"Ngã ngửa" khi Lộc Fuho tiết lộ thu nhập sau 4 năm làm YouTube

Nhịp sống trẻ 31/07/2023 10:10

Một số dân mạng nói anh “đổi đời” thành giàu có, thực hư ra sao?

Lộc phụ hồ hay còn gọi là Lộc Fuho là một anh chàng phụ hồ rất nổi tiếng gần đây trên mạng xã hội Việt Nam với biệt danh “Thánh comment dạo” bởi anh thường có những câu bình luận vô cùng hài hước trên các trang fanpage lớn nhỏ.

'Ngã ngửa' khi Lộc Fuho tiết lộ thu nhập sau 4 năm làm YouTube - Ảnh 1
Lộc Fuho được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá nghèo khó

Mới đây, vợ chồng Lộc Fuho đã đăng tải video có tựa đề: “Sau 4 năm làm YouTube có giàu không?”. Nam YouTuber cho biết bà xã Kim Thủy là người luôn đồng hành cùng mình từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường sáng tạo nội dung. Cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió, khó khăn trong cuộc sống. Lộc Fuho cảm thấy may mắn khi từ “không có gì” đến “có một chút” như hiện tại nhờ YouTube. Một số dân mạng nói anh “đổi đời” thành giàu có, nhưng thực ra không phải vậy.

Anh cho biết bản thân là người không biết để dành, có bao nhiêu thì sắm sửa cho nhà cửa khang trang, mua phương tiện di chuyển. Trong túi hai vợ chồng chỉ có vài chục triệu để chi trả cho sinh hoạt, ăn uống. “Nói chung là đủ ăn thôi mọi người”, hiện tượng mạng quê Khánh Hòa bày tỏ.

'Ngã ngửa' khi Lộc Fuho tiết lộ thu nhập sau 4 năm làm YouTube - Ảnh 2
 Lộc Fuho cảm thấy may mắn khi từ “không có gì” đến “có một chút” như hiện tại nhờ YouTube.

Về phần mình, Kim Thủy khẳng định, sự thành công của chồng không phải ngẫu nhiên. Anh chăm chỉ lao động, luôn chuẩn bị cho mỗi buổi livestream. Bản thân Kim Thủy cũng là một YouTuber sở hữu 245 nghìn lượt theo dõi. Cô tiết lộ doanh thu sau 1 năm làm YouTube là 1.118 USD (khoảng hơn 26 triệu đồng), suy ra cô nhận được hơn 2 triệu đồng cho mỗi tháng.

 

'Ngã ngửa' khi Lộc Fuho tiết lộ thu nhập sau 4 năm làm YouTube - Ảnh 3
Vợ Lộc Fuho tên là Kim Thủy là cô gái có ngoại hình xinh xắn

Trước đó, anh từng khoe với mọi người về căn nhà nhỏ mà bản thân và vợ xây lên để đón con đầu lòng. Cụ thể, căn nhà được xây dựng với diện tích chỉ khoảng 15m2, lấy màu trắng làm chủ đạo mang đến cảm giác khang trang. Một số dụng cụ cơ bản được trang bị đủ trong nhà để đảm bảo sinh hoạt bình thường như tủ lạnh, nhà bếp, nơi làm việc, tủ quần áo… 

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Từ khóa:   Lộc Fuho Youtuber Lộc Fuho Lộc Fuho và bà xã

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