Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột

Nhịp sống trẻ 02/01/2024 09:24

Sở hữu hình thể gợi cảm và nóng bỏng nên DJ Jenny Yến được rất nhiều cư dân mạng 'để mắt' đến.

Phi Yến được biết với nghệ danh DJ Jenny Yến, sinh ra và lớn lên tại Nha Trang. Cô là nữ DJ Việt Nam đầu tiên được tờ Jdaily của Hong Kong đăng tải bài viết ca ngợi vẻ đẹp bốc lửa. Nữ DJ bắt đầu đam mê nhạc điện tử từ năm 14 tuổi. Học hết lớp 9, người đẹp gen Z xin mẹ nghỉ học để theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, nguyện vọng của Jenny Yến đã bị từ chối. Dù vậy Phi Yến vẫn không từ bỏ đam mê mà mày mò học.

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 1
Phi Yến được biết với nghệ danh DJ Jenny Yến, sinh ra và lớn lên tại Nha Trang. 

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 2

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 3

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 4

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 5

Cô là nữ DJ Việt Nam đầu tiên được tờ Jdaily của Hong Kong đăng tải bài viết ca ngợi vẻ đẹp bốc lửa.

Ngoài được biết tới với vai trò một DJ xinh đẹp của làng EDM Việt, ở thời điểm hiện tại, cô nàng còn nổi tiếng là một Tiktoker, người mẫu, livestream các app thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Nữ DJ ghi dấu trong lòng công chúng nhờ năng nổ trong việc tham gia vào các hoạt động giải trí, đặc biệt hơn hết là vóc dáng ngoại hình xinh đẹp.

Trên trang cá nhân, Jenny Yến thường xuyên khoe những hình ảnh nóng bóng, phô diễn thân hình quyến rũ, thu hút ánh nhìn của người hâm mộ. Ngắm nhìn những hình ảnh được nữ DJ chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người hẳn sẽ không khỏi xuýt xoa bởi thân hình đồng hồ cát đẹp mướt mắt mà cô nàng sở hữu. 

 

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 6Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 7

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 8

Cô gây chú ý với vóc dáng ngoại hình xinh đẹp.

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 9

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 10

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 11

Trên trang cá nhân, Jenny Yến thường xuyên khoe những hình ảnh nóng bóng, phô diễn thân hình quyến rũ.

 

Sở hữu hình thể gợi cảm, cùng đường cong hình chữ S, người đẹp thường có những hình ảnh gắn mác 18 đến mức táo bạo trong những bộ trang phục hiểm hóc trên trang Instagram gần 1 triệu lượt theo dõi nên không ít lần gặp phải khá nhiều phiền toái và nhận phải nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Thậm chí, một số người còn nhắn tin, hỏi thăm những câu 'khó nghe' về nghề nghiệp của Phi Yến khiến cô cảm thấy bị xúc phạm.

 

Nữ DJ Việt được báo Hong Kong (Trung Quốc) khen nức nở vì xinh như búp bê, mặc kín đáo cũng khoe được dáng nuột - Ảnh 12
 Người đẹp thường có những hình ảnh gắn mác 18 đến mức táo bạo

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Từ khóa:   nhịp sống trẻ DJ Jenny Yến DJ Việt xinh đẹp

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