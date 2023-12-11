Trước đó vào ngày 1/12, bệnh nhân Vũ Lê Trung Hiếu cùng gia đình đã có buổi làm việc với Sở Y tế TPHCM và Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Theo Biên bản họp tiếp công dân, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định: “Sở Y tế không vì mối quan hệ nào mà có những quyết định thiên lệch để gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 11/12, thông tin từ bệnh nhân Vũ Lê Trung Hiếu (18 tuổi) cho biết, gia đình anh đã nhận được công văn về việc chuyển đơn của công dân từ Thanh tra Bộ Y tế. Theo đó, sau khi xem xét nội dung đơn của bệnh nhân khiếu nại Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Thanh tra Bộ Y tế đã chuyển đơn đến Sở Y tế TPHCM xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuần qua, Bệnh viện Mắt TPHCM đã tiến hành khám, hội chẩn chuyên khoa sâu nhằm tìm nguyên nhân khiến bệnh nhân bị giảm thị lực sau phẫu thuật. Sau thăm khám, bệnh viện đã hội chẩn chuyên môn nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Sở Y tế TPHCM đã đề nghị Bệnh viện Mắt TPHCM hội chẩn, theo dõi và sử dụng các phương pháp tốt nhất để điều trị cho người bệnh. Về phía Bệnh viện Mắt Sài Gòn, Sở Y tế đề nghị xem xét, phối hợp cùng gia đình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Vũ Lê Trung Hiếu.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, căn cứ trên các quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 nếu các bên tranh chấp không đồng ý với kết luận của hội đồng chuyên môn bệnh viện thì có quyền đề nghị Bộ Y tế lập hội đồng chuyên môn hoặc gia đình bệnh nhân Hiếu có thể khởi kiện Bệnh viện Mắt Sài Gòn ra tòa.

Về quan điểm của gia đình và bệnh nhân, ông Nguyễn Trung Thực (bố của bệnh nhân) cho biết: “Con tôi đến nay thị lực của mắt phải chỉ còn 1/10. Mắt của con tôi không thể tự nhiên bị hỏng được. Gia đình sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân. Chúng tôi đã làm việc với luật sư và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành khởi kiện”.

Mổ cận cho bệnh nhân. - Ảnh minh họa: Sức khoẻ Đời sống

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, trong đơn phản ánh gửi Sở Y tế TP.HCM và báo chí, bà L.T.N.T. cho biết con trai bà là bệnh nhân Vũ Lê Trung Hiếu (18 tuổi) được phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn II vào ngày 10/4.

Sau phẫu thuật, thị lực của H. đều đạt 9/10. Tuy nhiên, sau 11 ngày phẫu thuật, thị lực mắt phải của bệnh nhân giảm xuống còn 2/10, mắt trái vẫn còn 9/10.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn II đã thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về việc điều trị cho bệnh nhân. Kết luận của hội đồng cho thấy các bước khám, chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật, trong phẫu thuật là đúng quy trình.

Ngày 6/11, Bệnh viện Mắt Sài Gòn II đã có công văn báo cáo việc giải quyết đơn. Bệnh viện đang tiếp tục xem xét giải quyết đối với đơn của thân nhân bệnh nhân theo đúng quy định của pháp luật.