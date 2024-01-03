Ngỡ ngàng nhan sắc vợ đại gia Minh Nhựa qua cam thường, có gì đặc biệt mà khiến netizen cảm thán không ngớt?

Vừa qua, Mina Phạm đã đăng tải loạt ảnh và clip ở Thuỵ Sĩ, nhận về nhiều sự chú ý. Trong đó gây ấn tượng là hành động vợ đại gia tự tin tung những khoảnh khắc bên tuyết, tắm bể bơi nước nóng được ghi lại bằng camera thường. “Người chơi hệ cam thường” - cô viết.

Mina Phạm tắm bể bơi nước nóng được ghi lại bằng camera thường.

Theo đó, hầu hết ở các khoảnh khắc, nhan sắc của Mina Phạm không hề bị “dìm hàng” bởi camera thường. Ngay lập tức, netizen đã tràn vào khen vẻ ngoài của cô không ngớt. Đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên Mina Phạm được khen ngợi nhờ cam thường. Trong một số lần được team qua đường bắt gặp, vợ đại gia ngành nhựa đều giữ vững phong độ xinh đẹp. Thậm chí nhiều người còn cho rằng hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Mina Phạm càng cho thấy cô cuốn hút, tự nhiên hơn cả khi qua chỉnh ảnh. Trước đó, Mina Phạm vốn được biết đến với đam mê chỉnh ảnh sống ảo.

Trong một số lần được team qua đường bắt gặp, vợ đại gia ngành nhựa đều giữ vững phong độ xinh đẹp.

Trước đó, Mina Phạm vốn được biết đến với đam mê chỉnh ảnh sống ảo.

Mina Phạm sinh năm 1990 tên thật là Phạm Thị Hồng Nga, cô vốn là cô vợ hào môn khá quen mặt với cộng đồng mạng. Minh Nhựa và Mina Phạm kết hôn năm 2012 khi cô vừa tròn 22 tuổi. Không lâu sau đó, Mina đã sinh 2 con 1 trai, 1 gái.

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Mina Phạm vẫn luôn là cái tên được nhiều người quan tâm vì cuộc sống xa hoa. Thậm chí, cô còn được gọi là "nữ hoàng hàng hiệu". Mina cũng thường xuyên khoe những khoảnh khắc được chồng cưng chiều. Cô thường xuyên xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, khoác trên mình toàn đồ hiệu, dù đã là bà mẹ 2 con nhưng vẫn rất chăm "sống ảo" và cập nhật xu hướng thời trang.

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng Mina Phạm vẫn luôn là cái tên được nhiều người quan tâm vì cuộc sống xa hoa.