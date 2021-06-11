Không phải nữ diễn viên phim Nhật Bản nào cũng có kết thúc viên mãn sau khi giải nghệ.

Trong nhiều năm trở lại đây, ngành công nghiệp AV của Nhật Bản liên tục phải nói lời chia tay với hàng loạt nữ diễn viên đình đám. Trong đó, nổi bật phải kể đến những cái tên như: Akiho Yoshizawa, Asuka Kirara hay cả Sora Aoi. Tất cả họ đều là những gương mặt nổi bật và là tượng đài nổi tiếng một thời của làng phim đặc trưng của phim ảnh Nhật Bản. Làng phim 18+ Nhật Bản liên tục phải chia tay với hàng loạt nữ diễn viên đình đám

Sau khi giải nghệ, cuộc sống của nhiều nữ diễn viên AV cũng viên mãn như bao người bình thường khác. Điển hình là Asuka đang ngày càng phát triển hơn trong công việc kinh doanh và cực kỳ giàu có với thương hiệu thời trang của riêng mình, còn Sora Aoi lại nhanh chóng kết hôn với DJ Non và hạ sinh hai em bé sinh đôi cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên, không phải ai sau khi giải nghệ cũng có được cuộc sống hạnh phúc như thế. Cũng là một nữ diễn viên 18+ có tiếng của làng phim AV Nhật Bản, thế nhưng cuộc sống sau khi giải nghệ của Kaede Matsushima lại không được như mong muốn. Từng được xem là đối thủ ngang hàng của Yua Mikami khi vẫn còn hoạt động, Kaede được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp và nóng bỏng của mình. Thậm chí, nhiều fan còn bày tỏ sự yêu mến của mình đến mức đặt cho nữ diễn viên biệt danh “từ điển gợi cảm” để những “đàn em” trong nghề học tập.

Kaede Matsushima từng là nữ diễn viên nổi tiếng của ngành công nghiệp AV Nổi bật với sự nghiệp đỉnh cao như thế, tuy nhiên nữ diễn viên lại quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi vào năm 2007. Từ đây, cuộc đời của Kaede cũng chính thức tràn ngập bi kịch. Chỉ sau 6 tháng sống chung, cặp đôi đã chính thức “đường ai nấy đi” bởi lối sống không hòa hợp. Nữ diễn viên cũng nhanh chóng quay trở lại công việc đóng phim 18+ và tiếp tục trở thành ngôi sao của S1. Đến năm 2010, Kaede lại tiếp tục nghỉ hưu một lần nữa và gần như lặn tăm từ thời điểm đấy. Mãi đến gần đây, hình ảnh của Kaede bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh ôm con khiến nhiều người bất ngờ, đi cùng với đó là lời khẳng định chắc nịch của nữ diễn viên: “Tôi vẫn chưa lấy chồng, vẫn độc thân”. Hình ảnh bà mẹ hai con của Kaede Matsushima bây giờ khiến không ai còn nhận ra 'nữ hoàng gợi cảm' năm xưa Sau nhiều năm trôi qua, “nữ hoàng gợi cảm” ngày nào giờ đây đã là một bà mẹ hai con. Theo một số nguồn tin thân cận cho biết, nữ diễn viên đã xài hết số tiền mà cô đã kiếm được trong khoảng thời gian đóng phim “huy hoàng” của mình. Hiện tại, để nuôi sống bản thân và hai con, Kaede đã phải làm người mẫu ảnh và thử sức với vai trò là một streamer. Tuy nhiên, nhìn chung thì cuộc sống của nữ diễn viên 18+ đình đám một thời vẫn nghèo khó và dường như chẳng ai còn nhận ra đây là “thiên thần gợi cảm” của năm nào.

Cát-xê lên đến 20 tỷ đồng, ‘thiên thần áo tắm nóng bỏng’ vẫn thẳng thừng tuyên bố 200% không đóng phim 18+ Mạng xã hội đang rộ lên tin đồn Yuka Ogura là diễn viên chính trong dự án phim 18+ hàng đầu Nhật Bản do SOD sản xuất. Thế nhưng, phát ngôn của nhân vật chính mới là điều gây sốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-noi-danh-la-sach-giao-khoa-goi-cam-mot-thoi-cua-nhat-ban-ve-huu-voi-hinh-anh-ngheo-kho-tay-xach-nach-mang-gay-bat-ngo-408269.html