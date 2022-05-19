Ăn gì để cải thiện tình trạng TÁO BÓN ở trẻ, đẩy mạnh tiêu hoá tốt hơn?

Nước có vai trò quan trọng đối với cải thiện tình trạng táo bón. Trẻ nhỏ là đối tượng luôn thụ động trong việc ăn uống, bé thường mải chơi quên uống nước, điều đó có thể khiến bé bị táo bón nghiêm trọng hơn.

Nước có vai trò loại bỏ các chất thải độc hại, cung cấp đủ nước cho đường ruột giúp làm mềm phân và tránh nguy cơ bị táo bón. Mẹ luôn nhắc nhở bé uống nước, tùy theo lứa tuổi mà bổ sung lượng nước khác nhau.

Rau dền đỏ có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, sát trùng… Do đó, rau dền thường dùng trị các bệnh về thận, chữa lỵ, chữa táo bón cho trẻ nhỏ. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể tận dụng màu đỏ đặc trưng của rau để chế biến tạo màu cho các món ăn, kích thích sự hứng thú ở trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Với rau dền đỏ, cha mẹ chỉ cần nhặt và rửa sạch với nước, sau đó có thể nấu canh, luộc, hoặc nấu cùng cháo cá lóc cho bé ăn hàng ngày để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị táo bón.

Khoai lang

Đây được xem là một trong những thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện tốt tình trạng táo bón ở trẻ.

Khoai lang có vị ngọt, tính bình có tác dụng nhuận tràng, thải độc, bổ tỳ vị và thường dùng để cải thiện các tình trạng như đi ngoài phân khô, khó tiêu, táo bón.

Ngoài ra, lá khoai lang có chứa lượng nhựa tẩy từ 1.95-1.97% nên cũng có tác dụng nhuận tràng hiệu quả.

Ba mẹ có thể tận dụng bộ phận củ và lá của khoai lang chế biến theo nhiều cách khác nhau để bé không bị nhàm chán khi ăn.

Bột yến mạch

Thay vì nghĩ đến việc cho con dùng thuốc nhuận tràng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột của bé. Mẹ hãy thêm bột yến mạch vào chế độ ăn hằng ngày của trẻ.

Theo các chuyên gia hàng đầu, chất xơ hòa tan tự nhiên trong bột yến mạch khi được đưa vào đường tiêu hóa sẽ làm mềm phân; giúp việc đại tiện dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nó còn bổ sung nhiều dưỡng chất tốt như magie; kẽm; thiamin giúp phục hồi sức khỏe cho bé.

Sữa chua

Nói tới tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa thì không thể nào bỏ qua sữa chua. Sữa chua chứa probiotic, thành phần quan trọng trong việc sản sinh các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Probiotic giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt hơn, cảm giác ăn ngon hơn, hấp thụ các thành phần dinh dưỡng và ngừa táo bón hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên lựa chọn loại sữa chua giàu probiotic để cải thiện hệ tiêu hóa cho bé. Tuy nhiên cũng không nên cho trẻ ăn quá nhiều sữa chua, mỗi ngày chỉ nên bổ sung 1-2 hộp sữa chua có thể gây tác dụng ngược như gây khó tiêu, dị ứng thậm chí béo phì bởi trong sữa chua có đường.

Các loại đậu

Các loại đậu (đỗ) cũng được xem là một trong những loại thực phẩm trị táo bón hiệu quả. Hơn nữa, đậu còn có chứa cả chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan, cả hai loại chất xơ này đều có tác dụng giúp làm mềm phân và tăng chuyển động của nhu động ruột, từ đó giúp làm giảm táo bón.

Các loại đậu mà mẹ có thể thêm vào thực đơn trị táo bón cho trẻ là đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen…

Bông cải xanh

Bông cải xanh từ lâu đã được biết đến như một loại siêu thực phẩm cho trẻ. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, bông cải xanh làm tăng thể tích của phân. Từ đó việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn đối với bé.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, chất sulforaphane trong loại rau này còn có chức năng bảo vệ ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Vitamin C, K và folate cũng là những dưỡng chất có lợi kèm theo khi mẹ cho con sử dụng loại thực phẩm này. Ngoài bông cải xanh, cải bó xôi cũng đem lại tác dụng tương tự nếu bé không thích bông cải xanh.

Cho bé uống sữa mát, có thành phần chất xơ hòa tan

Một trong những sai lầm của mẹ khiến con bị táo bón là chọn loại sữa không phù hợp dinh dưỡng với bé. Một số loại sữa công thức trên thị trường hiện nay có chất lượng tốt song thành phần dinh dưỡng lại quá nhiều cho bé, gây ra tình trạng táo bón ở trẻ.