6 cách thay đổi đáng ngạc nhiên của cơ thể bạn sau khi mang thai

Nuôi dạy con 22/11/2022 07:42

Mang thai là một điều tuyệt vời và ngay khi bạn biết rằng mình đang có một đứa con, kể từ thời điểm đó, bạn sẽ biết rằng cuộc sống của bạn sắp thay đổi theo nhiều cách. Mặc dù đó là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng việc mang thai có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể người mẹ. 

Cơ thể của bạn thay đổi nhiều trong quá trình mang thai, nó có thể phát triển nhiều thay đổi trong năm đầu tiên sau khi sinh con. Phải nói rằng, đây là một số thay đổi về thể chất cần lưu ý trong vài tháng đầu hoặc một năm sau khi sinh.

Những thay đổi về kích thước và hình dạng vú

6 cách thay đổi đáng ngạc nhiên của cơ thể bạn sau khi mang thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn sinh con, vú của bạn có thể thay đổi về hình dạng và kích thước. Sau khi mang thai, mức độ estrogen và progesterone của bạn giảm đáng kể, trong khi prolactin là hormone giúp bạn tạo sữa mẹ tăng đột biến. Điều này có thể làm cho ngực của bạn thậm chí còn lớn hơn trước. Những thay đổi bắt đầu xuất hiện trong hai hoặc ba ngày sau khi sinh và ngực của bạn có thể cứng cũng như mềm tùy lúc.

Ngoài ra, hình dạng vú của bạn có thể thay đổi vĩnh viễn, vì sự căng sữa xảy ra khi sữa mẹ về có thể làm lỏng các dây chằng ở ngực, khiến ngực chảy xệ.

Cỡ giày

Tăng cân và thay đổi nội tiết tố xảy ra trong thai kỳ cũng có thể làm thay đổi kích cỡ giày của bạn. 

Theo Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), những phụ nữ có cân nặng bình thường có thể tăng 11 đến 16 kg khi mang thai. Do đó, trọng lượng dư thừa có thể gây ra nhiều áp lực cho bàn chân, gây bẹt vòm bàn chân.

Ngoài ra, một loại hormone được gọi là relaxin có thể làm giãn các dây chằng cơ ở bàn chân của bạn. Vì vậy, khi trọng lượng cơ thể tăng đột biến sẽ tạo áp lực lên bàn chân, khiến bàn chân dễ bị bẹp hoặc dài ra.

Thay đổi âm đạo

6 cách thay đổi đáng ngạc nhiên của cơ thể bạn sau khi mang thai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi sinh con, những thay đổi ở vùng kín chắc chắn sẽ xảy ra và không khiến nhiều người ngạc nhiên. Với kích thước của một đứa trẻ sơ sinh, phụ nữ thường có những thay đổi âm đạo sau khi sinh. Mặc dù kích thước âm đạo gần như thu hẹp trở lại kích thước ban đầu, nhưng Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh tin rằng hầu hết phụ nữ sẽ có âm đạo rộng hơn hoặc rộng ra vĩnh viễn sau khi sinh.

Bạn có thể nhận thấy vết rạn da

6 cách thay đổi đáng ngạc nhiên của cơ thể bạn sau khi mang thai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tạp chí Da liễu Anh Quốc, do sự tăng và giảm trọng lượng cơ thể trước và sau khi mang thai, phụ nữ có thể xuất hiện các vết rạn da màu hồng và đỏ trên cơ thể. Tuy nhiên, những vết này có thể nhạt hơn hoặc không đáng chú ý theo thời gian.

Cần thời gian để ham muốn tình dục trở lại bình thường

Sau khi mang thai, nhiều người mới làm mẹ có thể thấy ham muốn tình dục của họ mất dần đi. Theo các chuyên gia, có thể mất đến một năm để lấy lại ham muốn tình dục của một phụ nữ sau sinh. Điều này không chỉ là do mức độ thấp của estrogen trong cơ thể mà việc chăm sóc cho một đứa trẻ mới sinh cũng có thể trở nên mệt mỏi, dẫn đến giảm ham muốn tình dục.

Những thay đổi đối với chân, mặt và tóc của bạn

Tăng cân khi mang thai có thể dẫn đến giãn tĩnh mạch mạng nhện, hay còn gọi là chứng giãn tĩnh mạch sau khi mang thai. Những vết này trông tương tự như vết rạn da, chỉ khác là chúng có màu xanh tím và có thể trở nên to ra và gây cản trở lưu thông máu.

Theo như những gì liên quan đến da của bạn, nó có thể phát triển các mảng da khô, mụn trứng cá hoặc sắc tố do lượng hormone dao động.

6 cách thay đổi đáng ngạc nhiên của cơ thể bạn sau khi mang thai - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bạn cũng có thể bị rụng tới một phần ba số tóc của mình. Mức độ cao của hormone trong thời kỳ mang thai hỗ trợ sự phát triển của tóc. Nhưng ngay sau khi lượng hormone của bạn giảm trở lại bình thường, nó có thể dẫn đến rụng tóc.

Theo Times of India 

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