3 điều tuyệt đối KHÔNG nên làm với trẻ nhất là con trai

Nuôi dạy con 06/09/2022 12:55

3 điều tưởng chừng đơn giản nhưng bố mẹ nào cũng mắc phải khi nuôi dạy con.

Không giáo dục bằng đòn roi

Trong giáo dục trẻ việc đánh mắng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cha mẹ cần chú ý đến độ tuổi và phương pháp. Đối với trẻ dưới 10 tuổi, khi trẻ mắc lỗi cha mẹ nên giảng giải bằng lời, nếu trẻ không sửa thì có thể động tay chân. Một vài cái phạt vào mông đứa trẻ sẽ khiến nó cảm thấy đau đớn và sợ hãi. Bạn cũng có thể dùng hình thức phạt đứng, trừ tiền tiêu vặt một tháng,… để con nhận ra lỗi lầm của mình và tránh tái phạm.

Đối với trẻ trên 10 tuổi, trẻ đã có ý kiến riêng và bắt đầu suy nghĩ độc lập nên cha mẹ cần tránh dùng đòn roi. Gần như trẻ đã định hình được nhận thức mọi việc nên việc đánh đòn sẽ không có tác dụng, ngược lại còn khiến trẻ nảy sinh tâm lý hỗn loạn. Thay vì đòn roi, cha mẹ nên giáo dục nhiều hơn để con cái có cảm giác về giới hạn.

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Đánh đòn sẽ không có tác dụng, ngược lại còn khiến trẻ nảy sinh tâm lý hỗn loạn.

Ảnh minh họa: Internet

Không làm trẻ quá phụ thuộc

Nhiều người đàn ông vì được mẹ bao bọc, chiều chuộng từ nhỏ đến lớn nên họ không có bản lĩnh, khi gặp bất kỳ chuyện gì cũng đều bám víu vào mẹ mình.

Vì vậy, khi trẻ còn nhỏ, đừng để chúng bám quá nhiều vào mẹ, điều này đặc biệt không tốt cho quá trình trưởng thành của trẻ. Người bố cũng nên tham gia nhiều hơn vào sự phát triển của con mình, để tránh sự lệ thuộc quá nhiều vào người mẹ.

Không mắng con trước mặt nhiều người

Đừng tưởng trẻ nhỏ không có lòng tự trọng, mỗi đứa trẻ đều sống trong một thế giới thể diện của riêng mình. Và con sẽ rất dễ bị tổn thương nếu bố chỉ trích, chê trách con trước mặt nhiều người. Một số ông bố có thói quen phê bình con nơi đông người, cứ nghĩ trẻ bị “quê” sẽ không dám tái phạm lỗi lầm. Nhưng đây thực sự là một cách dạy con không hề khoa học. Cách này chỉ khiến tâm lý trẻ thêm uất ức, dồn nén và ngày càng xa cách với bố hơn mà thôi.

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