Nhìn lại những lần Ngọc Châu - Thảo Nhi - Thủy Tiên bị khán giả 'cho ra rìa' vì phong cách thời trang kém xinh!

Vốn sở hữu làn da "bánh mật" đầy khỏe khoắn, việc mỹ nhân Tây Ninh lựa chọn diện thiết kế trên nhanh chóng vấp phải loạt chê bai khi bị nhận xét trông như "hòa làm một" với tone màu của bộ trang phục. Theo đó, nàng Hậu còn trở nên cứng đơ, kém sắc với lớp trang điểm quá tối.

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang đình đám được tổ chức tại TP.HCM cách đây ít ngày, Ngọc Châu đã khiến cộng đồng mạng không khỏi thất vọng khi hoàn toàn mất đi "hào quang" trong outfit sọc màu nâu chocolate.

Hình ảnh của Ngọc Châu khiến công chúng không hài lòng. Họ cho rằng hoa hậu và ê-kíp có thể cách tân áo dài nhưng không nên theo hướng sexy, thậm chí khá phản cảm như hiện tại. Việc dùng chất liệu xuyên thấu và kết hợp bra không được đồng tình. Khán giả cho rằng Ngọc Châu là hoa hậu nên càng cần cẩn trọng hình ảnh.

Trước đó hình ảnh Hoa hậu Ngọc Châu mặc áo dài chất liệu xuyên thấu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây tranh cãi. Trong hai hình ảnh do nhà thiết kế Lê Long Dũng đăng, Ngọc Châu mặc áo dài cách tân với phần bra bên ngoài. Trong một hình ảnh, hoa hậu khoác thêm blazer dáng dài. Ngoài ra, Ngọc Châu để màu tóc sáng và tạo dáng cá tính.

Ngoài ra, người đẹp đã gây xôn xao mạng xã hội khi gặp sự cố thời trang đáng quên. Không những chọn crop top kém phù hợp và làm lộ mỡ thừa, Ngọc Châu còn vô tình khiến netizen nghi ngờ cô tiểu phẫu rãnh bụng số 11.

Không những chọn crop top kém phù hợp và làm lộ mỡ thừa, Ngọc Châu còn vô tình khiến netizen nghi ngờ cô tiểu phẫu rãnh bụng

Á hậu Lê Thảo Nhi

Được biết đến là một cô nàng có phong cách chưng diện "đỉnh của chóp" trong làng Hậu Việt, thế nhưng Thảo Nhi Lê vẫn không thể tránh khỏi sai sót với một vài khoảnh khắc bị dìm thảm bởi trang phục không phù hợp. Cụ thể tại một show diễn thời trang của riêng mình, người đẹp 9x đã bị dân tình "quay xe" khi diện outfit màu trắng với áo cúp ngực đầy gợi cảm phối cùng chân váy xuyên thấu được đính kết hạt lấp lánh.

Người đẹp 9x đã bị dân tình "quay xe" khi diện outfit màu trắng với áo cúp ngực đầy gợi cảm phối cùng chân váy xuyên thấu được đính kết hạt lấp lánh.

Song, Thảo Nhi lại mất điểm bởi chiếc áo cúp ngực tưởng chừng như rất nóng bỏng, quyến rũ đã vô tình "bóc mẽ" số đo vòng 1 vốn khiêm tốn của cô nàng. Theo đó, mái tóc đen dài được uốn xoăn cũng bị cho là không hợp với gương mặt mỹ nhân Việt kiều.

Gần đây nhất, Lê Thảo Nhi cũng gây xôn xao với loạt ảnh thả dáng trong bộ trang phục xuyên thấu quyến rũ, táo bạo mà Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 - Engfa Waraha từng khiến truyền thông bùng nổ khi làm MC tại phần thi bikini thuộc khuôn khổ Miss Grand Thailand.

Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2022 lại khiến netizen "tiếc hùi hụi" khi chưa thể cân đẹp loại trang phục khó nhằn

Với thiết kế áo và quần bên trong có cấu trúc "thiếu vải" cùng các chi tiết phức tạp khác như dây đan tôn trọn hình thể, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2022 lại khiến netizen "tiếc hùi hụi" khi chưa thể cân đẹp loại trang phục khó nhằn này vì số đo vòng 1 còn kém cạnh mỹ nhân xứ chùa vàng.

Á hậu Thủy Tiên

Cụ thể, Á hậu Thủy Tiên đã diện trang phục khó hiểu với áo cúp ngực, đuôi áo xòe che đi vòng 2 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Điều đáng nói, cô lại kết hợp chiếc áo này với quần lông rộng. Trong lúc hướng dẫn các thí sinh, Thủy Tiên cũng cởi bỏ giày cao gót. Tổng thể outfit khiến nàng Hậu bị "dìm" nặng, còn che mất chân dài.

Thủy Tiên - Mai Ngô bị chê phần trang phục đã diện trong tập 5 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam

Thủy Tiên tự nhận trang phục cô trông như đi múa lân

Trên khắp các diễn đàn sắc đẹp, nhiều cư dân mạng cho rằng Á hậu Thủy Tiên chính là "mentor mặc xấu nhất" Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Từ tập 1 đến tập 5, người đẹp chưa từng có bộ trang phục nào gây ấn tượng mạnh với khán giả. Thậm chí, trong tập 5 mới nhất, netizen còn nhận định outfit của Thủy Tiên chẳng khác gì... đi múa lân. Chính chủ cũng chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình giữa cô và Mai Ngô, công nhận ý kiến cư dân mạng là chuẩn xác

Thủy Tiên cũng bất ngờ bị cộng đồng mạng "chê tả tơi" khi diện bộ vest an toàn màu nude

Ngoài ra khi cùng Hoa hậu Ngọc Châu tại một sự kiện thời trang đình đám được tổ chức tại TP.HCM cách đây ít ngày, Thủy Tiên cũng bất ngờ bị cộng đồng mạng "chê tả tơi" khi diện bộ vest an toàn màu nude. Với thiết kế có phần cứng nhắc cùng lớp trang điệm đậm và mái tóc dài được vuốt gọn ra sau, mỹ nhân 9x nhanh chóng bị nhận xét như tăng thêm tuổi vì trông quá già dặn.