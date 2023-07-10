Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’

Nhịp sống trẻ 10/07/2023 00:03

MC xinh nhất cái đài này' từng là lời khen của MC Trần Ngọc cùng rất nhiều người hâm mộ dành cho nữ BTV-MC dự báo thời tiết Mai Ngọc.

Nữ MC của VTV từng tiết lộ, cô sở hữu vòng eo 57 cm cùng "vòng ba trái đào" nhờ chăm chỉ tập gym, golf bất kể mưa nắng. Ngoài ra, người đẹp cũng rất yêu thích vận động như đạp xe sau khi ăn tối. 

Được biết, Mai Ngọc sinh năm 1990 - Tốt nghiệp khoa Báo ảnh – Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô là con một, bố mẹ cô không ai làm báo, nhưng rất ủng hộ công việc của con gái và luôn hỗ trợ con hoàn thành mong ước của mình. Năm 2015, ngoài những thành công trong con đường lựa chọn ở nhà đài, Mai Ngọc còn nhận danh hiệu Cô gái có nụ cười đẹp nhất tại cuộc thi Vẻ đẹp VTV do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Không ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc nhưng Mai Ngọc luôn là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất về sắc vóc và gương mặt xinh đẹp, khả ái. Mai Ngọc cũng là MC quen thuộc trên VTV, với khả năng dẫn uyển chuyển, linh hoạt và thông minh khi xử lý tình huống.

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 1

BTV Mai Ngọc được khán giả yêu quý ưu ái gọi là hoa khôi của VTV. Ảnh: Internet

Mới đây, nữ MC VTV đăng khoảnh khắc khoe dáng trong phòng tập gym tại tư gia cùng dòng cảm thán: "Mặt dễ thương bao nhiêu thì người gân guốc, cơ bắp ngược lại bấy nhiêu. Nữ nhân không nên nhìn mặt... đoán tính cách".

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 2
 

 

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 3

MC Mai Ngọc sở hữu gương mặt dễ thương tỷ lệ nghịch với thân hình gân guốc và cơ bắp. Ảnh: Internet

Dưới bức ảnh của mình, mỹ nhân sinh năm 1990 nhận về cơn mưa lời khen cho nhan sắc cùng vóc dáng chuẩn với cơ bụng nổi múi. Diễn viên Thùy Anh phải thốt lên: "Càng cơ bắp em càng mê".

Được mọi người khen ngợi, "MC xinh nhất VTV" chia sẻ bí quyết không gì bằng tập tành đều đặn.

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 4

Nữ MC của VTV từng tiết lộ, cô sở hữu vòng eo 57 cm cùng "vòng ba trái đào" nhờ chăm chỉ tập gym, golf mỗi ngày, bất kể mưa nắng. Ảnh: Internet

Dù bận rộn với công việc của một người dẫn chương trình nhưng Mai Ngọc vẫn duy trì tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày. Cô tự tạo một phòng tập gym tại nhà để luyện tập.

Gần đây, nữ MC còn thử sức với hoạt động đạp xe ngoài trời. Cô chia sẻ: "Từ 10 km lên 12 km và giờ là 15 km, 3 tuần nay sau khi ăn tối xong khoảng 30 phút là lấy xe đạp ra phố. Khác cái nóng nực ban ngày, tối đến có chút gió rất thích hợp để lang thang qua Hồ Gươm rồi Hồ Tây, thêm vài vòng phố cổ, mới đạp được mấy hôm mà cũng thuộc gần hết nắp cống, ổ gà, ổ vịt trên đường rồi đấy... Nhưng thích nhất chắc là sau khi đạp lên mấy con dốc rồi được thả nhẹ chân đạp để lao xuống, cảm giác nhẹ tênh mê gì đâu".

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 5
 

 

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 6
Nữ MC còn đam mê các môn thể thao như golf. Ảnh: Internet

Đầu tư cho sức khỏe lẫn giữ gìn vóc dáng kết hợp với tinh thần thoải mái giúp nữ MC 9X ngày càng "thăng hạng" nhan sắc hậu kết hôn.

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 7

 

Mặt 'xinh như hoa' nhưng thân hình săn chắc, gân guốc nữ MC 'xinh nhất đài VTV' tiết lộ thói quen ‘đều như vắt tranh’ - Ảnh 8
Nữ MC và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Internet

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Lê Hoài Nam khiến Mai Ngọc lúc nào cũng như nàng công chúa sống trong nhung lụa, được yêu thương và chiều chuộng.

MC Mai Ngọc bày tỏ trên trang cá nhân rằng, dù đặc thù công việc bận rộn nhưng cô luôn yên tâm làm việc là bởi có hậu phương thấu hiểu.

Nữ MC Mai Ngọc từng chia sẻ trên VietNamNet cho hay, "Tôi đã bước qua tuổi 30, mọi thứ không thể như ngày tôi 23. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn cũng theo đó mà thay đổi. Ở độ tuổi này, tôi chỉ đặt ra tiêu chí hãy đẹp nhất ở độ tuổi của mình.

Tập luyện, ăn uống lành mạnh và hơn hết là sinh hoạt phù hợp với độ tuổi sẽ giúp tôi đáp ứng được sự khắt khe của công việc, cũng như sắp xếp được thời gian ở bên cạnh những người mình yêu thương. Chồng luôn ưu tiên mọi kỳ nghỉ hay đi du lịch của gia đình theo lịch của tôi. “Trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời” như vậy mới vui vẻ, hạnh phúc được." 

Ở tuổi 33, Mai Ngọc có cuộc sống sang chảnh, đáng mơ ước với sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc.

 

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