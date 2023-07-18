"Nàng tiên cá" Ánh Viên được thăng quân hàm: Là Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam

Cô chính thức trở thành Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam vào ngày 5/7/2023, ở độ tuổi 26. Đây là thành tích vô cùng đáng tự hào với một nữ quân nhân.

Mới đây cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên cũng chính thức gia nhập trào lưu bằng bức ảnh tươi rói trong lễ nhận quyết định nâng bậc lương, thăng quần hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt 1 năm 2023. Cô chính thức trở thành Trung tá quân nhân chuyên nghiệp trẻ nhất Việt Nam vào ngày 5/7/2023, ở độ tuổi 26. Đây là thành tích vô cùng đáng tự hào với một nữ quân nhân. Dưới phần bình luận, dân mạng thi nhau để lại bình luận khen ngợi nữ kình ngư của thể thao Việt Nam. Có người cho rằng Ánh Viên là người thích hợp nhất để chốt lại trào lưu "flex" rầm rộ những ngày qua bởi tài năng cũng như độ nổi tiếng của cô nàng.

Nguyễn Thị Ánh Viên (sinh năm 1996 tại Cần Thơ) là cựu nữ vận động viên bơi lội thuộc Đoàn Thể thao Quân đội và Đội tuyển Bơi lội Quốc gia Việt Nam. Khi mới 19 tuổi cô đã giành 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cho Việt Nam và đã phá 8 kỷ lục và được công nhận là vận động viên ngoài Singapore xuất sắc nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015 ở Singapore.

Nguyễn Thị Ánh Viên là cựu VĐV bơi lội thuộc Đoàn Thể thao Quân đội và nhiều năm là thành viên nòng cốt của Đội tuyển Bơi lội Quốc gia Việt Nam. Ngày 8 tháng 10 năm 2021, Ánh Viên tuyên bố giải nghệ, với lý do để chăm lo bản thân và tiếp tục việc học. Dù đã giải nghệ, rời xa những cuộc thi đấu thì “tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn luôn nhận được sự chú ý của nhiều người. Đầu năm 2021, Ánh Viên đã chính thức mở câu lạc bộ bơi lội để dạy cho các em nhỏ. Dù giải nghệ, dừng thi đấu nhưng Ánh Viên chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê bơi lội.

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