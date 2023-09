Ăn gì để có nhiều sữa, lợi sữa?

Ăn gì để có nhiều sữa? - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên ăn gì để có nhiều sữa?

Phụ nữ sau sinh nên ăn gì để lợi sữa, nhiều sữa và sữa giàu dưỡng chất. Dưới đây là danh sách những thực phẩm lợi sữa dành cho mẹ đang cho con bú.

Rau ngót

Rau ngót chứa nhiều sắt, đạm, vitamin A, C và chất xơ,...được nhiều bà đẻ sử dụng. Tuy nhiên, rau ngót lại không tốt cho những người đang mang thai vì nó có thể khiến tử cung co thắt mạnh dẫn đến nguy cơ sảy thai hoặc sinh non cao. Bà đẻ có thể sử dụng rau ngót để nấu canh với thịt, luộc hoặc xào để ăn, rất tốt cho quá trình sản xuất sữa mẹ.