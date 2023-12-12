Các em được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa, hiện sức khỏe ổn định. Những bệnh nhi này trước đó ăn một loại kẹo nhãn mác nước ngoài, không tem phụ tiếng Việt.

Trước đó cũng xảy ra sự việc tương tự. Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Trường THCS thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa có báo cáo về vụ 15 học sinh lớp 7 bị đau bụng khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.

UBND thị trấn Giồng Riềng yêu cầu cơ quan công an làm rõ nguồn gốc số kẹo, tịch thu những viên còn lưu hành trong học sinh. Nhà trường giáo dục học sinh không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, vào sáng 2/12, có 3 học sinh lớp 7A4 đến trình báo bị đau bụng, đau đầu và chóng mặt do ăn kẹo mua từ em VTNN (lớp 7A4). Sau đó lần lượt có thêm 12 học sinh khác có biểu hiện khó chịu.

Tất cả các học sinh được nhà trường đưa đến bệnh viện điều trị, trong đó có 5 em học sinh có dấu hiệu đau bụng, đau đầu và nôn ói. Kết quả test nhanh cho thấy tất cả các em đều âm tính với chất ma tuý.

Quan làm việc em N. cho biết trước đó ngày 1/12, em này đã bán kẹo cho 3 học sinh với số lượng 70 viên. Đến ngày 2/12, em N. tiếp tục mang kẹo vào bán cho 6 học sinh với số lượng 170 viên. Theo em N. số kẹo này em lấy từ chị ruột của em là VTTT (lớp 11, Trung tâm nghề Thoại Sơn) và kẹo em T. lấy từ Khu dân cư Định Thành.

Trong sáng ngày 3/12, có 6 em được cấp thuốc cho về nhà. Đến sáng ngày 4/12, sức khoẻ các em đã ổn định nên bác sĩ đã cho tất cả 15 em học sinh được xuất viện với chuẩn đoán ban đầu là khó tiêu chức năng tuy nhiên có 1 học sinh do em sử dụng nhiều nên phụ huynh chưa an tâm xin ở lại theo dõi vài ngày. Hiện 14 em sức khoẻ đều ổn và đã đi học lại bình thường.

Bước đầu xác định nguyên nhân các em bị đau bụng, đau đầu và nôn ói là do ăn kẹo lạ và do hội chứng đám đông.