Gia đình tan vỡ, nữ thần phim 'nóng' vạn người mê lạnh nhạt với mẹ 'đó không phải là mẹ, chỉ là một người nào đó'

Nhịp sống trẻ 21/06/2021 05:43

Ít ai nghĩ rằng, nữ diễn viên Mana Sakura chuyên "cân" những vai có nhiều cảnh nóng bỏng, khoe thân lại có một tuổi thơ bất hạnh và cô đơn như thế này.

Mana Sakura sinh năm 1993, hiện là một nữ diễn viên xinh đẹp và vô cùng sáng giá trong ngành công nghiệp phim người lớn tại Nhật Bản. Cô nàng "chuyên trị" những vai diễn trong nhiều bộ phim 'nóng' đầy táo bạo và gợi cảm.

Trong những ngày "chập chững" bước chân vào "lãnh địa" phim người lớn, cô gái trẻ này đơn giản chỉ mong một cơ hội được nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền. Và với những nỗ lực và kĩ năng diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp, cô nàng đã dần thực hiện được giấc mơ giàu sang và nổi tiếng. Đặc biệt hơn, người đẹp 9x còn trở thành một trong những nữ diên viên phim 'nóng' thành công và được mọi người yêu mến tại xứ sở hoa anh đào.

Mana Sakura
Cô nàng là một trong những gương mặt tiềm năng và sáng giá của ngành công nghiệm phim 'nóng' - Ảnh: Twitter nhân vật

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Dress, người đẹp tiết lộ rằng bố mẹ đã ly hôn ngay từ khi cô còn đang học trung học. Hơn nữa, sự tan vỡ của gia đình đã tác động không nhỏ đến cuộc sống của cô nàng. Điều này đã khiến cô trở nên độc lập hoàn toàn và tách ra khỏi bố mẹ. Vậy nên, cô lựa chọn sống một mình ở trong ký túc xá và tập trung toàn ý vào công việc của riêng mình.

Gia đình Mana không phải quá giàu có, nhưng đủ khá giả để cô gái trẻ được học đủ những kiến thức cần thiết của một tiểu thư gia giáo. Nữ diễn viên hồi đó có theo học thư pháp, ballet, bơi lội, nhảy, giao tiếp tiếng Anh... Dù vậy, cô nàng không có nhiều bạn cho lắm, bởi bản tính của cô là lặng lẽ và khá ít nói. Thế nên, người đẹp khá yêu thích nhất môn thư pháp, bởi nó như một cách để cô "thanh lọc tâm hồn".

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Người đẹp gây ấn tượng bởi thân hình chuẩn đẹp, đặc biệt là vòng một căng tràn nhựa sống - Ảnh: Twitter nhân vật
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Nữ diễn viên thường đăng tải những hình ảnh diện nội y vô cùng gợi cảm và hút mắt - Ảnh: Twitter nhân vật

Việc cha mẹ chia tay sớm cũng tác động đến việc chọn nghề của Mana Sakura. Cô nàng không nói việc mình đóng phim "nóng" với bất kỳ ai, kể cả gia đình hay bạn thân. Thậm chí, người đẹp còn từng tuyên bố lạnh nhạt với mẹ của mình: "Đó không phải là mẹ, mà chỉ là một người nào đó". Bản thân cô gái sinh năm 1993 này cho rằng việc mình đóng phim người lớn không ảnh hưởng gì tới mẹ của mình.

 

Sau khi biết cô con gái của mình "dấn thân" vào con đường nghệ thuật này, phản ứng của người mẹ này chỉ dừng lại ở mức độ ngạc nhiên, thay vì sốc hay giận dữ như các phụ huynh khác.

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Bởi không được ba mẹ dành nhiều sự quan tâm, nên cô nàng khá xa cách với người thân của mình - Ảnh: Twitter nhân vật
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Ít ai ngờ rằng, cô gái đáng yêu này đã từng trải qua một tuổi thơ với gia đình không mấy hạnh phúc - Ảnh: Twitter nhân vật

Hiện tại, Mana Sakura vẫn liên lạc và trò chuyện với mẹ, nhưng họ vẫn luôn sống độc lập. Ngoài là một nữ diễn viên phim người lớn, người đẹp còn nhận được khá nhiều lời mời chụp ảnh và quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong nước. Dù sắp U30, nhưng danh tiếng của cô không hề bị "giảm nhiệt" một chút nào.

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