻ em phải xuất sắc trong học tập có thể có tác động tiêu cực đến chúng

1.Áp lực không dẫn đến sự thành công mà chỉ tạo ra sự căng thẳng:

Có một ranh giới giữa việc giúp con bạn có được sự tự tin để trở thành một người thành công và việc thúc ép chúng hoàn thành những kỳ vọng cao của bạn. Nếu bạn tin rằng đòi hỏi sự xuất sắc của con bạn sẽ khiến chúng trở nên hiệu quả và chăm chỉ, thì có lẽ bạn đang đi sai hướng. Các chuyên gia tin rằng áp lực của cha mẹ thường có thể khiến trẻ dễ bị căng thẳng và lo lắng. Theo một nghiên cứu vào tháng 11 năm 2016 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Arizona, áp lực buộc trẻ phải đạt điểm cao hoặc hoàn thành công việc cực tốt trong các hoạt động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng, đồng thời làm chúng suy giảm các giá trị như lòng tốt và sự đồng cảm. Nếu phụ huynh bắt đầu đánh giá điểm số và thành tích hơn nhu cầu và mong muốn của con cái họ, điều này có thể gửi sai thông điệp mà họ mong muốn