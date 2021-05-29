Những nữ thần thể thao 'chiêu đãi' người hâm mộ bằng loạt ảnh 'nóng hừng hực' vô cùng 'bổ mắt'

Vốn sở hữu vẻ đẹp đầy mê hoặc và khả năng chơi thể thao đầy cuốn hút, những nữ thần thể thao khiến người hâm mộ "đổ đứ đừ" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những nữ vận động viên bóng chuyền vừa xinh đẹp, vừa "nóng bỏng", luôn làm điên đảo bao người hâm mộ thể thao. Cùng điểm qua những nữ thần thể thao không chỉ xinh đẹp, thân hình săn chắc mà còn rất tài năng. Traci Callahan

Traci Callahan là một trong những vận động viên bóng chuyền bãi biển hàng đầu của Mỹ. Cô nàng có những thành tích đáng nể như từng 2 lần giành ngôi Á quân toàn nước Mỹ. Vốn là "tay chơi bóng chuyền" thiên phú, người đẹp còn thu hút đối phương nhờ gương mặt xinh đẹp, thân hình săn chắc và phong cách thời trang hiện đại. Nhờ thế, người đẹp thể thao vẫn đủ sức "bì" lại các cô người mẫu nổi tiếng khác. Nữ thần thể thao này từng 2 lần giành ngôi Á quân toàn nước Mỹ - Ảnh IGNV Nụ cười tỏa nắng luôn 'hút hồn' đối phương - Ảnh IGNV Cô nàng là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp và đồng thời cũng là một người mẫu - Ảnh IGNV Cô nàng không ngại 'hở bạo' trước ống kính - Ảnh IGNV Sabina Altynbekova

Sabina Altynbekova được mệnh danh là "bóng hồng" trong làng bóng chuyền nữ thế giới. Tuy nhiên, người đẹp khiến không ít người tiếc nuối, "lòng đau như cắt" khi cô nàng bất ngờ tuyên bố "lên xe hoa" vào năm ngoái. Vẻ đẹp thuần khiết pha chút gợi cảm khiến nhiều người mê đắm - Ảnh IGNV Không chỉ xinh đẹp rạng ngời, Sabina còn gây chú ý bởi chiều cao ấn tượng - Ảnh IGNV Thân hình 'nóng bỏng' chuẩn ba vòng hoàn hảo - Ảnh IGNV Thời trang đời thường của cô nàng cũng 'hớp hồn' cánh mày râu không kém - Ảnh IGNV Alexis Lete Alexis Lete lớn lên với niềm đam mê chơi bóng chuyền từ thuở nhỏ. Sau khi cô nàng đăng quang ngôi Á hậu 3 trong cuộc thi hoa hậu toàn Mỹ, cô bắt đầu "chuyển bước" sang làm người mẫu và đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Người đẹp thể thao từng đăng quang ngôi Á hậu 3 trong cuộc thi hoa hậu toàn Mỹ - Ảnh IGNV Nụ cười duyên dáng của cô nàng luôn là 'vũ khí' chinh phục người hâm mộ - Ảnh IGNV Thân hình săn chắc khiến người đẹp luôn nổi bật - Ảnh IGNV Cô nàng cũng rất biết cách 'đốn gục' trái tim người hâm mộ với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách tinh tế - Ảnh IGNV Dù quanh năm tập luyện và thi đấu trong môi trường thể thao khắc nghiệt, nhưng các nữ vận động viên của làng thể thao thế giới vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, gợi cảm và đầy lôi cuốn không khác gì những ngôi sao nổi tiếng khác của làng giải trí.

Nữ Youtuber 'nấm lùn' khiến cánh mày râu ‘ngây dại’ với vòng một siêu nảy nở, mặc nhiên ‘cởi’ đồ mà không lo bị 'sờ gáy' Mặc dù sở hữu một chiều cao khiêm tốn, cô nàng Nitamago vẫn gây chú ý và khiến nhiều người quan tâm với những đường cong hình thể cực nở nang và cách tư vấn tình cảm gần gũi.

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