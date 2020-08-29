Cách làm nước gạo lứt rang lợi sữa cực kỳ đơn giản tại nhà

Từ lâu, nước gạo lứt rang đã được sử dụng cho phụ nữ sau sinh giúp lợi sữa đồng thời đem lại cho mẹ bỉm làn da trắng sáng, mịn màng cùng một vóc dáng thon gọn như hồi con gái. Cách làm nước gạo lứt cũng tương đối dễ dàng, các mẹ chỉ cần dành một chút thời gian, cộng thêm tỉ mỉ là có thể chế biến được một cốc nước gạo lứt rang lợi sữa thơm ngon. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn công thức nhanh gọn và đơn giản nhất!

Uống nước gạo lứt rang có lợi sữa không? Theo nhiều nghiên cứu, 30% thành phần gạo lứt là đạm. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B1 nhiều gấp 4 lần, chất dầu béo nhiều gấp 3-5 lần, axit pantothenic nhiều gấp 4 lần so với loại gạo trắng thông thường. Chính vì vậy, gạo lứt được xếp vào top các loại thực phẩm lợi sữa nhất mà các mẹ không nên bỏ qua.

Gạo lứt là gạo nguyên cám, tức là chỉ cần xay bỏ phần vỏ trấu và giữ nguyên mầm cùng 7 lớp cám bao quanh hạt gạo. Lớp cám này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , vitamin cùng các nguyên tố vi lượng giúp thúc đẩy quá trình sản xuất sữa mẹ nhiều hơn.

Gạo lứt được xếp vào top các loại thực phẩm lợi sữa nhất không nên bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, hàm lượng chất xơ trong gạo lứt cũng rất cao, giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, từ đó mẹ bỉm có thể nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh em bé. Hàm lượng vitamin dồi dào cực kỳ tốt cho da, giúp da của mẹ thêm trắng sáng, mịn màng.

Cách làm nước gạo lứt rang lợi sữa thơm ngon

Nguyên liệu chuẩn bị gồm có 1kg gạo lứt, muối và nước lọc. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Rang gạo lứt

Gạo lứt không nên rửa qua nước lạnh mà chỉ cần loại bỏ các hạt bị sâu, mọt mối là được.

Cho một chiếc chảo lớn lên bếp đun cho nóng trên lửa to, sau đó đổ gạo lứt vào.

Tiếp theo, vặn lửa nhỏ lại dần rồi đảo gạo lứt đều tay cho đến khi hạt gạo chuyển sang màu sẫm hơn, săn lại đồng thời dậy mùi thơm thì tắt bếp.

Thường thì quá trình rang sẽ mất từ 5-7 phút. Lưu ý là phải đảo gạo liên tục để tránh bị cháy.

Hạt gạo chuyển sang màu sẫm hơn, săn lại đồng thời dậy mùi thơm là được - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi rang gạo xong, chờ nguội rồi cho gạo vào lọ thủy tinh sạch, đậy kín và bảo quản.

Bước 2: Đun nước gạo lứt rang

Bạn cho khoảng 1 chén gạo lứt rang (chén uống trà) vào trong nồi.

Cho thêm khoảng 3 lít nước vào nồi, thêm 2 thìa cà phê muối.

Tiếp theo, bật lửa to để đun nồi nước cho đến khi sôi thì vặn lửa nhỏ lại.

Tiếp tục đun cho tới khi nào hạt gạo chín mềm rồi tắt bếp.

Đun cho tới khi nào hạt gạo chín mềm rồi tắt bếp - Ảnh minh họa: Internet

Đợi cho nước gạo lứt rang nguội thì lọc qua rây để loại bỏ hết hạt gạo.

Cho nước gạo lứt vào 1 chiếc bình sạch, bảo quản trong tủ lạnh và uống dần.

Nước gạo lứt sau khi nấu xong có thể trong tủ lạnh tối đa 2 ngày.

Làm nước gạo lứt rang bằng cách hãm

Nếu không muốn đun nước gạo lứt rang, các mẹ có thể hãm gạo lứt để lấy nước uống nhằm tiết kiệm thời gian. Cách làm đơn giản như sau:

Cho khoảng 50g gạo lứt vào 1 chiếc bình giữ nhiệt hoặc 1 chiếc phích.

Tiếp theo, đổ thêm khoảng 800ml nước đun sôi đã để sẵn trong một chiếc phích khác vào bình giữ nhiệt hoặc phích có chứa gạo lứt.

Đậy chặt nắp lại rồi để yên trong khoảng 1-2 giờ là có thể dùng được.

Làm nước gạo lứt rang bằng cách hãm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm nước gạo lứt đỗ đen rang lợi sữa

Tương tự như các loại hạt khác, đậu đen cũng chứa nhiều vitamin như vitamin A, B1, B2 và các khoáng chất như canxi, magie, photpho,… Các dưỡng chất này đều giúp cơ thể mẹ sau sinh khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng đồng thời giảm cân.

Khi kết hợp đậu đen cùng gạo lứt sẽ tạo nên một thức uống cực kỳ bổ dưỡng, vừa cung cấp nguồn sữa dồi dào cho con lại vừa giúp mẹ giảm cân lành mạnh. Để chế biến món nước gạo lứt đỗ đen rang lợi sữa, bạn cần chuẩn bị 50g đỗ đen, 50g gạo lứt, 500ml nước lọc. Cách thực hiện như sau:

Cách làm nước gạo lứt đỗ đen rang lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Loại bỏ các hạt đỗ đen, gạo lứt xấu, sâu cùng với các hạt sạn.

Bước 2 : Cho chảo lên bếp, bật lửa to cho nóng chảo rồi cho đỗ đen vào, đảo đều, bật lửa nhỏ lại. Đến khi đỗ đen dậy mùi thơm thì tắt bếp.

Bước 3: Rửa sạch chảo vừa rang rồi rang gạo lứt trên lửa nhỏ cho đến khi gạo lứt có màu vàng sậm, nở đều, dậy mùi thì tắt bếp.

Bước 4: Cho khoảng 500ml nước vào nồi, đun sôi lên rồi vặn nhỏ lửa, cho đỗ đen và gạo lứt rang vào nồi. Đun sôi hỗn hợp trong khoảng 10 phút. Sau đó, bạn dùng phần nước để uống, còn phần bã có thể ăn hoặc bỏ tùy ý.

Trên đây là những công dụng tuyệt vời của nước gạo lứt rang với mẹ bỉm sữa cũng như hướng dẫn các cách làm nước gạo lứt rang lợi sữa thơm ngon cực kỳ đơn giản cho các mẹ. Mong rằng bài viết hữu ích cho bạn đọc!