Nữ streamer gốc Hải Phòng khiến ai nấy cũng 'đứng ngồi không yên' vì nhan sắc quyến rũ

Vài năm trở lại đây, nghề live stream bỗng nổi lên như cồn và cũng thu hút rất nhiều cô gái trẻ tham gia. Với lợi thế về ngoại hình, giọng nói ngọt ngào, những nữ streamer nhanh chóng được biết đến và yêu mến.

Vũ Ngọc Kim Chi sinh năm 1999 tại Hải Phòng nổi lên như một hiện tượng. Kim Chi là một streamer, cosplayer và người mẫu ảnh nổi tiếng trong cộng đồng mạng

Sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng với số đo 3 vòng 83-59-85, cùng thân hình cân đối "chuẩn không cần chỉnh", cô nàng luôn khiến các fan đặc biệt là fan nam phải 'mắt tròn mắt dẹt' trước sức hấp dẫn của mình. Cô nàng được xem là một trong những nữ streamer quyến rũ nhất Việt Nam nhờ gu ăn mặc phóng khoáng cùng vóng dáng nuột nà.

Cô sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng với số đo 3 vòng 83-59-85.

Thời gian gần đây, dù không còn thường xuyên livestream chơi game và giao lưu với người hâm mộ, song nữ streamer vẫn nhận được sự chú ý của cộng đồng game thủ khi liên tục cosplay các nhân vật trong game. Những bức ảnh mà cô nàng gen Z chia sẻ trên trang cá nhân Facebook với hơn 103.000 lượt theo dõi luôn được các fan đón nhận nhiệt tình.