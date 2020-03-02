Các mẹ vừa sinh xong nên ăn gì để có nhiều sữa , lợi sữa? Đó là một trong hàng ngàn câu hỏi mà những người lần đầu làm mẹ quan tâm. Bài viết sau sẽ đưa ra những loại thực phẩm - đáp án chuẩn nhất cho câu hỏi này. Chúng chỉ đơn giản là những món ăn quen thuộc và đơn giản trong mỗi gian bếp.

Rau ngót chứa nhiều sắt, đạm, vitamin A, C và chất xơ,...được nhiều bà đẻ sử dụng. Tuy nhiên, rau ngót lại không tốt cho những người đang mang thai vì nó có thể khiến tử cung co thắt mạnh dẫn đến nguy cơ sảy thai hoặc sinh non cao. Bà đẻ có thể sử dụng rau ngót để nấu canh với thịt, luộc hoặc xào để ăn, rất tốt cho quá trình sản xuất sữa mẹ.

Phụ nữ sau sinh nên ăn gì để lợi sữa, nhiều sữa và sữa giàu dưỡng chất. Dưới đây là danh sách những thực phẩm lợi sữa dành cho mẹ đang cho con bú.

Móng giò

Móng giò giàu chất đạm và gelatin có trên lớp bì của móng giò. Ăn móng giò hầm giúp mẹ tăng lượng sữa tiết ra. Tuy nhiên, nếu bà đẻ 5 bữa đầy đủ cả 4 nhóm thực phẩm, nhất là ăn nhiều canh sẽ giúp sữa tiết rất nhiều và không cần phải ăn móng giò.

Canh móng giò hầm giúp mẹ nhiều sữa - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ là loại quả giàu protein, chất béo, vitamin các nhóm từ A đến E. Đu đủ hầm móng giò là món ăn phổ biến nhất. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể dùng đu đủ để nấu với cá chép, cá quả để lợi sữa.

Thịt bò

Thịt bò là một thực phẩm vàng lợi sữa nhờ thành phần chứa nhiều đạm, vitamin B12 bổ máu và phục hồi sức khỏe mẹ sau sinh. Nhiều người cho rằng phụ nữ sau khi sinh mổ không nên ăn thịt bò để tránh sẹo lồi nhưng điều này là không có cơ sở khóa học chứng minh. Mẹ có thể sử dụng thịt bò để chế biến nhiều món ngon bổ dưỡng như thịt bò hấp, cháo thịt bò hoặc thịt bò xào để làm thực đơn phong phú thêm.

Thịt bò giàu sắt, đạm giúp mẹ có nhiều sữa - Ảnh minh họa: Internet

Quả sung

Sung giàu hàm lượng protein, cứ 100 quả sung lại chứa 1g protein, 0.4g chất béo, 12.6g đường, 49mg Ca, 23mg Photpho,....Sung và lá sung cực kỳ tốt cho sản phụ. Bạn có thể ăn sung muối, dùng quả sung để nấu canh, xào thịt hoặc nấu cháo,...

Rong biển

Rong biển chứa nhiều đạm và các loại khoáng chất khác như sắt, vitamin có lợi cho sức khỏe. Rong biển là một thực phẩm lợi sữa, bồi bổ cho cơ thể, đặc biệt rất tốt cho người già. Người mới ốm dậy có thể dùng rong biển nấu canh để ăn thường xuyên.

Chuối sứ

Chuối sứ có quả to, tròn, vỏ hơi sần và cực kỳ giàu dinh dưỡng. Bên cạnh thịt quả chuối, lớp vỏ mỏng bên ngoài cũng giúp phụ nữ tăng tiết sữa và gọi sữa về.

Chuối sứ xanh giúp mẹ tăng tiết sữa và gọi sữa về - Ảnh minh họa: Internet

Gạo lứt

Gạo lứt chứa nhiều khoáng chất, vitamin có lợi cho bà đẻ như B1, B2, B3, B6, canxi, selen, natri,...giúp giải độc cho cơ thể, loại bỏ độc tố nằm dưới da. Sử dụng gạo lứt còn có tác dụng kích sữa. Gạo lứt để nguyên vỏ, rang chín rồi hãm nước uống rất tốt.

Các loại đậu

Theo các nghiên cứu, các loại đầu rất giàu estrogen giúp kích thích tuyến vú phát triển. Bên cạnh đó, hạt đậu còn tốt cho tâm trạng và làn da của chị em phụ nữ sau sinh. Bạn có thể uống nhiều sữa đậu nành, ăn cháo đậu xanh hầm chân giò, hoặc các loại đậu đỏ, đậu đen hầm nhừ sẽ giúp lượng sữa về dồi dào.

Các loại đậu giàu estrogen giúp mẹ có nhiều sữa - Ảnh minh họa: Internet

Rau má

Rau má có tính mát, giúp thanh nhiệt và giải độc cho gan. Bên cạnh đó, rau má còn giúp lưu thông máu, kháng khuẩn và cải thiện làn da. Ngoài ra, uống nước rau má, hay canh rau má nấu thịt nạc rất tốt cho bà đẻ, tăng sữa và gọi sữa về đều.

Rau đay

Rau đay dồi dào lượng chất béo có lợi. Mỗi ngày, bà đẻ nên ăn từ 150 đến 200g rau đay trong tuần đầu tiên sau sinh. Sau đó, mỗi tuần bà đẻ tăng dẫn khối lượng lên, từ 200-250g rau đay sẽ giúp lượng sữa tăng lên và giàu chất béo hơn. Các mẹ có thể sử dụng rau đay nấu canh, cực kỳ dễ ăn và mát gan vào mùa hè.

Các loại thịt nạc như lợn, bò, gà, dê

Hầu hết các loại thịt nạc đều giàu chất dinh dưỡng, protein, canxi giúp phục hồi vết thương sau sinh. Dùng thịt nạc để nấu các món ăn giúp mẹ có nhiều sữa như kho, xào, nấu canh có thể giúp mẹ sau sinh ngon miệng hơn và gọi sữa về nhanh chóng.

Các loại thịt nạc giàu protein, canxi giúp lượng sữa mẹ tăng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau mùi, gia vị lợi sữa

Gừng

Gừng là một loại gia vị có hầu hết trong mọi gian bếp, giúp tăng tuần hoàn máu, tăng tiết sữa mẹ. Tinh chất gừng giúp bà đẻ thông sữa và ổn định hệ tiêu hóa cho bé trong giai đoạn đầu đời. Một số món ngon với gừng như gà kho gừng hoặc cháo thịt bằm cho gừng,...

Hẹ

Hẹ chứa nhiều carbohydrate, các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, vitamin C giúp mẹ duy trì tiết sữa chất lượng sữa. Các món ngon gợi ý như canh hẹ tôm khô, thịt heo tẩm hẹ chiên giòn, canh đậu hũ nấu hẹ,...

Hy vọng những chia sẻ trên đây có thể giúp mẹ bầu giải tỏa thắc mắc ăn gì để có nhiều sữa. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh!