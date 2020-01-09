Cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi hiệu quả

Bé sơ sinh thở khò khè là tình trạng thở kèm theo âm thanh bất thường do sự tắc nghẽn của đường hô hấp đến các phế quản nhỏ. Nhưng bố mẹ cũng cần phải lưu ý để phân biệt tiếng thở khò khè tình trạng nặng với tiếng thở mũi thông thường.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi ho có đờm luôn là nỗi lo của những ông bố bà mẹ, trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi .

Khi bố mẹ đang phân vân không biết bé thở khò khè bất thường hay chỉ đơn giản là nghẹt mũi thì hãy nhỏ từ 2 đến 3 giọt nước muối vào mũi bé để mũi thông thoáng hơn sau đó nghe lại kỹ tiếng thở của bé.

Việc thở của bé sơ sinh 1 tháng tuổi được thực hiện bằng mũi trong khi lỗ mũi của bé lại có kích thước nhỏ nên khi bé bị ho, nghẹt mũi sẽ thở khọt khẹt.

Bé ho có đờm và thở khò khè là dấu hiệu của bệnh gì?

Nguyên nhân chủ yếu khiến bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị ho có đờm là:

Hen suyễn

Hen phế quản

Viêm phế quản

Viêm tiểu phế quản

Viêm phổi

Do trẻ có dị vật ở đường thở

Bệnh lao

Phù phổi

Phế quản bị chèn ép

Dị tật bẩm sinh ở phế quản

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi

Trị ho cho trẻ sơ sinh bằng tỏi

Sơ chế tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Tỏi

Đường phèn

Cách thực hiện:

Bước đầu tiên bạn sơ chế tỏi bằng cách rửa sạch và bỏ vỏ.

Sau khi sơ chế bạn có thể dùng dao hoặc cối để đập dập tỏi rồi cho vào tô.

Bước tiếp theo bạn cho đường phèn, nước vào đến ngập tỏi.

Đặt hỗn hợp bên trên lên bếp để chưng cách thủy, đến khi thấy tỏi mềm và đường đã hòa tan thì bạn tắt bếp.

Khi hỗn hợp nguội bạn lọc bã lấy phần nước cho bé uống

Một ngày nên cho bé uống từ 2 đến 3 lần.

Dùng tỏi trị ho cho bé sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Dùng lá hẹ và đường phèn chữa ho cho bé 1 tháng tuổi

Nguyên liệu:

Lá hẹ

Đường phèn

Cách thực hiện:

Rửa sạch lá hẹ để ráo nước sau đó cắt nhỏ toàn bộ bỏ vào trong bát

Bỏ một lượng đường phèn vừa đủ vào bát lá hẹ

Sau khi đã chuẩn bị xong hết bạn tiến hành hấp cách thủy

Khi thấy hẹ trong bát mềm và đường phèn tan hoàn toàn ra thì bỏ bát ra khỏi nồi hấp

Bước cuối cùng bạn lọc lấy nước cho bé uống.

Mỗi lần cho bé uống bạn nên cho bé uống từ 2 đến 3 thìa cà phê và một ngày từ 2 - 3 lần.

Dùng lá hẹ và đường phèn trị ho cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị ho mẹ nên ăn gì?

Dưới đây là một số thực phẩm mẹ nên ăn khi bé đang bị ho có đờm để sữa mẹ có thể hỗ trợ bé:

Thịt gà

Mẹ nên ăn thịt gà để lợi sữa cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một món ăn không gây ho và không gây ảnh hưởng đến bé sơ sinh 1 tháng tuổi. Nếu như mẹ bị ho thì đây cũng không phải thực phẩm nên kiêng. Trong thịt gà có rất nhiều canxi, protein và chất kẽm tốt cho sức khỏe của mẹ và bé.

Móng giò heo

Các bà mẹ sau khi sinh thường được khuyên ăn móng giò bởi món ăn này chứa nhiều chất đạm, rất lợi sữa cho mẹ để bé được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng khi bị ho có đờm.

Đu đủ

Đây là một loại trái cây giàu chất dinh dưỡng bao gồm protein thuộc nhóm A, B, C, E và D. Từ đu đủ các mẹ có thể chế biến rất nhiều món ăn ngon như đu đủ nấu với cá chép, đu đủ nấu với cá quả hay đu đủ nấu móng giò.

Đu đủ hầm móng giò - Ảnh minh họa: Internet

Món ăn này giúp bé sơ sinh 1 tháng tuổi giảm ho hiệu quả đồng thời tăng sức đề kháng cho bé.

Thịt bò

Thịt bò là một loại thực phẩm giàu chất đạm và vitamin b12 , chính vì vậy nó tốt cho máu và cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết và tăng sức đề kháng cho mẹ và bé.

Những món ăn mẹ có thể chế biến từ thịt bò là thịt bò xào đậu cô ve, thịt bò kho đông, cháo thịt bò, bún bò hầm. Việc thay đổi thực đơn thường xuyên sẽ kích thích khẩu vị của mẹ để cung cấp được những chất dinh dưỡng cho sữa mẹ.

Thịt bò xào thập cẩm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp những nguyên nhân và những cách chữa ho cho trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi. Các mẹ có thể dùng những biện pháp trên tại nhà, rất đơn giản và dễ thực hiện nhưng nếu trường hợp của bé nặng hơn thì nên đưa bé đến bác sĩ. Ho có đờm và thở khò khè có thể là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm nên các mẹ cũng không được lơ là.