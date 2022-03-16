Chuyên gia lý giải lý do tại sao cha mẹ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về điểm số lên con cái: Khi kỳ vọng của cha mẹ trở thành cơn ác mộng của con

Nuôi dạy con 16/03/2022 09:00

Với cương vị làm cha làm mẹ, ai cũng khát khao con mình học tập thành tài, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Nhưng vô tình sự kì vọng khắt khe về điểm số của cha mẹ đối với con cái lại trở thành chướng ngại vật trên con đường phát triển của trẻ

Dạy trẻ nhưng không đặt áp lực lên trẻ

Học vấn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của một con người. Mọi trẻ em đều có quyền được hưởng điều này và không ai có thể tước đoạt của chúng. Nhưng khi nói đến kiến ​​thức, người ta không được giới hạn nó ở việc đạt điểm cao, đứng nhất lớp hoặc những thứ như vậy. Mặc dù các bậc cha mẹ muốn những điều tốt nhất cho con cái của họ, hy vọng rằng con cái của họ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nhưng họ cũng nên biết rằng áp lực thúc đẩy trẻ em phải xuất sắc trong học tập có thể có tác động tiêu cực đến chúng

1.Áp lực không dẫn đến sự thành công mà chỉ tạo ra sự căng thẳng:

Có một ranh giới giữa việc giúp con bạn có được sự tự tin để trở thành một người thành công và việc thúc ép chúng hoàn thành những kỳ vọng cao của bạn. Nếu bạn tin rằng đòi hỏi sự xuất sắc của con bạn sẽ khiến chúng trở nên hiệu quả và chăm chỉ, thì có lẽ bạn đang đi sai hướng. Các chuyên gia tin rằng áp lực của cha mẹ thường có thể khiến trẻ dễ bị căng thẳng và lo lắng. Theo một nghiên cứu vào tháng 11 năm 2016 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Arizona, áp lực buộc trẻ phải đạt điểm cao hoặc hoàn thành công việc cực tốt trong các hoạt động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng, đồng thời làm chúng suy giảm các giá trị như lòng tốt và sự đồng cảm. Nếu phụ huynh bắt đầu đánh giá điểm số và thành tích hơn nhu cầu và mong muốn của con cái họ, điều này có thể gửi sai thông điệp mà họ mong muốn

Chuyên gia lý giải lý do tại sao cha mẹ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về điểm số lên con cái: Khi kỳ vọng của cha mẹ trở thành cơn ác mộng của con - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

2. Cần phải tập trung vào lòng nhân từ và đồng cảm:

Nghiên cứu do Đại học Bang Arizona thực hiện với 506 học sinh lớp 6, những người được yêu cầu nêu ra ba điều hàng đầu mà các em nghĩ rằng cha mẹ muốn ở các em. Các em được đưa ra 6 lựa chọn, trong đó đa số các em cho rằng thành công của bản thân, chẳng hạn như đạt điểm cao và có một sự nghiệp thành công sau này trong cuộc sống. Ba giá trị còn lại được liên kết với lòng tốt và sự lịch thiệp. Sau đó, các nhà nghiên cứu tách những đứa trẻ theo phản ứng của chúng và so sánh cách mỗi nhóm thể hiện ở trường tùy thuộc vào báo cáo học tập của chúng. Người ta phát hiện ra rằng những đứa trẻ nói rằng cha mẹ chúng muốn chúng xuất sắc trong học tập đối mặt với những tác động tiêu cực tương tự và có dấu hiệu trầm cảm, lo lắng, lòng tự trọng thấp, các vấn đề về hành vi và điểm số thấp hơn, cho thấy một thông điệp rõ ràng về áp lực của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ.

3. Kỳ vọng cao có thể dẫn đến cạnh tranh gia tăng (không hiệu quả):

Mặc dù điều quan trọng là phải đặt ra kỳ vọng, có kế hoạch và hướng dẫn trẻ phát triển mục tiêu và khát vọng trong cuộc sống, một nghiên cứu năm 2015 do Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) công bố cho thấy việc đặt kỳ vọng quá cao có thể phản tác dụng. Mặc dù nguyện vọng của cha mẹ có thể khuyến khích trẻ tham gia vào cuộc cạnh tranh lành mạnh, nhưng việc đưa mọi thứ đi quá xa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động của chúng

Chuyên gia lý giải lý do tại sao cha mẹ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về điểm số lên con cái: Khi kỳ vọng của cha mẹ trở thành cơn ác mộng của con - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4. Cách giúp con thay vì đặt kỳ vọng quá cao:

Thay vì áp lực con mình phải đạt được thành tích xuất sắc, chúng ta hãy để chúng tự quyết định, hãy ở bên và hướng dẫn chúng khi chúng cần chúng ta. Tuy nhiên, đây là một số điều bạn có thể làm để khuyến khích con một cách tích cực.

  • Học tập chăm chỉ là quan trọng, nhưng đừng biến nó thành điều quan trọng duy nhất .
  • Để trẻ mắc lỗi. Thay vì chỉ trích con vì điều đó, hãy hướng dẫn để con trở nên tốt hơn.
  • Chiến thắng không phải là tất cả. Hãy cho con bạn biết điều đó.
  •  Sự đồng cảm và tử tế là trên hết.
  •  Cho trẻ biết rằng đạt điểm cao không đồng nghĩa với việc trở thành một con người tốt
5 kiểu phụ huynh này tưởng như yêu con nhưng thực chất lại “hại trẻ”, mong bố mẹ đừng phạm phải nếu không muốn trói con bằng những áp lực vô hình

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Sự hy sinh vĩ đại của những đấng sinh thành không chỉ đã cho chúng ta cuộc sống, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cuộc đời của những đứa con.

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