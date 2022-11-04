Hậu "dao kéo", con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình "cò hương" cùng nhan sắc lạ lẫm

Nhịp sống trẻ 04/11/2022 05:39

Con gái đại gia Minh Nhựa là Joyce Phạm cho biết cô đã có quá trình rèn luyện cơ thể và giảm cân hiệu quả, cân nặng hiện tại bằng thời điểm người đẹp chưa kết hôn.

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vóc dáng của Joyce Phạm - con gái Minh Nhựa ở thời điểm hiện tại luôn khiến hội chị em phải trầm trồ.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 1

Thời gian gần đây, con gái đại gia Minh Nhựa nàng tích cực xuất hiện cùng chồng tham gia rất nhiều sự kiện thời trang, giải trí.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 2

Không khó để nhận ra nhan sắc ngày một khác biệt của Joyce Phạm.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 3

Bà mẹ 2 con nổi bật với phong cách ăn mặc chỉn chu, sang chảnh, chiếc mũi cao, gương mặt thon gọn.

Nhìn nhan sắc Joyce Phạm thời điểm hiện tại, ai cũng bày tỏ xuýt xoa. Mới đây, rich kid đình đám đã tham gia phần hỏi đáp trên Instagram.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 4

Đặc biệt, khi được hỏi về cân nặng, Joyce Phạm cho biết cô đã có quá trình rèn luyện cơ thể và giảm cân hiệu quả, cân nặng hiện tại bằng thời điểm người đẹp chưa lập gia đình là 40kg.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 5

Trong đó, để lấy lại "vòng eo con kiến", mỗi ngày Joyce Phạm đều thực hiện quy trình siết eo gồm 3 bước: chườm muối, dán miếng tan mỡ bụng, nịt bụng.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 6

Chưa hết, cô nàng còn chăm chỉ kết hợp với tập luyện để thân hình săn chắc, giảm vết rạn sau sinh.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 7

Cách đây không lâu, Joyce Phạm tiết lộ vừa nhấn mí và làm mắt để tự tin hơn. Ngoài những lần làm đẹp trên, cô nàng từng chi gần 100 triệu để làm ngực sau khi sinh con trai đầu lòng được một thời gian.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 8

Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, SN 1999) là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên.

Hậu 'dao kéo', con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình 'cò hương' cùng nhan sắc lạ lẫm - Ảnh 9

Joyce Phạm chia sẻ: "Joyce sanh 2 con rồi chứ đâu phải như thời con gái chưa chồng đâu mà đẹp tự nhiên hoài. Cũng đến lúc bản thân Joyce được nâng cấp, được đẹp lên. Vì đối với Joyce, mình cân sửa lại chỗ đó, mình muốn khác đi, muốn đẹp lên. Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ khiến Joyce cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc".

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp

Dù có thân hình khá mũm mĩm, số đo và chiều cao không lý tưởng như những người đẹp khác nhưng hotgirl vẫn nhận “cơn mưa lời khen”.

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái Minh Nhựa Hotgirl Việt nhịp sống trẻ giới trẻ tin giải trí Hot girl dao kéo

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ