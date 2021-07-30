Gái Việt 'thi nhau' quấn khăn làm bikini, khoe body chuẩn đến từng milimet

Tường Duy được biết đến là mẫu ảnh sở hữu phong cách thời trang quyến rũ, sexy và vô cùng thời thượng. Sở hữu chiều cao ấn tượng cùng body chuẩn chỉnh, cô nàng không ngại diện những trang phục bó sát, "đục khoét" nhiều kiểu. Mới đây Tường Duy đã đăng tải loạt ảnh diện bikini theo trend quấn khăn khiến bao chị em trầm trồ, hết lời khen ngợi.

Có thể nói rằng sau khi chia tay Đạt G, Du Uyên đã có một "cuộc cách mạng nhan sắc" dù cho trước giờ nữ ca sĩ vẫn luôn xinh đẹp. Cụ thể giọng ca "Bánh Mì không" chăm chút cho body của mình nhiều hơn, thường xuyên xuất hiện với trang phục sexy "nảy lửa" đốt mắt người nhìn, trend quấn khăn làm bikini hot hit từ đó cũng được cô nàng diện đẹp không thua kém bất cứ ai.

Du Uyên vừa sexy vừa cá tính trong mẫu bikini quấn khăn hot hit - Ảnh: IGNV

Nàng ca sĩ tạo dáng như này thì có khối chàng 'chết ngất' - Ảnh: IGNV

Thúy Vi

Rút lui khỏi showbiz, dần rời bỏ những drama và bao vụ lùm xùm, Thúy Vi hiện tại tập trung cho công việc kinh doanh và không ngừng trau chuốt bản thân. Trải qua loạt phẫu thuật thẩm mỹ, hot girl Cà Mau giờ đây sở hữu nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành", có body nóng bỏng khác xa với thân hình gầy gò trước kia. Lướt một vòng trang cá nhân của Thúy Vi, dễ dàng thấy rằng cô rất chuộng mẫu bikini quấn khăn đang "làm mưa làm gió" vì mỗi lần đi biển, Thúy Vi lại diện mỗi bộ khác nhau, vô cùng xinh đẹp và sexy.

Thúy Vi đẹp tinh khiết trong bộ bikini quấn khăn trắng - Ảnh: FBNV

Người đẹp trở thành một phần của biển cả với bộ bikini quấn khăn xanh ngọc quyến rũ - Ảnh: FBNV

Lương Thùy Linh

Được nhiều người đẹp "lăng xê" nhiệt tình, trend quấn khăn làm bikini khiến "nàng Hậu" Lương Thùy Linh "đứng ngồi không yên", nhanh chóng diện đẹp đăng tải vài "con ảnh" lên trang cá nhân. Sở hữu đôi chân dài miên man, body chuẩn từng milimet cùng thần thái đỉnh cao, Thùy Linh "nổi bần bật" trong bộ bikini quấn khăn họa tiết sặc sỡ.

'Nàng hậu' Lương Thùy Linh cũng không thể bỏ qua item hot hit này - Ảnh: FBNV