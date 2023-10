Nam ca sĩ thập niên 90 bị 'bóc phốt' 'bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yêu đuối', 'cuồng' con gái số 1 không ai qua lại

Sau khi kết hôn, Ý An kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý cho người chồng nghệ sĩ. Cô là người sắp xếp lịch trình diễn, quảng bá cho Lam Trường tại Mỹ, lo việc di chuyển, đặt khách sạn, vé máy bay, thậm chí là trang phục biểu diễn cho anh.

Cuộc hôn nhân đầu của nam ca sĩ là Ngô Ý An. Cả hai kết hôn vào năm 2004, có với nhau một con trai tên Tiêu Kiến Văn (Bradley).

Tuy nhiên do khoảng cách quá xa, Ý An ở Mỹ còn Lam Trường ở Việt Nam, mối quan hệ của họ rơi vào cảnh "cơm không lành canh không ngọt". Thị phi xảy ra khi hình ảnh Lam Trường và người mẫu Tuyết Ngọc đi xem phim riêng bị bắt gặp và ghi hình. Dù Ý An không lên tiếng, cặp đôi vẫn ly hôn vào năm 2009.

Cuộc hôn nhân đầu tan vỡ bởi bận bịu công việc và khoảng cách địa lý

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lam Trường bén duyên với chính fan hâm mộ của mình. Cô tên Yến Phương, kém "anh Hai" 17 tuổi.

Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi nói chuyện qua lại trên mạng. Sau đó, Lam Trường mời Yến Phương đến xem anh biểu diễn ở Mỹ. Tuy nhiên, khi Yến Phương đến thì vé đã bán hết nên Lam Trường đành đưa cô vào hậu trường bằng thẻ ban tổ chức.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của nam ca sĩ với vợ trẻ kém 17 tuổi

Cuộc hôn nhân thứ 2 của ca sĩ Lam Trường với bà xã kém 17 tuổi ngày càng trở nên mặn nồng, hạnh phúc hơn khi có sự xuất hiện của cô con gái Tiêu Yên Lam. Kể từ ngày có thêm con đến nay, khán giả chỉ thấy trên trang cá nhân của anh Hai tràn ngập những bức hình về ái nữ, về cuộc sống gia đình hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Gia đình hạnh phúc của nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Được biết, con gái Lam Trường năm nay 5 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Bì. Yên Lam có gương mặt thanh tú, nhặt được nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ, tuy nhiên càng lớn em càng giống mẹ nhiều hơn, nhất là khi cười.

Cô bé được nhận xét là càng lớn càng giống mẹ

Trong những bức hình mới nhất của cô bé, khán giả thấy Yên Lam dạo này cao lớn hơn khá nhiều, đôi chân dài, thẳng tắp, dáng người mảnh khảnh kiểu “vedette” nên nhiều người đoán rằng tương lai em cũng có nhiều khả năng đi theo con đường nghệ thuật giống bố.

Yên Lam lớn lên các nét trên khuôn mặt rõ ràng và thanh thoát hơn.

Được biết, Bì là cô bé sống tình cảm và ấm áp, cô bé thường có rất nhiều những hành động thể hiện sự quan tâm đến người thân khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh em.

Mẹ Yến Phương kể: “Có lần mẹ đang ăn mà ho một xíu, em vội vàng vỗ lưng vuốt cổ, lấy khăn giấy cho mẹ, làm xung quanh ai cũng nhìn và ngưỡng mộ”. Hay như khi đưa bố ra sân bay đi công tác, Bì cũng có những câu nói xúc động khiến bố Trường cảm thấy nhói lòng như: “Bì muốn ba, hôm qua con vừa rước ba ở sân bay mà, giờ con lại đưa ba ra sân bay”.

Cô nhóc sở hữu đôi chân dài, thẳng tắp, dáng người đẹp giống mẹ

Ở nhà, Bì cũng rất quấn bố khiến ông bố bận rộn Lam Trường luôn “tất bật” mỗi khi ở nhà cùng cô con gái. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn được biết là người chiều con gái số một, nhìn tưởng bố bận bịu với lịch diễn dày đặc sẽ ít có thời gian dành cho con, nhưng ông bố Lam Trường còn làm những việc sâu sắc bất ngờ cho con gái.

Dù bận bịu công việc, nhưng Lam Trương cũng rất chịu khó đưa con đi chơi, cùng con đi học mỗi ngày.

Chẳng hạn như khi con gái về Việt Nam và có một cái Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp bên ông bà, người thân, Lam Trường đã tinh tế ghi lại và làm tặng con một chiếc video để lưu lại cho con những kỉ niệm tuyệt vời ở Việt Nam. Anh Hai mong rằng, sau này khi con lớn lên ở Mỹ, con sẽ có cái để xem lại và luôn nhớ về nơi “chôn rau cắt rốn” cũng như những người thân yêu của mình.

Lam Trường từng viết: ‘Sau này con sẽ hiểu ba thương con và muốn ở bên con biết bao nhiêu cho đủ..”. Một câu nói ngắn ngủi nhưng khán giả đều thấm thía được từng tâm tư, tình cảm của ông bố Lam Trường dành cho con gái.

Người ta nói con gái là “bình rượu mơ” của bố có khi cũng đúng, chẳng sai vì cũng như bao ông bố khác, ở nhà Lam Trường hết mực cưng chiều con gái bé bỏng. Đến nỗi, mẹ Yến Phương kể rằng: “Người ta đi học thì “em mắt ướt nhạt nhòa” nhưng không, nhà này thì con đi học “ba mắt ướt nhạt nhòa” mới đúng. Con gái đi học, bước vào trường em cười tươi roi rói còn ba thì mắt đỏ hoe". Trước những chia sẻ của bà xã Lam Trường, dân tình đã không thể kìm mà nhịn cười trước độ đáng yêu của 'anh hai'.

Lam Trường là một ông bố vô cùng chiều chuộng con gái.

Tuy nhiên, Lam Trường cũng là ông bố “hai vai”, lúc bình thường thì cũng chiều con hết mực, nhưng khi cần phải nghiêm khắc thì anh cũng vô cùng “tròn vai”. Có lần anh Hai đưa Bì đi dã ngoại, nhưng đi một lúc Bì than thở với bố là mệt và mỏi chân.

Nhưng trước những khó khăn, Lam Trường không cho con dừng bước và luôn cố gắng động viên con cố gắng lên, vượt qua chính mình sẽ là cảm giác hạnh phúc tột cùng. Anh cũng dí dỏm chụp lại khuôn mặt “làm nũng” của con gái và chia sẻ trên trang cá nhân. Nhiều khán giả khen Lam Trường dạy con khéo và không quên “thả tim” rần rần trước khuôn mặt làm nũng nhưng lại vô cùng đáng yêu của Yên Lam.

Có thể thấy, dù đã là U50, nhưng cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ vô cùng viên mãn, hạnh phúc khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.