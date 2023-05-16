'Hoa khôi sân cỏ' Hoàng Thị Loan: Đã đá banh hay nhan sắc lại còn 'hết nước chấm'

Hậu vệ sinh năm 1995 hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Phải nói rằng vào năm 2019, Hoàng Thị Loan cũng góp mặt trong chiến thắng giành HCV của tuyển nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games năm ấy.

Ngày 15/5 vừa qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa xuất sắc giành được tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Bên cạnh tài năng đá banh, hậu vệ Hoàng Thị Loan chính là một trong những gương mặt gương mặt được fan bóng đá quan tâm bởi sắc vóc 'hết nước chấm' ngoài đời.

Dù đặc thù thể thao phải hoạt động ngoài trời dưới nắng nóng, Hoàng Thị Loan vẫn tự tin khoe làn da trắng sáng và nụ cười tỏa nắng của mình. Chính bởi ngoại hình xinh đẹp, cô được khán giả đặt cho biệt danh "hoa khôi sân cỏ".

Cởi bỏ đồng phục thi đấu, nữ hậu vệ lại làm một Hoàng Thị Loan trẻ trung, xinh đẹp

Nói về thành tích của "Hoa khôi sân cỏ", Hoàng Thị Loan đã có 3 lần giành chức vô địch U19 quốc gia cùng với đội tuyển trẻ của Hà Nội. Cô được HLV Norimatsu Takashi phát hiện và gọi lên đội tuyển quốc gia để tham dự vòng loại của Thế vận hội Rio 2016. Năm 2018, cô có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ Giải vô địch Đông Nam Á.

Khi cởi bỏ "quần đùi, áo số", người đẹp cũng không hề kém cạnh mỹ nhân showbiz nào.

Trên trạng mạng xã hội, fan soi được ngoài niềm đam mê trái bóng tròn, "hoa khôi" tuyển nữ Việt Nam còn làm thêm công việc bán hàng online. Cô nàng cũng rất giỏi kiếm tiền đó chứ!

Nhan sắc nổi bật của Hoàng Thị Loan luôn khiến cho fan hâm mộ bóng đá phải say đắm

Hoàng Thị Loan cũng sở hữu gu thời trang sành điệu.

Nụ cười tươi với má lúm đồng tiền của cô gái đến từ Hà Nội đã nhận được nhiều bình luận dí dỏm: "Đã đá hay còn xinh", "Nụ cười tỏa nắng",... Được biết, hiện hậu vệ tuyển Việt Nam vẫn còn độc thân khiến các anh em fan bóng đá không khỏi rục rịch.