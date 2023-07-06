Theo thông tin từ Báo Phụ Nữ Việt Nam, mới đây, vào giữa tháng 5/2023, chị Kim Ngân (36 tuổi, quê Phú Yên ) và anh Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) chào đón thêm thiên thần nhỏ là một bé trai kháu khỉnh, nặng 3kg. Ở tuổi 35, đứa con thứ 3 là “quả ngọt" kết cho mối tình chóng vánh. Bé được chị Ngân đặt tên gọi ở nhà là Nobita.

Hình ảnh của mẹ trước mắt khiến cả 2 anh em sững sờ, run lẩy bẩy. 3 mẹ con vội vã tìm khoá, khi thoát ra được, chị Ngân chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Dù mạng sống được cứu nhưng tai nạn năm ấy đã in hằn lên da thịt bà mẹ chằng chịt những vết thương loang lổ, gương mặt biến dạng vì sẹo.

Cách đây 4 năm, câu chuyện về người phụ nữ ở Phú Yên bị chồng cũ thiêu sống, bỏng tới 92% cơ thể khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Do thua cá độ bóng đá, chồng cũ của chị Ngân có ý nghĩ quẩn, dùng xăng thiêu đốt cả căn nhà. Người chị Ngân cháy rực như ngọn đuốc sống. Nghĩ đến con đang nằm ngủ ở phòng bên cạnh, bản năng của người mẹ thúc giục chị lao ra ngoài, đập cửa gọi 2 con trai lớn.

Vụ hỏa hoạn trong đêm làm ngôi nhà của chị bị thiêu rụi, hai con trai của chị may mắn sống sót, còn cơ thể chị trở thành ngọn đuốc sống, tưởng chừng không thể qua khỏi, bởi chị bị bỏng đến 92%. Nhưng điều kỳ tích đã xảy ra... Khi tỉnh dậy tôi đã nằm trong bệnh viện với cơ thể bỏng rát, người quấn kín băng, bác sĩ bảo tôi bị bỏng đến 92%. Nghe xong, nước mắt tôi đã nghẹn đắng cổ họng, cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn", chị Ngân thông tin trên Báo Dân Trí.

Chị Kim Ngân và anh Minh. Ảnh: Zing News

Cuộc gặp gỡ định mệnh

4 năm qua, chị đã từng bước vượt qua mọi thử thách, xây lại cuộc sống mới. Sự xuất hiện của anh Minh như "liều thuốc" giúp chị Ngân chữa lành những nỗi đau từ quá khứ.

Năm 2020, chị Ngân tình cờ đọc được mẩu tin về chàng trai sửa xe bị bỏng do cháy bình xăng. Dù không quen biết nhưng chị vẫn tất tả vào viện thăm hỏi, động viên. 2 năm trò chuyện, Minh thường xuyên xuống thăm nhà 3 mẹ con chị Ngân. Nhưng chị Ngân chỉ xem anh như người bạn, xưng hô “mày - tao". Thậm chí chị còn có ý định gán ghép Minh với một cô gái xinh xắn.

Chị Ngân và anh Minh nên duyên. Ảnh: Internet

Có một đợt, công ty chị tổ chức vào Phú Quốc chơi, nghĩ 2 đứa con ở nhà không ai chăm nên chị đành nhờ Minh. Chàng trai trẻ không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý. Những lúc đau ốm, tụt huyết áp vì phẫu thuật, chị Ngân thoi thóp trên giường bệnh. Không biết gọi ai, chị đành cầu cứu tới Minh.

Một hôm chị buột miệng nói: “Tao không chồng mày không vợ, hay là tụi mình yêu nhau đi?”. Vậy là sợi dây tơ hồng đã gắn kết hai số phận có chung hoàn cảnh với nhau từ ngày hôm đó.

Đám cưới "cổ tích" với chàng trai kém 3 tuổi nhận được nhiều lời chúc phúc từ cộng đồng mạng trên khắp cả nước.

Chị Ngân và cuộc sống với hai con trước đó. Ảnh: Internet

Cuộc sống vợ chồng son

Theo Zing News, chị Ngân kể đang có bầu 2 tháng. Người phụ nữ 35 tuổi không tránh được lo lắng khi hiểu rằng sức khỏe mình không được như trước, thể chất đã yếu hơn. Chị nhanh mệt mỏi, vận động cũng khó khăn.

Ban đầu, anh Minh thống nhất với vợ không muốn có em bé. Bản thân anh mồ côi mẹ từ nhỏ, ba đi bước nữa và không nhận được tình thương từ mẹ kế, nên bây giờ chỉ muốn hết lòng chăm sóc cho hai cậu con trai Trí - Hiếu.

“Minh nói muốn nuôi hai con trai trưởng thành, rồi chúng tôi có cuộc sống riêng an nhàn. Cả hai đều chịu quá nhiều đau khổ cả thể chất lẫn tinh thần, anh không muốn tôi phải vất vả thêm nữa. Nhưng dù sao con cái là cái duyên, bây giờ chúng tôi chỉ mong sao đón con chào đời khỏe mạnh”.

Chị Ngân hiện tại có cuộc sống vô cùng an yên bên cạnh chồng và 3 đứa con trai. Ảnh: Internet

Từ ngày bắt đầu quen nhau cho đến khi cưới, chị Ngân đã giúp chồng thay đổi rất nhiều.

Sau tai nạn, khuôn mặt và đôi tay biến dạng, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật, anh Minh khép mình lại, suốt ngày chỉ nằm trong nhà. Đến khi gặp vợ, anh được truyền động lực, trở nên cởi mở và nói chuyện nhiều hơn.

Như mọi cặp đôi khác, khi về sống chung nhà, vợ chồng chị Ngân không tránh được xung đột vì khắc khẩu, trái quan điểm. Nhiều lần, chị bực tức và nghĩ đến chuyện chia tay, quay về cuộc sống chỉ có 3 mẹ con.

"Nhưng rồi tôi nghĩ lại, thấy rất thương anh Minh. Cuộc đời đã quá khắc nghiệt với chúng tôi, chẳng có cớ gì để phải khắt khe với nhau nhiều quá. Khi gắn bó với nhau, chữ thương lớn hơn tình yêu rất nhiều"- chị Ngân tâm sự.

Một năm sau ngày về chung nhà, chị Ngân - anh Minh vẫn dành cho nhau ánh nhìn trìu mến, gắn bó. Vào Sài Gòn lập nghiệp từ năm 2021, giờ đây bà mẹ 3 con đã gây dựng được cơ ngơi ổn định nhờ nghề may đồ và bán hàng. Công việc buôn bán thuận lợi, chị Ngân mua luôn căn nhà đang thuê để ổn định cuộc sống.

Cay đắng đã nếm đủ, những giọt nước mắt đã được hong khô, vết thương nay đã liền sẹo, chị sẽ viết tiếp cuộc đời mới của mình với dạt dào thương yêu bằng những nỗ lực không mệt mỏi.

"Sau những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, bây giờ tôi tự tin "hồi sinh" cuộc đời của mình và truyền cảm hứng cho những cảnh đời bất hạnh xung quanh", chị Ngân bày tỏ trên Dân Trí.