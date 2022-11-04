Hậu "dao kéo", con gái Minh Nhựa lộ ngoại hình "cò hương" cùng nhan sắc lạ lẫm

Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng vóc dáng của Joyce Phạm - con gái Minh Nhựa ở thời điểm hiện tại luôn khiến hội chị em phải trầm trồ.

Thời gian gần đây, con gái đại gia Minh Nhựa nàng tích cực xuất hiện cùng chồng tham gia rất nhiều sự kiện thời trang , giải trí .

Không khó để nhận ra nhan sắc ngày một khác biệt của Joyce Phạm.

Bà mẹ 2 con nổi bật với phong cách ăn mặc chỉn chu, sang chảnh, chiếc mũi cao, gương mặt thon gọn.

Nhìn nhan sắc Joyce Phạm thời điểm hiện tại, ai cũng bày tỏ xuýt xoa. Mới đây, rich kid đình đám đã tham gia phần hỏi đáp trên Instagram.

Đặc biệt, khi được hỏi về cân nặng, Joyce Phạm cho biết cô đã có quá trình rèn luyện cơ thể và giảm cân hiệu quả, cân nặng hiện tại bằng thời điểm người đẹp chưa lập gia đình là 40kg.

Trong đó, để lấy lại "vòng eo con kiến", mỗi ngày Joyce Phạm đều thực hiện quy trình siết eo gồm 3 bước: chườm muối, dán miếng tan mỡ bụng, nịt bụng.

Chưa hết, cô nàng còn chăm chỉ kết hợp với tập luyện để thân hình săn chắc, giảm vết rạn sau sinh.

Cách đây không lâu, Joyce Phạm tiết lộ vừa nhấn mí và làm mắt để tự tin hơn. Ngoài những lần làm đẹp trên, cô nàng từng chi gần 100 triệu để làm ngực sau khi sinh con trai đầu lòng được một thời gian.

Joyce Phạm (tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, SN 1999) là con gái lớn của đại gia Minh Nhựa với người vợ đầu tiên.

Joyce Phạm chia sẻ: "Joyce sanh 2 con rồi chứ đâu phải như thời con gái chưa chồng đâu mà đẹp tự nhiên hoài. Cũng đến lúc bản thân Joyce được nâng cấp, được đẹp lên. Vì đối với Joyce, mình cân sửa lại chỗ đó, mình muốn khác đi, muốn đẹp lên. Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ khiến Joyce cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc".