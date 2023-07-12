Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao?

Nhịp sống trẻ 12/07/2023 14:37

Mới đây, Youtuber Lộc Fuho gây xôn xao với thông tin 'vỡ nợ' khiến cư dân mạng hoang mang.

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc, là một Youtuber chuyên đăng tải các nội dung hài hước nhằm thu hút khán giả. Anh chàng vốn có công việc là một phụ hộ và nổi lên như một hiện tượng "Thánh comment dạo" trên Facebook. Lộc Fuho cũng từng gây ấn tượng với những bài viết có nội dung hài hước, dễ thương về cuộc sống thường ngày vào năm 2018, bao gồm trăn trở tìm kiếm người yêu.

Sở hữu kênh Youtube hơn 1 triệu người theo dõi, Lộc Fuho từng chia sẻ tháng cao nhất anh kiếm được 200 triệu đồng. Nhờ đó, anh có thể sắm sửa cho bản thân nhiều món đồ đắt tiền như xe máy SH, điện thoại iPhone 11 Pro Max, xe hơi Mercedes...

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 1

Lộc Fuho thành lập kênh Youtube từ tháng 7/2020 và chỉ chưa đầy 1 năm sau đó, kênh Youtube mang tên Lộc Fuho đã có hơn 1 triệu lượt đăng ký theo dõi. Ảnh: Internet

Dù không có ngoại hình nổi bật nhưng nhờ cách nói chuyện hài hước, sự chân chất đã giúp anh ngày càng nhận về sự chú ý. Lộc "Fuho" hiện sở hữu loạt Facebook cá nhân và Fanpage lên đến hàng triệu người theo dõi.

Năm 2021, Lộc Fuho chính thức đưa Kim Thuỷ về chung nhà. Chàng thợ hồ nghèo khó năm nào thừa nhận, YouTube chỉ giúp cuộc sống anh khá hơn, chứ không quá giàu có. Cầm 100 triệu trong tay, anh quyết định cưới vợ. Đôi vợ chồng trẻ có rất nhiều món nợ phải trả, những khoản phải lo... Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn quyết định về chung mái nhà, tạo dựng cuộc sống mới.

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 2
Lộc Fuho và bà xã. Ảnh: Internet

Chia sẻ thông tin về việc phá sản và vỡ nợ trên trang cá nhân, mới đây Youtuber Lộc Fuho khiến nhiều người hoang mang.

 

Gương mặt bần thần của nam YouTuber khiến vợ sững sờ. Cô đang nằm thì ngồi dậy, hỏi lại ông xã rõ ràng. "Cười không ra nước mắt luôn", Lộc Fuho cúi đầu đáp.

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 3
 

 

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 4
Lộc Fuho gây xôn xao với thông tin phá sản. Ảnh: Internet

Sau đó Lộc Fuho còn chia sẻ thêm rằng đang nợ giang hồ 3 tỷ và cũng đã bán xe để trả nợ. Vợ của Lộc Fuho hoài nghi về điều này và hỏi lại: "Ông có gì cầm cố đâu mà, sổ đỏ này kia đâu mà người ta cho ông vay".

Vì tưởng lời chồng nói là thật nên vợ Youtuber Lộc Fuho khuyên giải và an ủi chồng, tuy nhiên Lộc Fuho mới "ngả bài" và nói rằng chỉ đang "troll vợ" vì muốn làm cho vợ vui trong lúc đang bầu bí căng thẳng.

Sau đó, Lộc Fuho còn nịnh vợ bằng cách mua son tặng và chi tiều thuê siêu xe 30 tỷ chở vợ đi chơi.

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 5
Lộc Fuho đính chính thông tin chỉ là giả. Ảnh: Internet

 

Sau đó, Lộc Fuho còn nịnh vợ bằng cách mua son tặng và chi tiều thuê siêu xe 30 tỷ chở vợ đi chơi.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới, nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thích, khen ngợi tình cảm của đôi vợ chồng nam YouTuber.

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 6
Lộc Fuho sở hữu xe hơi, nhà cửa khang trang. Ảnh: Internet

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Lộc Fuho đã mua được một chiếc xe hơi gần 700 triệu đồng. Đồng thời Youtuber này cũng sở hữu những căn nhà khang trang ở Bình Định.

Lộc Fuho còn gây chú ý khi thông báo lập công ty riêng về xây dựng, chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 2/2023. Hiện anh sở hữu kênh YouTube có hơn 1,6 triệu lượt đăng kí và fanpage 3,2 triệu người theo dõi.  

Lộc Fuho bất ngờ tuyên bố phá sản, nợ 3 tỷ đồng khiến vợ bầu phát hoảng: Thực hư ra sao? - Ảnh 7
Cặp đôi về chung một nhà năm 2021. Ảnh: Internet

Cặp vợ chồng này từng vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt. Thời điểm khoe chuyện đã làm lành, họ từng bị nghi lấy chuyện giận dỗi để câu view.

Chính bản thân Kim Thủy phải lên tiếng đính chính. Cô khẳng định chuyện vợ chồng cãi vã nhau là sự thật. Cô cũng hy vọng dân mạng hay tin tưởng và luôn ủng hộ 2 vợ chồng. 

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