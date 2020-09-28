Các loại thực phẩm gây mất sữa mẹ nên tránh 

Dinh dưỡng cho phụ nữ sau sinh rất quan trọng, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mẹ phục hồi. Đồng thời có đủ sức chăm con và cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho con qua sữa mẹ. Có nhiều nghiên cứu đã khẳng định chế độ ăn uống của mẹ có ảnh hưởng nhất định tới chất lượng và lượng sữa tiết ra cho con bú. Vì vậy, nếu chế độ ăn uống mà nhiều mùi tây, bạc hà, tỏi ớt, dưa cà muối xổi, khổ qua, bắp cải, lá dâu tằm… dễ dẫn đến mất sữa. Nên chúng mới được xếp vào nhóm những thực phẩm gây mất sữa mẹ cần tránh.

Có rất nhiều nguyên nhân gây mất sữa. Một trong số đó là do dinh dưỡng không đầy đủ, làm mẹ thiếu chất và không đủ dinh dưỡng để đảm bảo nguồn sữa mẹ. Đôi khi cũng là do ăn phải các loại thực phẩm gây mất sữa dẫn đến mất sữa đột ngột hoặc từ từ rồi mất hẳn. Khiến cho các tuyến sữa của mẹ ngừng hoạt động không tiết được ra sữa như bình thường. Để hạn chế được tình trạng này, các mẹ loại bỏ các thực phẩm sau đây ra khỏi thực đơn dinh dưỡng sau sinh.

Ớt và tỏi cũng là những gia vị dễ khiến mẹ bị mất sữa. Mặc dù chúng kích vị giác, ăn cảm thấy ngon miệng hơn nhưng cũng khiến cơ thể tỏa nhiệt, bốc hỏa bên trong, mất nước. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tiết sữa trong cơ thể. Sữa tiết ra vừa ít mà còn nóng khiến bé chê, bỏ bú. Đồng thời chất lượng sữa không tốt làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, việc hấp thu dinh dưỡng của bé.

Các nghiên cứu đã chỉ ra lá bạc hà chứa rất nhiều tinh dầu, hầu hết là menthol và menthon, Rosmarinic acid, Ethyl – n – Amylketone, Piperitenone, d-Neomenthol… Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt chất khác tạo thành hương vị đặc trưng. Những thành phần này khiến cho bạc hà có vị cay, the, sát khuẩn mạnh ức chế hô hấp và tuần hoàn, ức chế thần kinh trung ương, làm ảnh hưởng đến chu trình tiết sữa, khiến lượng sữa ít dần và con không đủ bú.

Măng

Măng chứa protein, các loại vitamin và khoáng chất khác như canxi, sắt, kali, phốt pho… Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe của mẹ sau sinh. Tuy nhiên, phụ nữ sau sinh không nên ăn măng, đặc biệt là măng tươi. Bởi măng tươi có hàm lượng cyanide rất cao, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa sẽ biến thành acid cyanhydric (HCN). Đây là một chất cực độc với cơ thể và gây ngộ độc. Các chị em sẽ có cảm giác đau nhức vú hoặc làm sữa có mùi khó chịu, thậm chí còn có thể gây mất sữa.

Măng tươi ăn vào dễ khiến mẹ bị trúng độc

Chính vì vậy, sau sinh mẹ không nên ăn các món như măng om vịt, măng xào tỏi, măng luộc chấm mắm tôm hay măng hầm chân giò… Nghe qua thì thấy rất bổ dưỡng, nhưng thực chất là cực độc hại cho cơ thể yếu ớt sau sinh lại phải cho con bú của các mẹ. Do đó, dù có thèm đến mấy các món này mẹ cũng hãy cố kiềm chế nhé! Qua 6 tháng đầu phải cho con bú thì có thể thoải mái ăn uống thỏa thích như bản thân mong muốn.

Khổ qua, bắp cải, lá dâu tằm

Dân gian thường dùng lá bắp cải hơ nóng đắp ngoài bầu ngực để chữa tắc sữa sau sinh. Nhưng nếu ăn thực phẩm này sẽ gây tác dụng ngược. Bởi bắp cải có tính hàn, nhiều nước gây lạnh bụng. Như vậy sẽ khiến mẹ khó chịu, đầy bụng. Khi cơ thể không khỏe sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa và lượng sữa tiết ra. Vì vậy, để bảo toàn lượng sữa cho con mẹ không nên ăn quá nhiều bắp cải, để tránh những tác động xấu ngoài ý muốn do thực phẩm này gây ra.

Bắp cải cũng là một trong những thực phẩm khiến mẹ bị mất sữa

Bên cạnh bắp cải thì mẹ cũng không nên lá dâu tằm hay là khổ qua. Những thực phẩm này làm ảnh hưởng đến tỳ vị, sự vận hành của các chất dinh dưỡng và máu, tiết sữa giảm xuống. Hơn thế nữa, riêng khổ qua còn chứa hợp chất vicine gây đau đầu, đau thắt bụng, chóng mặt, gây tiêu chảy ở mẹ sau sinh. Chính vì vậy, khi mẹ đang cho con bú thì hãy tạm thời kiêng những thực phẩm này để đảm bảo nguồn sữa chất lượng cho con bú.

Dưa cà muối xổi

Dưa cà muối xổi cũng được xếp vào những loại thức ăn làm mất sữa. Bởi thực phẩm này có thể làm tăng dịch dạ dày hoặc gây trào ngược dạ dày thực quản, đau bụng, buồn nôn, khó chịu. Thông thường dưa cà muối xổi cần rất nhiều muối để bảo quản, đồng nghĩa với hàm lượng natri cao, có thể gây ra tình trạng tăng huyết áp.

Hơn thế nữa, sau sinh ăn dưa muối được xem là việc làm cấm kỵ vì nó tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ sức khỏe. Bởi sau khi sinh con và đang cho con bú cơ thể và hệ tiêu hóa của người mẹ còn rất yếu. Nếu ăn dưa cà muối xổi sẽ làm hại hệ tiêu hóa do chứa nitrit. Khi đi vào cơ thể, axit dạ dày sẽ khiến nitrit tác động vào axit amin trong các loại thực phẩm khác như thịt, cá, trứng… tạo thành nitrosamine gây ung thư.

Ngoài ra, mẹ cũng nên kiêng ăn các loại thực phẩm chiên rán chứa nhiều mỡ động vật. Bởi chúng không tốt cho sữa mẹ, gây mất sữa. Khi chế độ ăn uống của mẹ chứa quá nhiều chất béo, các phân tử béo có thể đông lại, làm tắc ống dẫn sữa, dẫn đến tắc sữa và mất sữa đột ngột. Lúc này, không còn cách nào khác mẹ phải cho bé bú sữa ngoài.

Dưa cà muối xổi cũng là thực phẩm mất sữa mẹ cần tránh xa

Nguy hiểm hơn, các thực phẩm chiên rán bằng mỡ động vật còn gây áp lực lên hệ tim mạch, gây ra sự tăng cân mất kiểm soát. Những chị em có tiền sử bị bệnh tim mạch sẽ gặp nguy hiểm.

Do đó trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, mẹ cần loại bỏ các loại thức ăn làm mất sữa ra khỏi thực đơn ăn uống. Thay vào đó hãy bổ sung thật nhiều trái cây tươi như dưa hấu, việt quất, cam… hay các loại thực phẩm như trứng, ngũ cốc nguyên hạt… Chúng giúp bổ sung thêm các vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu giúp mẹ đáp ứng nhu cầu hàng ngày, tăng tiết sữa cho con bú.

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Chú ý bổ sung nước khi nuôi con bằng sữa mẹ

Giai đoạn mẹ cho con bú là lúc cơ thể cần bổ sung rất nhiều nước. Các chuyên gia cho biết, những chị em nuôi con bằng sữa mẹ có nguy cơ mất nước, mất năng lượng cao. Vì vậy, để lượng sữa tiết đều, bạn cần bổ sung nước thường xuyên cho cơ thể để giữ được độ ẩm ở mức độ ổn định.

Hơn thế nữa, sữa mẹ chứa tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu mà bé cần để tăng trưởng và phát triển.Trong khi đó, sữa mẹ chứa khoảng 90% nước. Cơ thể bạn sẽ mất một lượng nước đáng kể để sản xuất sữa mẹ. Do đó cơ thể mẹ rất cần được bổ sung nước.

Thông thường một ngày em bé bú khoảng 8 – 12 lần. Nên mẹ cần uống tối thiểu 8 ly nước trong một ngày, để bổ sung lượng nước đã bị mất khi cho con bú. Mẹ có thể bổ sung nước bằng cách uống nước lọc và các thức uống khác như trái cây và sữa.

Mẹ hãy uống sữa và nước để bổ sung hàm lượng nước cho cơ thể

Nhưng tuyệt đối không uống thức uống có chứa caffeine như cà phê hoặc trà. Bởi đây là các chất kích thích, khiến cơ thể mẹ mất nước, làm ảnh hưởng đến mùi vị của sữa. Khi bú sữa mẹ, trẻ có thể khó chịu và ngủ không ngon.

Qua đây có thể thấy được giai đoạn cho con bú chế độ dinh dưỡng và việc bổ sung nước hàng ngày là rất quan trọng. Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng sữa và lượng sữa tiết ra đủ cho con bú thì bạn cần tránh xa các loại thực phẩm gây mất sữa. Thay vào đó hãy bổ sung các thực phẩm giàu năng lượng và cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể. Việc này giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào, giúp trẻ năng cao sức đề kháng, chống lại một loạt các rối loạn cấp tính và mãn tính.