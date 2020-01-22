Cách làm ruốc cá hồi cho bé tại nhà thơm ngon bổ dưỡng

Nuôi dạy con 22/01/2020 11:22

Dưới đây là cách làm ruốc cá hồi cho bé tại nhà để bổ sung thêm một món ăn bổ dưỡng trong chế độ ăn dặm mà không phải bà mẹ nào cũng biết.

Thịt cá hồi là một loại thực phẩm bổ dưỡng nhất. Trẻ em được ăn cá hồi sẽ giúp phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ tốt hơn, đặc biệt là trẻ đang trong quá trình ăn dặm. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách làm ruốc cá hồi cho bé ăn dặm cũng như là cách làm ruốc cá hồi cho bà bầu.

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Món ruốc cá hồi hấp dẫn thơm ngon và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của cá hồi

Thịt cá hồi là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng Protein, vitamin D, Omega-3 trong cá hồi rất dồi dào. Đặc biệt, vitamin D tốt cho hệ cơ xương và Omega-3 tốt cho não bộ của trẻ. Trẻ nhỏ được ăn cá hồi thường xuyên sẽ giúp ích cho sự hoàn thiện về trí não lẫn thể chất, nhất là trong giai đoạn tập đi hay đang ăn dặm, trẻ cần được bổ sung các dưỡng chất cần thiết. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo trong khẩu phần ăn của trẻ trên 1 tuổi cần được bổ sung thịt cá 2 lần mỗi tuần. 

Trong số các món ăn dùng cá hồi để chế biến thì có lẽ ruốc cá hồi là một món cực kỳ dễ làm, vừa ngon, dễ ăn mà lại cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ, đặc biệt là các bé đang ăn dặm hay tập ăn cơm, thậm chí bà bầu cũng có thể ăn được. 

Cách làm ruốc cá hồi kiểu Nhật

Chỉ với vài bước đơn giản dưới đây là bạn đã có thể biết cách làm món ruốc cá hồi không tanh mà lại thơm ngon, bổ dưỡng và được các bé yêu thích.

Chuẩn bị nguyên liệu:

  • 500gr cá hồi phi lê bỏ da;
  • 500ml sữa tươi không đường;
  • 2 nhánh sả đập dập;
  • 1 củ gừng;
  • 1 nhánh hành lá trắng;
  • 1 muỗng canh rượu nấu ăn;
  • 1 muỗng canh muối;
  • 1 muỗng cà phê bột nêm;
  • 1 ít tiêu trắng;
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Để có món ruốc thơm ngon, bạn nên chọn thịt cá hồi và các nguyên liệu còn tươi  - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là lần lượt các bước làm ruốc cá hồi cho bé vô cùng đơn giản mà mẹ có thể tham khảo.

Bước 1: Sơ chế và ngâm cá với sữa

Cá hồi mua về để nguyên miếng rửa sạch, vớt ra rổ cho ráo nước. Tiếp theo bạn cho vào tô, đổ sữa tươi ngập cá và ngâm trong khoảng 20 - 30 phút giúp khử đi mùi tanh của cá và làm cho món ruốc thơm ngon hơn, ăn không bị ngán. Sau đó ta vớt cá ra, lấy giấy thấm khô (lưu ý không nên rửa qua với nước lạnh) rồi cho vào bát.

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Cho thịt cá hồi ngập trong sữa để loại bỏ mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Trộn hỗn hợp

Hành lá đem rửa sạch, thái thành khúc dài, gừng cạo sạch vỏ, thái sợi. Tiếp theo ta trộn đều cá hồi, gừng, hành, sả, bột nêm và rượu.

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Trộn hỗn hợp cá hồi với các nguyên liệu khác - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hấp

Bạn cho hỗn hợp vào nồi hấp khoảng 30 phút là cá chín. Sau khi hấp, hãy để món cá được nguội rồi dùng tay bóp nhỏ thịt cá. Nếu có lò vi sóng, bạn có thể đem quay hỗn hợp khoảng 7 phút là được.  

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Tiến hành hấp cho chín cá - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Rang ruốc

Bạn cho thịt cá vào chảo, thêm chút muối, tiêu, bột nêm, rồi bật lửa vừa đủ độ để rang trong khoảng 10 phút, thường xuyên đảo đều tay để cá không bị dính và cháy. Sau đó bạn dùng muỗng để miết cho thịt cá tơi ra. Để tránh xương bị xót, bạn nên chú ý kiểm tra để nhặt bỏ hết xương. Rang cho đến khi bông ruốc tơi và ráo nước thì tắt lửa, đảo thêm 3 – 4 phút phút để bông ruốc nguội bớt thì đổ ra đĩa cho nguội hẳn.

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Tiến hành rang ruốc - Ảnh minh họa: Internet

Chú ý: Khi rang không nên rang quá chín hoặc quá kỹ, tránh để bông ruốc quá khô kẻo ăn mất vị ngọt.

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Ruốc sau khi ráo nước - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ruốc nguội hoàn toàn, bạn hãy để trong hộp kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, dùng dần. Món ruốc này có thể đem nấu cháo hoặc ăn cùng cơm đều mang lại vị ngọt, thơm ngon và hấp dẫn.

Ruốc cá hồi để được bao lâu?

Tùy thuộc vào loại ruốc mà thời gian bảo quản sẽ khác nhau. Thông thường đối với các món nhà làm thì chất lượng dinh dưỡng sẽ rất đảm bảo nhưng thời gian bảo quản khá ngắn, tầm 10 – 15 ngày nếu để trong ngăn mát tủ lạnh. Đối với món ruốc đã được sấy khô thì thời gian bảo quản sẽ lâu hơn nhiều, thông thường là 6 tháng.

Trên đây là cách làm ruốc cá hồi cho bé ăn dặm. Đây cũng được xem là cách làm ruốc cá hồi không tanh, vừa tiện lợi, dễ làm, vừa thơm ngon mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Ngoài ra, nếu bé nhà bạn không hợp với thịt cá hồi thì bạn cũng có thể áp dụng cách này đối với các loại cá khác như cá thu, cá chép, cá basa đều được.

Giờ đây, bạn đã có những mẹo chế biến và cách làm ruốc cá hồi cho bé siêu thơm ngon. Chúc bạn sẽ thực hiện thành công với món ăn bổ dưỡng, từ đó giúp cho bữa ăn của trẻ và gia đình được đa dạng và bổ dưỡng hơn.

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