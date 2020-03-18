Bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì để khỏi nhanh chóng?

Nuôi dạy con 18/03/2020 17:30

Để điều trị rối loạn tiêu hóa ở trẻ, chế độ dinh dưỡng đúng cách vô cùng quan trọng. Vậy bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Mẹ hãy tham khảo các thực phẩm dưới đây.

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Rối loạn tiêu hóa là một trong những tình trạng thường gặp ở bé, vì hệ tiêu hóa của bé còn yếu, khi gặp các thực phẩm lạ hoặc vì nhiều nguyên nhân khác gây nên. Trẻ bị rối loạn tiêu hóa dễ dẫn đến biếng ăn, suy dinh dưỡng, chậm lớn và thậm chí là chậm phát triển trí tuệ.

Để điều trị tình trạng này, một chế độ dinh dưỡng với những thực phẩm có lợi là điều vô cùng quan trọng. Vậy bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì? Mẹ hãy tham khảo các thực phẩm dưới đây.

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Bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì để khỏi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet.

Bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì

Chuối

Chuối là thực phẩm rất thân thiện với hệ tiêu hóa của bé. Trẻ bị tiêu chảy nên ăn gì? Các thực phẩm bé nên ăn khi bị tiêu chảy chắc chắn có chuối. Hàm lượng kali cao trong chuối giúp cấp nước bị mất cho cơ thể bé.

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Chuối cung cấp lượng lớn kali, tốt cho những bé bị mất nước vì tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet.

Chuối là thực phẩm chứa nhiều pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra tốt hơn. Chất này sẽ giúp dạ dày co bóp và nghiền thức ăn tốt, đường ruột hấp thụ nhanh hơn. Nhờ vậy, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động ổn định bình thường.

Thực phẩm từ gạo

Trẻ bị đau bụng nên ăn gì? Các món ăn chế biến từ gạo luôn được ưu tiên hàng đầu khi bé có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa. Các món ăn như cháo, cơm trắng, bột, khoai,... giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, không bị quá tải hay áp lực. Đây còn là thực phẩm giúp kiểm soát tình trạng tiêu chảy hiệu quả. Bạn có thể chế biến các món ăn từ gạo tùy thuộc theo độ tuổi của trẻ cho phù hợp.

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Thực phẩm từ gạo giúp hệ tiêu hóa của bé ổn định hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Bánh mì nướng

Bánh mì nướng là loại thực phẩm khô, vì vậy luôn có trong danh sách thực đơn cho bé. Bánh mì giúp trung hòa và giảm lượng dịch dạ dày tiết ra quá nhiều trong hệ tiêu hóa của bé. Nhờ vậy, tình trạng bé bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa sẽ đỡ hơn rất nhiều.

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Bánh mì giúp trung hòa bớt dịch tiết ra trong dạ dày - Ảnh minh họa: Internet.

Rau củ

Rau xanh và rau củ là những thực phẩm không thể thiếu trong danh sách thực đơn của bé. Đây là nguồn bổ sung chất xơ và lượng lớn vitamin vừa giúp hạn chế rối loạn tiêu hóa vừa cung cấp đủ chất dinh dưỡng và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho bé, giúp bé ăn mau chóng lớn.

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Rau củ cung cấp chất xơ và vitamin có lợi cho hệ tiêu hóa của bé - Ảnh minh họa: Internet.

Ngũ cốc

Trong ngũ cốc có chứa lượng dồi dào Omega-3, nên đặc biệt tốt cho máu và hệ tiêu hóa của bé. Đặc biệt, lượng đạm dồi dào cùng lượng chất béo thực vật lành mạnh giúp kích thích và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và ổn định hơn.

Táo

Bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì để khỏi nhanh chóng? Mẹ nên cho bé ăn táo để cải thiện tình hình nhanh chóng nhất. Các số liệu nghiên cứu cho thấy, trong táo có chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, tốt cho hệ tiêu hóa còn non nớt của bé. Đặc biệt, trong táo có chứa các thành phần giúp tiêu diệt vi khuẩn trong đường tiêu hóa. 

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Táo cung cấp lượng chất xơ hòa tan có lợi cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet.

Các chuyên gia cũng khuyến khích, dù bé chưa có triệu chứng, mẹ cũng nên cho bé ăn táo mỗi ngày để lợi cho đường ruột. Tuy nhiên, mẹ nên nghiền táo thật kỹ để hệ tiêu hóa của bé hấp thụ nhanh hơn.

Gừng

Gừng là loại gia vị được khuyên dùng cho những bé bị rối loạn tiêu hóa. Gừng có khả năng kiểm soát được lượng axit tiết ra trong dạ dày và giúp chống viêm, kháng khuẩn, giảm áp lực lên hệ tiêu hóa. 

Mẹ có thể cho trẻ uống trà gừng hoặc sử dụng gừng trong các món ăn để giúp thư giãn, cải thiện các chức năng của hệ tiêu hóa hiệu quả. Tuy nhiên, mẹ không nên sử dụng quá nhiều gừng vì nếu quá tải, cơ thể bé sẽ dễ bị nóng trong. Lượng gừng nên sử dụng cho trẻ mỗi ngày chỉ nên khoảng 2g-4g gừng.

Sữa chua

Sữa chua đơn giản là để kích thích hệ tiêu hóa của bé, đặc biệt hữu hiệu trong trường hợp trẻ bị chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Mẹ có thể cho bé ăn 1 hũ sữa chua sau ăn để kích thích dạ dày co bóp và tiêu hóa nhanh hơn. Trong sữa chua có chứa nhiều lợi khuẩn nên rất tốt trong trường hợp bé bị rối loạn tiêu hóa.

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Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn giúp hỗ trợ giảm khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, mẹ cần căn cứ vào từng trường hợp để quyết định có cho bé ăn sữa chua hay không, nhất là khi bé đói và chưa ăn gì. Đồng thời, nếu bé bị rối loạn tiêu hóa do sữa gây ra thì cần cân nhắc hoặc hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định đưa sữa chua vào thực đơn cho bé hàng ngày.

Trên đây là một số món ăn để giúp mẹ biết bé bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì để khỏi nhanh chóng. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy điều trị các bệnh về tiêu hóa. Vì vậy, mẹ hãy nghiên cứu kỹ thành phần của các thực phẩm và công dụng, có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để đưa ra được thực đơn tốt nhất cho bé.

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì và không nên ăn gì?

Trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì và không nên ăn gì?

Trẻ còn nhỏ nên hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Do đó, nó dễ bị rối loạn. Vậy trẻ bị rối loạn tiêu hóa nên ăn gì và không nên ăn gì thì nhanh khỏi bệnh?

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