Livestream với bộ đồ siêu ngắn khiến vòng một chỉ chực 'rơi ra ngoài', nữ streamer nhận muôn vàn gạch đá

Nữ streamer ăn mặc phản cảm, cố tình khoe thân trên sóng khiến dân mạng "ném đá" không thương tiếc.

Thời gian gần đây, ngày càng nhiều nữ streamer cố tình ăn mặc phản cảm, khoe thân gây sốc nhằm thu hút tương tác và tiền donate từ người xem. Chính vì vậy, các nền tảng phát sóng trực tiếp dường như đang có dấu hiệu mạnh tay cũng như siết chặt hơn các quy định của mình. Không ít nữ streamer bị "bay màu" trong một nốt nhạc, điển hình như cô nàng Maume dưới đây.

Trong lần livestream mới nhất, Maume mặc trang phục cosplay siêu ngắn, kết hợp với dáng ngồi phản cảm khiến cộng đồng mạng được phen ngỡ ngàng. Đáng chú ý nhất là vòng một chỉ chực "rơi ra ngoài" do chiếc áo mà cô nàng mặc quá ngắn và hớ hênh.

Nữ streamer ăn mặc phản cảm khiến dân mạng sốc nặng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng sớm hay muộn cô nàng cũng bị nền tảng cho 'bay màu' - Ảnh: Internet

Buổi phát sóng của nữ streamer xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất đông ý kiến cho rằng cô xứng đáng bị cấm kênh vĩnh viễn. Bởi trước đó, Maume từng bị nền tảng Afreeca TV cho "bay màu". Sau khi chuyển sang nền tảng Twitch, Maume vẫn "ngựa quen đường cũ", thậm chí hành động còn táo bạo, phản cảm hơn trước gấp bội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/livestream-voi-bo-do-sieu-ngan-khien-vong-mot-chi-chuc-roi-ra-ngoai-nu-streamer-nhan-muon-van-gach-da-397103.html