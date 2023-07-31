"Ngã ngửa" khi Lộc Fuho tiết lộ thu nhập sau 4 năm làm YouTube

Lộc phụ hồ hay còn gọi là Lộc Fuho là một anh chàng phụ hồ rất nổi tiếng gần đây trên mạng xã hội Việt Nam với biệt danh “Thánh comment dạo” bởi anh thường có những câu bình luận vô cùng hài hước trên các trang fanpage lớn nhỏ.

Lộc Fuho được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá nghèo khó

Mới đây, vợ chồng Lộc Fuho đã đăng tải video có tựa đề: “Sau 4 năm làm YouTube có giàu không?”. Nam YouTuber cho biết bà xã Kim Thủy là người luôn đồng hành cùng mình từ những ngày đầu chập chững bước vào con đường sáng tạo nội dung. Cặp đôi đã trải qua nhiều sóng gió, khó khăn trong cuộc sống. Lộc Fuho cảm thấy may mắn khi từ “không có gì” đến “có một chút” như hiện tại nhờ YouTube. Một số dân mạng nói anh “đổi đời” thành giàu có, nhưng thực ra không phải vậy.